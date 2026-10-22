Schengen, Italia e Spagna revocano i controlli alle frontiere: torna la libera circolazione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Italia e Spagna fanno pace. Dopo settimane di tensioni diplomatiche i ministri dell’Interno di Roma e Madrid si sono accordati per non prolungare ulteriormente i controlli alle frontiere tra i due Paesi. Era stato il governo Meloni a sospendere le regole di Schengen con la Spagna ad agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta. Una decisione ritenuta ingiustificata dal governo Sanchez, che aveva risposto con una misura analoga per le persone in arrivo dall’Italia.

Stop alla sospensione di Schengen tra Italia e Spagna

Stop alla sospensione di Schengen tra Italia e Spagna. I due Paesi, dopo un colloquio tra i ministri dell’Interno di Roma e Madrid, Matteo Piantedosi e Fernando Grande-Marlaska, hanno deciso di non prolungare i controlli alle frontiere in vigore dall’estate.

Lo ha annunciato il Viminale, spiegando che la decisione sarà accompagnata dal potenziamento dello scambio di informazioni tra i due Paesi per garantire una maggiore sicurezza.

ANSA

La decisione era attesa, dato che nel corso del Consiglio Europeo della scorsa settimana la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier spagnolo Pedro Sanchez si erano accordati per superare i controlli.

Via i controlli alle frontiere

Italia e Spagna fanno parte dello spazio Schengen, l’area di libera circolazione europea che permette alle persone di viaggiare da un Paese all’altro senza controlli alle frontiere.

Era stato il governo Meloni a introdurre temporaneamente i controlli per le persone in arrivo dalla Spagna a inizio agosto, dopo il massiccio arrivo di migranti dal Marocco nell’enclave spagnola di Ceuta, parlando di rischi per la sicurezza nazionale.

Il governo spagnolo di Pedro Sanchez aveva contestato la decisione, definendola ingiustificata e di natura politica. E aveva risposto con una misura analoga, i controlli per le persone in arrivo dall’Italia.

La sospensione di Schengen era stata poi prorogata altre due volte: ora torna la libera circolazione.

Una decisione accolta con favore dal commissario Ue agli Affari Interni Magnus Brunner.

“Schengen è uno dei più grandi successi dell’Unione europea – scrive su X – continueremo a rafforzarlo: riducendo ulteriormente l’immigrazione irregolare, aumentando i rimpatri e rafforzando le nostre frontiere esterne.”

I controlli dopo la crisi di Ceuta

Il governo Meloni aveva sospeso Schengen parlando del rischio che i migranti da Ceuta potessero arrivare in Italia. Un rischio che non si è concretizzato, stando al bilancio, ancora parziale, dei controlli alla frontiera con la Spagna.

Secondo i dati del Viminale, ad agosto sono state identificate 180 mila persone in arrivo dal Paese iberico. Di queste 31 sono state respinte, nessuna di loro era tra quanti arrivati a Ceuta.