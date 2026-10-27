Schermi di iPhone Duo rotti dopo poche aperture e chiusure, Apple sostituirà modelli: "Ne siamo a conoscenza"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A pochi giorni dal lancio sul mercato dell’iPhone Duo, il primo dispositivo pieghevole di Apple, l’azienda di Cupertino fondata da Steve Jobes ha riconosciuto una criticità, confermando che alcune unità presentano anomalie al display interno. Per questo è stato avviato un piano di sostituzione per i cellulari su cui sono stati riscontrati problemi.

iPhone Duo, Apple riconosce le criticità allo schermo: al via le sostituzioni

Dopo l’arrivo nei negozi e la consegna delle spedizioni, sui social sono iniziate ad apparire immagini che immortalerebbero il doppio pannello rotto dell’iPhone Duo. Una criticità che si sarebbe manifestata dopo solamente poche aperture e chiusure del dispositivo.

Il colosso americano ha prontamente confermato il malfunzionamento e, attraverso un comunicato ufficiale, ha riferito di essere “a conoscenza di un problema che interessa il display interno di un piccolo numero di unità di iPhone Duo”.

ANSA

“Se gli utenti riscontrano problemi con il display del loro iPhone Duo, devono contattare Apple Care per una sostituzione”, conclude la nota.

Dall’azienda di Cupertino non sono stati resi noti altri dettagli relativi al malfunzionamento, tantomeno sono state fornite informazioni sulle cause che hanno originato il guasto.

Le foto in rete dei telefoni rotti

Non è neanche stato quantificato il volume dei terminali coinvolti. Nel frattempo in rete hanno iniziato a circolare foto di telefoni rotti non verificate. Alcune immagini sono anche state generate con l’intelligenza artificiale.

Si ricorda che l’iPhone Duo ha un prezzo di partenza di 2.369 euro per la versione con memoria da 256 GB, ma per la versione da 2 TB si arriva a 3.869 euro.

L’analisi di iFixit

Gli esperti del portale iFixit, noto per smontare prodotti di consumo e analizzarne approfonditamente la riparabilità, hanno fatto sapere che l’origine del guasto potrebbe annidarsi in un cavo del display che transita vicino alla cerniera laterale del dispositivo pieghevole.

Tale oggetto potrebbe non arretrare a sufficienza quando si effettua la chiusura, innescando una pressione meccanica che si concentrerebbe sul pannello. Sarebbe quindi questa dinamica a generare il problema.

Nello stesso studio, però, iFixit ha rilevato un indice di riparabilità complessivo di iPhone Duo superiore alla media degli smartphone pieghevoli concorrenti.