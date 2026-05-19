Schermidori italiani assolti dall'accusa di stupro di gruppo, Fernanda Herrera in lacrime chiede giustizia

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

“Ho avuto a che fare con le persone peggiori. In questi tre anni non ho mai voluto far vedere la mia faccia, ma ora sono stanca”. Con queste parole Fernanda Herrera, campionessa di scherma, ha reagito l’udienza con rito abbreviato sulla violenza sessuale di gruppo che sarebbe stata commessa due giovani schermidori nel giro della Nazionale che lei aveva denunciato per violenza sessuale di gruppo. I due sono stati assolti perché “il fatto non sussiste”.

Schermidori assolti dall’accusa di stupro

Partiamo dai fatti: al Palazzo di Giustizia di Siena, Lapo Jacopo Pucci ed Emanuele Nardella, due giovani schermidori nel giro della Nazionale, sono stati assolti perché “il fatto non sussiste”.

Questo ha deciso il giudice con l’udienza con rito abbreviato sulla violenza sessuale di gruppo che sarebbe stata commessa dai due atleti.

Il processo con rito abbreviato si è svolto dopo quasi tre anni di indagini e dopo l’incidente probatorio. Per i due imputati la pm Serena Menicucci aveva chiesto 5 anni e 4 mesi.

Cosa è successo in hotel a Chianciano Terme nel 2023

I fatti di cui si parla risalgono al 4 agosto 2023, quando in un hotel a Chianciano Terme ha ospitato un raduno di nazionali juniores di scherma.

Proprio lì sarebbe avvenuta una violenza sessuale di gruppo nella camera dei due atleti, Lapo Jacopo Pucci ed Emanuele Nardella.

A denunciarlo era stata Fernanda Herrera, all’epoca 17enne, altra nazionale di scherma.

Fernanda Herrera chiede giustizia

Alla notizia dell’assoluzione dei due schermidori, Fernanda Herrera è scoppiata in lacrime. Si è presentata davanti ai microfoni e ci ha messo la faccia.

“Mi chiamo Fernanda Herrera, ho 20 anni, sono sciabolatrice messicana e gareggio per l’Uzbekistan. Sono venuta in Italia per prepararmi per le Olimpiadi di Los Angeles. Ero venuta con mia madre e con la sicurezza di poter trovare un futuro in Italia”, ha detto.

Poi ha aggiunto: “Per sfortuna ho avuto a che fare con le persone peggiori. In questi tre anni non ho mai voluto far vedere la mia faccia, ma ora sono stanca. Mi farò vedere perché sono orgogliosa di me, orgogliosa di aver conquistato medaglie e titoli in questi anni, oltre a dover lottare per avere giustizia“.

E infine la promessa: “Ci sono tanti casi nel mondo dello sport di chi vuole silenziare le donne vittime di abusi. Sono qui per tutte quelle donne che hanno sofferto una cosa del genere. Per favore, dovete parlare, dovete dire cosa avete subito”.

L’avvocato: “Prove schiaccianti”

Luciano Guidarelli, legale di Fernanda Herrera, ha detto che secondo lui “c’erano prove schiaccianti” e che “il diniego al consenso è stato più volte manifestato”.

L’avvocato ha poi aggiunto che “oggi stiamo legittimando come il fare sesso sia una lettura alternativa a una forma di comunicazione tra giovani”.

Poi Guidarelli ha concluso: “Basta dire che esisteva una forma di interesse verso una persona per legittimare abusi e violenze sessuali. Faremo ricorso, l’assoluzione perché il fatto non sussiste lascia spazio al ricorso”.

La richiesta del reintegro in squadra

Soddisfatti invece i legali dei due atleti: “Ma questi processi lasciano sempre l’amaro in bocca, per problemi più socio-culturali che giuridici”, ha detto Enrico De Martino, portavoce del collegio dei difensori degli imputati.

“Fernanda aveva 17 anni all’epoca, i due 18 e 19 anni. Evidentemente non sono forniti degli adeguati registri comunicativi per comprendersi a vicenda”, ha aggiunto.

“Questa vicenda ha avuto effetti devastanti, dal punto di vista personale e anche sportivo. Chiederemo alla Federazione un procedimento d’urgenza per reintegrarli in squadra”, ha concluso.