Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Francesco Schettino, comandante della Costa Concordia durante il naufragio del 13 gennaio 2012, è fuori dal carcere di Rebibbia da pochi giorni. Ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali. L’avvocata del comandante si dichiara molto soddisfatta del risultato, ma non mancano le critiche da parte dei familiari delle vittime e non solo. Gregorio De Falco, che ha coordinato l’operazione di ricerca e soccorso del naufragio della Concordia, ha dichiarato che “quella notte potevano essere salvati tutti quanti”.

Gregorio De Falco parla del naufragio

Francesco Schettino ha lasciato il carcere, ma la decisione per la misura alternativa trova un muro di critiche e ancora tantissimo dolore. Tra coloro che hanno parlato c’è Gregorio De Falco, il comandante che ha coordinato l’operazione di ricerca e soccorso dopo il naufragio della Costa Concordia.

Nel tempo si è discusso a lungo di quella telefonata con la quale intimava a Schettino di tornare a bordo. “Quella telefonata, come anche le altre precedenti e le comunicazioni radio ancora prima, erano intese a far sì che ciascuno si rendesse conto di quanto gravi, pesanti fossero le proprie responsabilità”, spiega a Ignoto X, su La7.

E ancora: “E quindi potesse essere spinto in ogni maniera a riprendere il proprio ruolo”.

La responsabilità di Schettino

Secondo De Falco mettere a bordo di ogni scialuppa 200 persone, facendole partire velocemente verso la costa, “era una cosa che doveva fare il comandante e che non fu fatta”.

Per l’ex comandante, ora in congedo a Eboli: “Se si fosse dato per tempo l’emergenza generale, l‘ordine di abbandono nave e si fosse fatto tutto anche con la consapevolezza di poter portare tutti a terra da bordo, lo avrebbero potuto fare”.

Secondo De Falco, infatti, quella notte potevano essere salvati tutti quanti. Lo credeva in quei momenti concitati, lo ha continuato a sostenere durante i processi e “ne sono sempre più convinto”.

Schettino fuori dal carcere

Nel frattempo, Francesco Schettino è uscito dal carcere di Rebibbia. Ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali, ma non sono state fornite troppe informazioni, come il luogo in cui svolgerà l’attività.

Con questa decisione si concede a Schettino una maggiore libertà rispetto alla semilibertà a cui aveva rinunciato l’8 aprile 2025. L’avvocata che lo segue si è detta soddisfatta della concessione della misura alternativa.

Il provvedimento, va ricordato, non annulla la condanna definitiva o le responsabilità accertate, ma permette a Schettino di scontare una pena ormai residua fuori dal penitenziario attraverso un programma di reinserimento sociale supervisionato dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.