Schiaffeggia moglie e figlia che rifiuta le nozze combinate con un connazionale ad Arezzo, padre denunciato

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Deferimento per maltrattamenti in famiglia e costrizione o induzione al matrimonio ad Arezzo il 20 settembre 2026. Un uomo di origine pakistana è stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare dopo aver aggredito la moglie e la figlia maggiorenne.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Arezzo è stato richiesto intorno alle 12:30 del 20 settembre 2026 a seguito di una chiamata d’emergenza al 112 NUE. La segnalazione riguardava una lite in famiglia degenerata in aggressione fisica.

L’intervento della Polizia

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato una situazione di forte tensione all’interno di un’abitazione. Dalla ricostruzione effettuata dagli operatori, è emerso che un uomo di nazionalità pakistana aveva colpito con degli schiaffi sia la moglie sia la figlia maggiorenne. L’episodio si è verificato davanti agli altri figli della coppia, tra cui anche dei minori.

Le cause della lite

La Polizia ha ricostruito che la lite sarebbe nata dal tentativo, da parte dell’uomo, di costringere la figlia a sposare un connazionale. Secondo quanto riferito, le condotte aggressive si erano già manifestate in passato, ma non erano mai state denunciate o segnalate alle autorità competenti.

I provvedimenti adottati

Alla luce dei fatti accertati, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia e costrizione o induzione al matrimonio. Dopo aver informato la Procura della Repubblica di Arezzo, il personale delle Volanti ha eseguito l’allontanamento d’urgenza dell’uomo dalla casa familiare, per tutelare l’incolumità dei familiari coinvolti.

IPA