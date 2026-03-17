Schiaffo dell'Europa a Trump e la posizione di Giorgia Meloni, incombe lo spettro di una grande carestia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Schiaffo dell’Europa a Donald Trump e a Benjamin Netanyahu. Il presidente Usa ha chiesto aiuto agli alleati per liberare lo stretto di Hormuz, ricevendo una risposta non gradita: da Bruxelles hanno sostenuto che l’Alleanza Atlantica non c’entra nulla con la guerra nel Golfo Persico. Inoltre, nelle scorse ore, il G7, di cui fa parte anche l’Italia, si è spaccato sull’invasione terrestre del Libano da parte di Israele. Una frattura piuttosto clamorosa in cui Stati Uniti ed Europa si sono ritrovati su fronti opposti.

Schiaffo dell’Europa a Trump: l’ira del presidente Usa

L’Alleanza Atlantica ha bocciato l’ampliamento della missione Aspides per sbloccare lo Stretto di Hormuz. Di tutta risposta Trump ha parlato di un futuro “molto negativo” per gli alleati che non daranno una mano a riaprire l’area inviando navi.

“È giusto – ha scandito Trump con tono ricattatorio – che coloro che traggono beneficio dallo Stretto contribuiscano a garantire che non accada nulla di male. Se non ci sarà alcuna risposta o se la risposta sarà negativa penso che sarà molto negativo per il futuro della Nato“.

ANSA

Le parole del tycoon hanno messo in guardia alcuni partner. La Gran Bretagna ad esempio sta pensando alla possibilità di aiutare in qualche modo le truppe Usa. Nel frattempo l’Unione ha chiamato in causa l’Onu affinché partecipi a una soluzione per provare a liberare i cargo del petrolio.

Ogni decisione è stata però procrastinata alle scelte dei 27 leader convocati giovedì a Bruxelles. Intanto si è tenuto nelle scorse ore il Consiglio dei ministri Ue degli Esteri.

“Attualmente – ha riferito l’Alta Rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas – non c’è appetito per cambiare il mandato della missione Aspides”, che già è attiva nel Mar Rosso, con tre fregate, per dare protezione ai mercantili dagli attacchi Houthi.

L’Ue spera che con l’aiuto delle Nazioni Unite si riesca a creare “un’iniziativa a Hormuz come quella sul Mar Nero per il grano dell’Ucraina“. Il riferimento è all’accordo che permise di far transitare i cargo dei cereali, il cui blocco stava innescando una tragica crisi alimentare.

Coinvolgimento dell’Onu sì, non della Nato, come invece sostenuto da Trump. “Questo è davvero al di fuori dell’area di intervento della Nato”, ha spiegato Kallas, alla quale ha fatto eco il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul: “Non mi sembra che la Nato possa assumersi la responsabilità per lo Stretto di Hormuz”.

Il pericolo di una carestia su larga scala

I nervosismi di Trump, però, in qualche modo vanno placati. Per questo Gran Bretagna e Francia stanno studiando una soluzione anche in termini militari. Non vogliono però inviare navi.

“Dobbiamo riaprire lo Stretto di Hormuz – ha rimarcato il premier britannico Keir Starmer – per assicurare la stabilità dei mercati. Stiamo lavorando con tutti i nostri alleati, compresi gli europei, per ripristinare la libertà di navigazione nella regione il più velocemente possibile”.

Della stessa opinione è Parigi che sarebbe disponibile a fornire una forza di pattugliamento congiunta una volta terminati i combattimenti. Il punto è che gli alleati temono che se non presteranno aiuto agli Usa, Trump potrebbe vendicarsi, forse accentuando la crisi in Ucraina o forse alzando il prezzo del gas liquido che l’Europa sta comprando di più dopo lo scoppio della guerra in Iran.

Oltre alla questione energetica, c’è quella alimentare. Aleggia infatti lo spettro di una carestia su larga scala. “Anche i fertilizzanti – ha spiegato l’Alta rappresentante per la politica estera Ue – passano attraverso lo Stretto di Hormuz. Se non abbiamo fertilizzanti quest’anno, l’anno prossimo ci sarà una carestia“.

G7 spaccato: la posizione dell’Italia

Il G7 non si è spaccato solo sullo Stretto di Hormuz, ma anche sull’invasione terrestre del Libano da parte di Israele. Uno scenario che ha del clamoroso. Alla fine i cinque big europei e il Canada, attraverso un documento da cui si sono sfilati Usa e Giappone, hanno condannano l’operazione ordinata da Benjamin Netanyahu.

Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, riporta Repubblica citando fonti di massimo livello, si sono ritrovati dalla stessa parte della barricata. Con Gran Bretagna e Germania, hanno proposto uno statement contrario all’ingresso delle truppe d’Israele in territorio libanese.

Trump non ha digerito la questione, giudicando le posizioni dei Paesi europei uno schiaffo all’amico Netanyahu, ma soprattutto uno sgarro all’amministrazione americana.

“Il presidente degli Stati Uniti, si apprende dalle stesse fonti, ordina ai suoi sherpa di far cambiare quel documento – scrive Repubblica -. L’alternativa suggerita è brutale: Washington ritirerà la firma. Non è la prima volta che accade, e di solito finisce sempre allo stesso modo: senza il consenso Usa, la dichiarazione finisce nel cestino”.

Stavolta però il documento non è stato buttato e ha segnato la grande distanza che separa in questo momento Trump dai suoi partner europei, compresa Giorgia Meloni. Anche il Canada è andato contro le richieste del tycoon.

Quando il documento è diventato pubblico si è capita l’entità dello strappo. È a cinque, di fatto un G7 senza gli Stati Uniti e il Giappone. Nella dichiarazione, i leader si dicono “profondamente preoccupati per l’escalation di violenza in Libano” e auspicano “un’immediata de-escalation” e “un impegno concreto da parte dei rappresentanti israeliani e libanesi per negoziare una soluzione politica sostenibile”.

Inoltre hanno condannato gli attacchi di Hezbollah contro Israele, ma al contempo hanno rimarcato come “un’offensiva di terra israeliana di rilievo avrebbe conseguenze umanitarie devastanti: questo va scongiurato”. Il governo spagnolo è stato ancor meno diplomatico: “Quanto sta accadendo in Libano – ha dichiarato il ministro degli Esteri – è una vergogna. Una violazione sistematica della sovranità e del diritto umanitario”.

Le parole di Giorgia Meloni

La premier Meloni ha sottolineato che la difesa dello Stretto di Hormuz è “fondamentale” per l’approvvigionamento energetico e di merci. Dall’altro lato ha frenato su un coinvolgimento diretto militare italiano: “Intervenire significa fare un passo in avanti nel coinvolgimento”. Roma per il momento preferisce soltanto “rafforzare Aspides”, limitata al Mar Rosso.

Allineato con la premier il ministro degli Esteri Tajani, che a Bruxelles ha visto anche il segretario generale Mark Rutte e ha ribadito che l’Italia non entra in guerra. Inoltre ha certificato come la missione Aspides, con l’accordo di tutti, non cambierà il suo mandato estendendolo a Hormuz.