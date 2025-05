Schiaffo della moglie Brigitte a Emmanuel Macron, la reazione del presidente dopo il video sull’aereo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il video di quello che sembra un piccolo schiaffo dato al presidente francese Emmanuel Macron da sua moglie Brigitte Trogneux poco prima dello sbarco dall’aereo presidenziale per una visita di Stato in Vietnam è stato molto condiviso sui social.

Il video dello schiaffo a Emmanuel Macron

Durante la discesa dall’aereo presidenziale che ha portato Emmanuel Macron in Vietnam per la sua visita di Stato, il presidente francese sarebbe stato schiaffeggiato dalla moglie, Brigitte Trogneux.

Il video che immortala il momento è stato molto condiviso sui social, con varie teorie su quale possa essere stata la causa del gesto della Première dame.

Nelle immagini, in realtà, Brigitte Trogneux non è nemmeno visibile. Il solo Macron è inquadrato, mentre sta per scendere le scale dell’aereo presidenziale, quando le mani della moglie entrano nell’inquadratura e toccano la faccia del presidente francese.

La reazione di Macron

Le fonti ufficiali dell’Eliseo hanno specificato immediatamente che si trattava di un momento privato tra il presidente e sua moglie, ripreso per errore dalle telecamere.

“È stato un momento in cui il presidente e sua moglie si stavano rilassando un’ultima volta prima dell’inizio del viaggio, scherzando tra loro (…). È un momento di complicità. Non ci voleva molto di più per dare materiale ai complottisti” recita la dichiarazione ufficiale.

Fonte foto: Getty Macron e la moglie mentre scendono dall’aereo

Negli ultimi giorni la Presidenza della Repubblica francese ha già una volta dovuto smontare teorie complottiste riguardanti un video con protagonista Macron, nel caso del fazzoletto sul tavolo del treno diretto a Kiev.

Chi è Brigitte Trogneux

Brigitte Trogneux è la moglie di Emmanuel Macron. Tra i due ci sono più di 20 anni di differenza. Trogneux è infatti nata nel 1953, mentre Macron è del 1977. La donna era insegnante nel liceo frequentato dal presidente francese.

I due avrebbero cominciato la loro relazione quando Macron aveva 16 anni e Trogneux 40. La famiglia Macron si oppose ma quando il futuro presidente francese divenne maggiorenne, riallacciò i contatti con la sua insegnante.

I due si sono poi sposati nel 2007, dopo che Trogneux ha divorziato dal suo primo marito. È diventata Première dame per la prima volta nel 2017 e poi nuovamente nel 2022.