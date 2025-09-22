Schiaffo di Angelina Jolie a Donald Trump dopo la morte di Charlie Kirk: "Non riconosco il mio Paese"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Angelina Jolie durissima con gli Stati Uniti all’epoca della amministrazione guidata da Donald Trump: durante una conferenza stampa al Festival del Cinema di San Sebastian, l’attrice, riferendosi ai fatti successivi all’omicidio di Charlie Kirk, ha dichiarato di non riconoscere più il suo Paese nell’attuale contesto politico e sociale. Jolie, nata e cresciuta in un ambiente internazionale, ha dichiarato di considerare “pericolosa” ogni scelta che possa limitare le “espressioni personali e le libertà”.

Angelina Jolie contro la censura nell’era Trump

Angelina Jolie era al Festival per presentare il suo nuovo film, Couture. L’attrice non si è riferita direttamente al caso che riguarda Jimmy Kimmel.

Il popolare conduttore televisivo e comico statunitense il cui show Jimmy Kimmel Live! è stato sospeso dalla Abc per critiche nei confronti dell’amministrazione Trump.

IPA

Angelina Jolie al San Sebastian International Film Festival in Spagna

Tuttavia, considerate le parole dell’attrice e il contesto, il riferimento sembra implicito. “Abbiamo toccato nuovi minimi nel fine settimana, con la banda Maga che cerca disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha assassinato Charlie Kirk come tutto fuorché uno di loro e fa di tutto per trarne vantaggio politico”, aveva detto Kimmel riferendosi all’assassino di Kirk.

Le parole di Angelina Jolie sugli Usa

Così ha dichiarato Angelina Jolie, durante il Festival del Cinema di San Sebastian:

“Amo il mio Paese, ma in questo momento non lo riconosco. Ho sempre vissuto in un contesto internazionale. La mia famiglia è internazionale, i miei amici, la mia vita, la mia visione del mondo è paritaria, unita, internazionale. Pertanto, qualsiasi cosa, ovunque, che divida o limiti le espressioni personali e le libertà, da parte di chiunque, la ritengo molto pericolosa”.

E ancora:

“Penso che questi siano tempi così seri che dobbiamo stare attenti a non parlare con superficialità. Quindi sarò cauta durante la conferenza stampa, ma voglio dire che, ovviamente, come per tutti voi e per chiunque ci guardi, questi sono tempi molto, molto difficili. Li stiamo vivendo tutti insieme”.

Proteste per il licenziamento di Jimmy Kimmel

La decisione della Abc di sospendere il Jimmy Kimmel Live! ha suscitato un’ondata di proteste, sia fra i telespettatori che fra star di Hollywood come Ben Stiller e Jamie Lee Curtis.