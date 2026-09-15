Schiaffo di Travaglio a Beppe Grillo sull'ipotesi del nuovo partito, "non so con quali soldi, suoi non credo"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Marco Travaglio stronca il progetto politico di Beppe Grillo. Il direttore de Il Fatto Quotidiano non ha nascosto le sue perplessità commentando in tv le indiscrezioni sul lancio da parte del co-fondatore del M5s di un nuovo partito in vista delle elezioni del 2027, in alternativa al Movimento che aveva creato e portato al potere, ma che si è visto soffiare da Giuseppe Conte.

Il commento di Marco Travaglio

L’affondo di Travaglio all’ex garante del M5s è arrivato durante il collegamento in diretta a Otto e mezzo di Lilli Gruber.

“Non lo so io se Grillo vuole fondare un partito nuovo, un movimento nuovo, non capisco bene dove crede di andare, se davvero ci sta pensando, perché tanto Conte ha guidato il Movimento 5 Stelle che lui aveva distrutto portandolo nel governo Draghi” ha detto il direttore de Il Fatto Quotidiano rispondendo alla domanda della conduttrice sul centrosinistra diviso di fronte all’avanzata dell’estremismo di destra in Europa.

ANSA

Il nuovo partito di Beppe Grillo

La suggestione del nuovo progetto da parte di Beppe Grillo è iniziata a circolare dopo che il comico ha cambiato il suo stato di WhatsApp con il nome di Movimento Zero Stelle.

Una provocazione che secondo quanto ricostruito da indiscrezioni potrebbe rappresentare l’indizio di un annuncio in vista dell’intervista al format di Fedez e Mr Marra, Pulp Podcast, del 21 settembre, il giorno dopo la chiusura dell’appuntamento congressuale del M5s Nova, dove saranno stabilite con gli iscritti le indicazioni per la coalizione progressista.

La bocciatura

Per Marco Travaglio l’ipotesi di un nuovo movimento fondato da Grillo, che possa rappresentare una nuova opposizione, non starebbe in piedi.

“È lui che ha portato il Movimento 5 Stelle nel governo Draghi, definendo Draghi un grillino e Cingolani un turbo grillino” ha ricordato il giornalista, ospite di Lilli Gruber.

“Di Battista, se non gli fosse capitata quella malattia, avrebbe potuto forse fondare un movimento o un partito, ma non c’è nessuno di più distante da Grillo rispetto a Di Battista – ha aggiunto il direttore del Fatto – Di Battista è scappato dai 5 Stelle quando Grillo li ha portati nel Movimento 5 Stelle e Grillo dopo averli distrutti ha chiesto a Conte di rimetterli in piedi. Conte li ha rimessi in piedi risalendo dall’8%, dove era precipitato il Movimento durante il governo Draghi, al 15 e mezzo delle elezioni”.

“Allora non è Conte che ha fatto fuori Grillo, Grillo si è fatto fuori da solo. Sono gli iscritti al Movimento che un anno fa lo hanno cacciato: alla prima votazione il voto per cacciarlo da garante fu il 63 per cento, lui chiese di rifarla la seconda volta, votò l’80 per centro degli iscritti per farlo fuori. Perché si faceva dare tanti soldi dal Movimento per parlare male del Movimento. Quindi Grillo non si sa bene con quali elettori, con quali candidati e soprattutto con quali soldi, i suoi non credo, farebbe un nuovo movimento” ha concluso Travaglio ridimensionando il presunto progetto politico.