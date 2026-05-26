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La licenza del Pub Benza, locale situato in via Teodosio a Milano, ha ricevuto la sospensione per 5 giorni a seguito di numerosi episodi di aggressione, rissa e segnalazioni di degrado. Il provvedimento è stato emesso dal Questore Bruno Megale nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, come previsto dall’articolo 100 del T.U.L.P.S..

L’intervento al Pub Benza di Milano

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è arrivata dopo una serie di interventi delle forze dell’ordine presso il locale, dovuti a ripetuti episodi di violenza e disordine pubblico che hanno coinvolto sia clienti che residenti della zona.

Il primo episodio significativo risale allo scorso novembre, quando gli agenti del Commissariato Lambrate sono intervenuti presso il Pub Benza a seguito della segnalazione di un avventore che aveva minacciato e poi aggredito due dipendenti del locale. Durante l’episodio, l’uomo ha lanciato un bicchiere di vetro contro una delle vittime, causandole un taglio alla mano, per poi darsi alla fuga.

Un nuovo intervento si è reso necessario a inizio aprile, quando i poliziotti di via Maniago sono stati chiamati per una rissa scoppiata tra alcuni clienti del locale per motivi futili.

In quell’occasione, due persone sono state trasportate in ospedale a causa dei traumi riportati. Gli agenti hanno inoltre identificato diversi avventori con numerosi precedenti penali.

Ulteriori interventi e segnalazioni dei residenti

A metà aprile, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano è nuovamente intervenuto presso il Pub Benza per una segnalazione di rissa in corso. Anche in questa circostanza, sono stati identificati diversi clienti con precedenti penali.

Nella stessa giornata, alcuni residenti della zona hanno presentato un esposto alle autorità, lamentando una situazione di pericolo pubblico e degrado nell’area circostante il locale. Le segnalazioni hanno riguardato episodi di urla, schiamazzi e atti vandalici contro le automobili parcheggiate nelle vicinanze dell’esercizio pubblico.

Il provvedimento del Questore

Alla luce di questi eventi, il Questore di Milano Bruno Megale ha firmato il decreto di sospensione della licenza per 5 giorni nei confronti del Pub Benza. La notifica del provvedimento è stata eseguita ieri sera dagli agenti del Commissariato Lambrate, che hanno informato il titolare del locale della decisione.

La sospensione della licenza è stata motivata dalla necessità di tutelare la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi di violenza e disordine. La presenza di avventori con precedenti penali e le ripetute segnalazioni di risse, aggressioni e atti vandalici hanno reso necessario un intervento deciso da parte delle autorità, al fine di ripristinare la tranquillità nella zona e garantire la sicurezza dei cittadini.

Le reazioni della comunità

La decisione di sospendere la licenza del Pub Benza è stata accolta con favore da molti residenti, che da tempo lamentavano una situazione di degrado e insicurezza nelle vicinanze del locale. L’esposto presentato nella giornata dell’ultimo intervento testimonia il crescente disagio vissuto dalla comunità locale, esasperata da episodi di schiamazzi notturni e atti vandalici ai danni delle auto parcheggiate.

IPA