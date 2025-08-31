Schianto contro un muro a Cala Liberotto in zona Orosei, coinvolti 4 ragazzi nell'incidente, tre sono gravi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un grave incidente stradale si è verificato a Cala Liberotto, nel Comune di Orosei, dove un’auto con 4 giovani a bordo ha sfondato un muro prima di fermare la sua corsa in un terreno. Mentre un passeggero è uscito illeso, gli altri tre ragazzi sono rimasti intrappolati nella vettura, poi trasportati d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza in condizioni gravi. Polizia al lavoro per i rilievi.

Orosei, grave incidente a Cala Liberotto

Il violentissimo schianto si è verificato in via Mimose nel pomeriggio di domenica 31 agosto, in zona Cala Liberotto, frazione di Orosei, nel Nuorese.

Coinvolta nel grave incidente stradale è un’auto con a bordo quattro giovani, dipendenti di una struttura ricettiva della zona. Il ragazzo che era al volante, secondo la prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del veicolo, abbattuto un muro e terminato la corsa all’interno di un terreno.

Il violento incidente si è verificato nel Comune di Orosei, in zona Cala Liberotto (Nuoro)

I soccorsi ai 4 ragazzi

Sul posto sono arrivati tempestivamente i Vigili del Fuoco, il 118 e la polizia locale. Uno dei passeggeri era riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo, mentre gli altri tre occupanti, rimasti feriti, erano rimasti intrappolati nella vettura.

I soccorritori del 115 hanno utilizzato attrezzature apposite, come cesoie e divaricatori, per estrarli dall’auto. Successivamente i feriti sono stati consegnati al personale sanitario e trasferiti con urgenza in ospedale tramite eliambulanza.

Gli agenti della polizia locale hanno invece eseguito i rilievi necessari per determinare dinamica e cause dell’impatto.

Gli incidenti in Sardegna

Il 2025 in Sardegna continua a essere segnato da diversi incidenti gravi, che hanno acceso i riflettori sulla sicurezza delle strade isolane.

Secondo i dati Istat del 2024, la Regione ha registrato il più alto tasso di mortalità per incidenti stradali in Italia, raggiungendo il 7,2% contro una media nazionale del 5%.

L’Associazione Familiari Vittime della Strada sottolinea come la causa principale sia il fattore umano, in particolare la distrazione, rendendo la maggior parte delle tragedie evitabili. Per affrontare questo problema, è stato richiesto alle istituzioni di non fermarsi alla sensibilizzazione e all’educazione stradale, assicurando anche controlli più stringenti.

Un’altra causa rilevante è legata però alle condizioni delle strade sarde, con scarsa manutenzione e guardrail obsoleti che aumentano i rischi, contribuendo a un bilancio drammatico di vite interrotte.