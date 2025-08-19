Schianto fra auto e tir sull'Aurelia a Capalbio, morto il noto designer Alessandro Loschiavo, aveva 59 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Grave incidente a Capalbio, sulla via Aurelia, dove un’auto e un tir si sono scontrati causando la morte di Alessandro Loschiavo, 59enne designer di origini romane, ma che viveva e lavorava da anni a Milano. Ferito anche il camionista e coinvolta lievemente un’altra persona presente in un negozio colpito dal tir. La strada chiusa è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Incidente fra auto e tir in via Aurelia a Capalbio

Il drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di martedì 19 agosto, poco prima delle 17. La zona dello schianto si trova nel territorio di Capalbio, al km 134 della via Aurelia.

A scontrarsi sono stati un tir e un’automobile, provocando un bilancio gravissimo: una vittima e due feriti, di cui uno in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita.

L’auto guidata dalla vittima, Alessandro Loschiavo

La dinamica dello scontro

La persona deceduta nell’incidente è Alessandro Loschiavo, 59 anni, originario di Roma ma da tempo residente e attivo professionalmente a Milano, dove aveva costruito una brillante carriera come designer di fama internazionale.

Dalle prime ricostruzioni emerge che il mezzo pesante, dopo lo scontro, sia finito fuori carreggiata colpendo un’attività commerciale e danneggiandone parte della tettoia.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre, da Orbetello e Grosseto, per mettere in sicurezza l’area, rimuovere il tir e recuperare il corpo della vittima. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche Carabinieri, Polizia Stradale e sanitari del 118.

È stato fatto decollare anche l’elisoccorso Pegaso, ma vista la morte del conducente dell’auto non è stato necessario il trasporto e l’elicottero è rientrato.

I feriti nello scontro

Il camionista, 58 anni, è rimasto ferito in modo serio ma non corre pericolo di vita. All’interno del negozio colpito, tre persone sono riuscite a uscire in tempo senza riportare conseguenze, mentre una quarta, ferita in modo lieve, è stata trasferita all’ospedale di Orbetello.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, l’Aurelia è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, con inevitabili disagi alla circolazione.

Alessandro Loschiavo, chi è la vittima

Alessandro Loschiavo aveva scelto Milano come città d’adozione sin dal 2000, dove ben presto era diventato un volto familiare agli eventi simbolo del settore, dalla Design Week al Fuorisalone. Il suo studio, punto di riferimento per clienti e collaboratori, si trovava in via Regaldi, nel quartiere Affori.

Nel corso della carriera Loschiavo ha conquistato per ben otto volte il Good Design Award, un prestigioso riconoscimento, e le sue creazioni hanno varcato i confini nazionali, trovando spazio in mostre e gallerie di Europa, Stati Uniti e Asia.

Nel suo curriculum tante esperienze internazionali e numerose collaborazioni con aziende e istituzioni in veste di consulente di design, curatore di esposizioni, docente e fotografo, consolidando la sua fama di professionista poliedrico e creativo.