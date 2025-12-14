Schianto fra due auto in autostrada A4 tra Milano e Verona, morta una donna e due feriti nell'incidente

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Incidente drammatico in autostrada A4 in direzione Milano, all’altezza di Verona Sud: una donna di 61 anni è morta nello scontro tra due auto, mentre due persone ferite sono state portate in codice giallo all’ospedale Borgo Trento di Verona. La circolazione è stata bloccata, con traffico deviato e lunghe code.

Incidente in A4 a Verona, morta una donna

L’episodio tragico è avvenuto nel pomeriggio di domenica 14 dicembre, poco prima delle 17. Il violento scontro ha interessato due vetture sull’autostrada A4 Venezia–Milano, nei pressi del casello di Verona Sud in direzione del capoluogo lombardo.

La collisione ha avuto conseguenze fatali. Una donna milanese di 61 anni è morta nello schianto, mentre due altre persone sono rimaste ferite e trasferite in ospedale in codice giallo al Borgo Trento di Verona, non in pericolo di vita.

Lo scontro è avvenuto nei pressi del casello di Verona Sud in autostrada A4, verso Milano

La dinamica dello scontro

L’impatto tra le due auto è avvenuto per cause ancora da accertare, ma è stato definito violentissimo dalle autorità.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Stradale di Verona e i soccorritori del Suem 118 con ambulanze e automediche per prestare aiuto alle persone coinvolte.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la circolazione è stata bloccata e si sono formate lunghe code, con il traffico deviato con uscita obbligatoria al casello di Verona Est. Una situazione che ha creato disagi significativi per gli automobilisti in transito.

In aggiornamento