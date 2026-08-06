Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un grave incidente stradale ha visto il tempestivo intervento di un assistente della Polizia di Stato, che ha soccorso sei persone coinvolte, tra cui due bambini, lungo la Strada Statale 125 nei pressi di Olbia. L’episodio, avvenuto lo scorso 26 luglio, è stato reso noto dalle forze dell’ordine, che hanno sottolineato il coraggio e la prontezza dell’agente, in vacanza in Sardegna ma pronto ad agire anche fuori servizio.

L’incidente e i primi soccorsi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’assistente, normalmente in servizio presso il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica per la Toscana, si trovava in Sardegna per motivi personali quando si è imbattuto nell’emergenza. Il poliziotto, libero dal servizio, stava percorrendo la SS125 a bordo della propria auto quando ha assistito in prima persona allo scontro frontale tra un minivan e un’autovettura.

L’impatto, avvenuto nei pressi di Olbia, ha coinvolto sei persone, tra cui due bambini di 9 e 7 anni. Tutti i passeggeri sono rimasti feriti e in evidente stato di shock. Senza esitazione, l’assistente della Polizia di Stato ha fermato il proprio veicolo in sicurezza e si è precipitato verso i mezzi incidentati per prestare i primi soccorsi.

L’intervento dell’agente

Il poliziotto ha immediatamente allertato i soccorsi e, nell’attesa dell’arrivo delle ambulanze e dei Vigili del Fuoco, ha estratto quattro delle sei persone coinvolte, conducendole in un’area più sicura rispetto alla carreggiata. In quei minuti concitati, l’agente ha rappresentato l’unico punto di riferimento per le vittime, gestendo con lucidità le fasi più delicate dell’intervento e adottando tutte le misure necessarie per evitare ulteriori rischi.

L’operato dell’assistente è stato pubblicamente riconosciuto dal Caposquadra dei Vigili del Fuoco di Arzachena, intervenuto sul posto, e dai colleghi del Distaccamento Polizia Stradale di Olbia. Al loro arrivo, i soccorritori hanno espresso apprezzamento per la prontezza e la professionalità dimostrate nel mettere in sicurezza le persone coinvolte. Anche i familiari di uno dei feriti hanno successivamente voluto ringraziare personalmente l’agente per il supporto e l’assistenza forniti in quei momenti drammatici.

Lo spirito di servizio della Polizia di Stato

Questo episodio, avvenuto nei pressi di Olbia, conferma ancora una volta il senso del dovere e lo spirito di servizio che caratterizzano gli operatori della Polizia di Stato. Anche fuori dall’orario di lavoro, gli agenti si dimostrano pronti a intervenire in soccorso dei cittadini, mettendo a rischio la propria incolumità per salvare vite umane e garantire la sicurezza pubblica.

IPA