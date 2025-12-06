Schianto in autostrada A5 Torino-Aosta a Volpiano, neonata sbalzata fuori dall'auto e morta nell'incidente

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un tragico incidente che ha coinvolto più vetture sull’autostrada A5 Torino-Aosta, all’altezza di Volpiano, ha prodotto un bilancio drammatico: una neonata di pochi mesi è morta. Sarebbe stata sbalzata dall’abitacolo e deceduta dopo essere stata investita da un altro mezzo. Ferita la madre. La Polizia Stradale sul posto per le indagini sulla dinamica dello scontro.

Grave incidente in A5 a Volpiano

L’incidente, di grave entità, si è verificato sull’autostrada A5 Torino – Aosta, intorno alle ore 20 di sabato 6 dicembre. In base alla prima ricostruzione, il sinistro ha visto il coinvolgimento di almeno tre veicoli.

Lo scontro è avvenuto sulla carreggiata in direzione Torino, all’altezza del chilometro 14. Si sarebbe trattato di un tamponamento a catena, che è stato fatale per una neonata di circa due-tre mesi, la quale era a bordo di uno dei mezzi coinvolti.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il drammatico incidente si è verificato in autostrada A5 Torino – Aosta all’altezza di Volpiano

Neonata morta, ferita la madre

Il personale del 118, intervenuto prontamente sul luogo dell’incidente a Volpiano (in provincia di Torino), ha trasferito la madre della neonata, una donna di 33 anni ferita in codice giallo, all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino per le cure necessarie.

In base alla ricostruzione riportata da La Stampa, Torino Today e altre testate locali, nello scontro la bambina sarebbe stata sbalzata fuori dal veicolo, poi essere investita da un’altra vettura.

Se questa dinamica fosse confermata, da verificare sarebbe inoltre, come tutti gli altri dettagli dell’incidente, se la piccola viaggiava su un seggiolino per neonati dotato di tutte le misure di sicurezza a norma.

Le indagini sull’incidente a Volpiano

Per accertare le responsabilità tra i conducenti coinvolti nel drammatico incidente, la Procura di Ivrea ha tempestivamente avviato un’indagine per omicidio stradale.

Oltre ai sanitari, le squadre dei Vigili del fuoco sono state mobilitate per le operazioni di assistenza e la messa in sicurezza dell’importante tratto autostradale.

Di recente il Piemonte è stato teatro di diversi incidenti più o meno gravi. Una settimana prima, il 30 novembre, un ragazzo di 21 anni aveva perso la vita a Candiolo, in provincia di Torino, dopo che la sua auto era uscita di strada. Pochi giorni prima, un altro giovane 29enne era morto in un incidente tra Asti e Alessandria.