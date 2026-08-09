Schianto sull'A27 a Spresiano, incidente tra tre auto e quattro feriti: chiusa l'autostrada nella notte

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Nella tarda serata dell’8 agosto c’è stato un incidente sull’A27 a Spresiano, in provincia di Treviso. Nello schianto sono rimaste coinvolte tre auto e quattro persone sono rimaste ferite, ma nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita. Lo scontro ha però fatto scattare la chiusura temporanea dell’autostrada per mettere in sicurezza mezzi e carreggiata.

Lo schianto sull’A27

L’incidente è avvenuto poco dopo le 22.30 lungo l’autostrada A27 in direzione Venezia, all’altezza del km 28 nel territorio di Spresiano, lungo il ponte sul Piave tra Conegliano e Treviso Nord.

La chiamata ai vigili del Fuoco è arrivata alle 22:50 dell’8 agosto.

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Tre mezzi si sono scontrati tra loro, bloccando di fatto la circolazione in autostrada. Nell’impatto uno dei mezzi sarebbe finito contro il guardrail per poi ribaltarsi.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine che stanno indagando sulle cause dell’incidente.

I soccorsi ai feriti

Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del Fuoco del distaccamento di Conegliano, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli.

Nello schianto sono rimaste ferite quattro persone di cui tre portate in ospedale in condizioni di media gravità, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita.

Come riporta Treviso Today, tra i feriti ci sono due donne di cui una sui vent’anni e un ragazzo ventenne.

I feriti sono stati affidati al personale del Suem 118, arrivato anche con ambulanze ed elicottero. Forse ti può interessare Matteo Di Pietro, ai servizi sociali lo youtuber condannato per l'incidente di Casal Palocco A 3 anni dall'incidente stradale dove perse la vita un bambino di 5 anni, lo youtuber è stato affidato ai servizi sociali Chiusa l’A27 Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, impegnati negli accertamenti e nella gestione della viabilità. Le operazioni per la messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata sono proseguite per tutta la notte. Il tratto dell’autostrada A27 in direzione Venezia è rimasto chiuso per consentire i soccorsi e gli interventi necessari. La circolazione è tornata lentamente alla normalità alle prime ore di domenica 9 agosto, dopo la conclusione delle operazioni.