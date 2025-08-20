Schillaci risponde alle critiche di Salvini sulla Commissione vaccini, replica del ministro sulle dimissioni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo le nomine del ministro della Salute, Orazio Schillaci, dei membri del Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni (NITAG), e le conseguenti critiche anche del ministro delle Infrastrutture Salvini riguardo ad alcuni nomi scelti (alcuni apertamente contrari ai vaccini), Schillaci non ha replicato direttamente ma ha chiarito di ritenere le polemiche “eccessive”.

Le nomine della commissione sui vaccini

Era stata nominata il 6 agosto dal ministro della Salute Orazio Schillaci la nuova Commissione vaccini (NITAG), composta da 22 esperti chiamati a fornire pareri tecnici in materia di immunizzazioni.

Tra i nomi scelti figuravano anche il pediatra Eugenio Serravalle e l’ematologo Paolo Bellavite, entrambi noti per le loro posizioni critiche sui vaccini.

ANSA Il ministro della Salute Orazio Schillaci, criticato per le sue scelte sulla commissione vaccini anche dal ministro Salvini

Due figure la cui presenza aveva sin da subito acceso un ampio dibattito, visto che il NITAG, pur non avendo poteri decisionali, rappresenta un organo consultivo di riferimento per il ministero.

Le critiche di Matteo Salvini

Le nomine hanno scatenato una valanga di reazioni da parte: a contestare la scelta sono stati medici, ricercatori, farmacisti, infermieri e veterinari, insieme a personalità di rilievo come il premio Nobel Giorgio Parisi e il farmacologo Silvio Garattini.

Una petizione, sottoscritta da oltre 21.000 firme, ha chiesto il ritiro immediato degli incarichi. E dopo il passo indietro del ministro, sono arrivate anche le critiche dal governo.

Il ministro Matteo Salvini ha parlato di una scelta che mostra che “al ministero c’è qualcosa che non funziona… o si è distratto prima o si è distratto dopo”, aggiungendo che “azzerare chi non la pensa come il mainstream non mi sembra scientificamente corretto”.

Le conseguenze per Schillaci

Negli ultimi giorni, Schillaci non ha rilasciato dichiarazioni dirette, ma da fonti ministeriali filtra serenità: il ministro non pensa alle dimissioni e considera “eccessive” le ricostruzioni che parlano di un terremoto politico.

Già il 16 agosto, annunciando la revoca della Commissione, aveva sottolineato che “la tutela della salute pubblica richiede la massima attenzione e un lavoro serio, rigoroso e lontano dal clamore. Con questo spirito abbiamo sempre lavorato e continueremo ad agire nell’esclusivo interesse dei cittadini”.

A settembre sarà nominato un nuovo NITAG, che potrà includere anche figure appartenenti a categorie finora escluse, come medici di base, pediatri, infermieri e farmacisti, per rafforzare il legame con la pratica quotidiana delle vaccinazioni.