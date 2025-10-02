Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Schio nella mattinata di ieri: un uomo di 53 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione abusiva di armi comuni da sparo e munizionamento da guerra, dopo che una donna aveva segnalato alle autorità presunte condotte persecutorie e minacce subite. L’intervento è stato eseguito presso l’abitazione dell’uomo, dove sono state rinvenute armi e munizioni non denunciate, in seguito a una richiesta di ammonimento presentata in Questura a Vicenza.

La segnalazione e l’avvio delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio nella mattinata, quando una donna si è recata presso la Questura di Vicenza per chiedere un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo del posto. Secondo quanto riferito dalla donna, il soggetto avrebbe tenuto nei suoi confronti comportamenti minacciosi e persecutori, tali da destare preoccupazione per la propria sicurezza personale.

Il sospetto di armi non denunciate

Dalla denuncia della donna è emerso anche il sospetto che l’uomo, già noto come detentore di armi comuni da sparo, potesse custodire presso la propria abitazione ulteriori armi non regolarmente denunciate alle autorità. Il Questore di Vicenza, valutata la gravità dei fatti e la potenziale pericolosità della situazione, ha disposto con urgenza la misura di prevenzione dell’ammonimento nei confronti del 53enne.

Il coordinamento tra le forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, è stato subito attivato un coordinamento tra le forze di polizia. I Carabinieri della Compagnia di Schio sono stati incaricati di notificare all’uomo la misura di prevenzione appena emessa dal Questore della provincia di Vicenza. Parallelamente, è stato predisposto un servizio di osservazione e controllo nei confronti del sospettato, con l’obiettivo di eseguire una perquisizione domiciliare mirata a individuare eventuali armi detenute illegalmente.

La perquisizione e il sequestro delle armi

Durante l’operazione, i militari hanno rintracciato il 53enne e lo hanno informato delle ragioni dell’intervento. Nel corso della perquisizione, l’uomo ha consegnato spontaneamente agli agenti tre armi comuni da sparo: una pistola marca Rast & Gasser, una pistola artigianale monocolpo e una pistola “Mazzagatto” antica avancarica. Oltre alle armi, sono state trovate anche alcune munizioni belliche per mitragliatrice, una munizione bellica per contraerea calibro 22 carica, una baionetta e altro munizionamento per armi comuni da sparo.

Le armi sequestrate e la procedura penale

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale da parte dei Carabinieri. Terminata la perquisizione, il 53enne è stato condotto presso gli uffici del Comando Compagnia Carabinieri di Schio e dichiarato in stato di arresto per detenzione abusiva di armi comuni da sparo e munizionamento da guerra. Le autorità hanno sottolineato che le misure adottate sono state decise d’iniziativa dal reparto procedente, in risposta alla situazione di potenziale pericolo emersa dalla segnalazione della donna.

