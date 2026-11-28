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Durante un intervento all’assemblea dei sindaci del Partito Democratico a Verona, la segretaria del Pd Elly Schlein ha duramente attaccato il presidente del Senato Ignazio La Russa. Nei giorni scorsi, La Russa aveva commentato la possibile incostituzionalità di alcune parti della legge elettorale appena approvata, definendo un possibile intervento della Corte Costituzionale a riguardo come “un indebito aiuto alla sinistra”.

Cosa ha detto La Russa sulla legge elettorale

Intervenendo a un incontro alla Versiliana, a Marina di Pietrasanta, il presidente del Senato ha parlato dell’eventualità che la Corte Costituzionale intervenga sulla legge elettorale. Non sarebbe una novità: diverse delle ultime leggi elettorali sono state modificate da interventi simili, anche se solitamente dopo il voto.

In particolare, il punto contestato potrebbe essere quello dell’indicazione del candidato premier, che tutte le coalizioni che si presentano sarebbero costrette a presentare. Alcuni esperti reputano che questo obbligo sia incostituzionale, perché la Costituzione stabilisce l’unica figura che può nominare il presidente del Consiglio è il Presidente della Repubblica.

La Russa ha dichiarato che una cancellazione di questa norma sarebbe “un aiuto indebito alla sinistra” e, a suo giudizio, una violazione della Costituzione da parte dei magistrati costituzionali. Non ha però spiegato la ragione per cui un intervento simile debba essere considerato incostituzionale.

Le risposta di Elly Schlein

Schlein ha interpretato queste parole come un’intimidazione nei confronti dei magistrati costituzionali: “È proprio inaccettabile l’intimidazione del presidente del Senato Ignazio La Russa alla Corte Costituzionale“, ha esordito la segretaria del Pd all’assemblea dei sindaci del Partito Democratico.

“Non è accettabile. Piantatela con gli attacchi alla magistratura e alle regole fondamentali del bilanciamento dei poteri tra lo Stato, avete già provato una volta a stravolgere la Costituzione e vi hanno fermato 15 milioni di persone”, ha poi proseguito Schlein, concludendo il suo intervento sulla questione.

Perché l’eliminazione dell’indicazione del Premier aiuterebbe la sinistra

La ragione per cui La Russa ha dichiarato che l’eliminazione dell’indicazione del Premier da parte delle coalizioni sarebbe un aiuto alla sinistra non è immediatamente comprensibile. La norma, in sé, sembra infatti essere piuttosto neutrale, visto che riguarda tutte le coalizioni in campo alle elezioni.

In questa particolare tornata elettorale, però, tra le due coalizioni principali quella di destra, di cui fa parte il partito di La Russa, Fratelli d’Italia, non sta avendo difficoltà a indicare Giorgia Meloni come candidata. Il Campo largo, la coalizione di sinistra, invece, raggiungerebbe questa decisione attraverso elezioni primarie che potrebbero indebolirlo.