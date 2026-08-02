Schlein attacca Meloni sulla strage di Bologna: le parole della premier che non sono piaciute al Pd

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

In occasione del 46° anniversario della strage alla stazione di Bologna, si è riacceso un duro scontro politico attorno alla ricostruzione storica e giudiziaria dell’attentato del 2 agosto 1980. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha sferrato un fermo attacco alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, criticando la scelta di non citare la matrice eversiva della bomba nel suo messaggio di commemorazione.

Schlein attacca Meloni sulla strage di Bologna

Intervenendo a margine della cerimonia in piazza Medaglie d’Oro, Elly Schlein ha sottolineato con forza il valore fondamentale della verità processuale stabilita dalle aule giudiziarie italiane.

“Per governare è importante anzitutto conoscere la storia del nostro Paese“, ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico, assicurando che l’opposizione continuerà a battersi nelle aule parlamentari per sbarrare la strada a “qualunque tentativo di riscrittura e a piste smentite da intere sentenze”.

La rappresentante dem ha poi confermato la vicinanza del partito all’Associazione dei familiari delle vittime, ribadendo che le istituzioni democratiche devono trarre insegnamento dalla memoria accertata dai giudici.

Cosa ha detto Conte sulle parole della premier

Sulla stessa linea d’attacco si è schierato anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha rivolto forti critiche alla presidente del Consiglio attraverso i propri canali social.

Commentando la nota diffusa da Palazzo Chigi, l’ex primo ministro ha contestato l’uso indefinito della parola “terrorismo”, chiedendo alla premier di fare chiarezza ed evitare ambiguità sul piano politico.

Giuseppe Conte ha ricordato l’esistenza di condanne passate in giudicato che individuano la matrice neofascista della strage, incalzando direttamente Giorgia Meloni e domandando se da parte dell’esecutivo vi sia l’intenzione di disconoscere la verità giudiziaria ormai consolidata.

Cosa chiede l’associazione dei familiari delle vittime

Le polemiche politiche si intrecciano con il clima vissuto durante le manifestazioni a Bologna, dove la cittadinanza ha partecipato in massa al tradizionale corteo partito da piazza Nettuno.

Dal palco delle commemorazioni, il presidente dell’associazione dei familiari delle vittime, Paolo Lambertini, ha chiesto all’esecutivo la fermezza necessaria per definire la bomba alla stazione come la pagina più nera del neofascismo italiano.

L’evento si è concluso con l’omaggio solenne all’orologio fermo alle ore 10:25, alla presenza del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, il quale ha confermato nel suo intervento in comune l’impegno dello Stato contro ogni forma di eversione e violenza politica.