Schlein contro La Russa dopo le frasi sulla Flotilla, "dichiarazioni ignobili da seconda carica dello Stato"

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La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha definito “ignobili” le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, che aveva definito la Global Sumud Flotilla un'”operazione a scarso rischio e ad alto ritorno mediatico”, descrivendo l’abbordaggio delle navi e il rapimento degli attivisti “una fortuna” e “il massimo” per questi ultimi. Schlein ha sottolineato che La Russa rappresenta, in quanto presidente del Senato, la seconda carica dello Stato.

Elly Schlein ha attaccato La Russa sulla Flotilla

Durante la trasmissione Tagada di La 7 del 5 maggio 2026, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha attaccato il presidente del Senato La Russa per alcune dichiarazioni di quest’ultimo contro la Global Sumud Flotilla.

La Russa aveva definito l’iniziativa un'”operazione mediatica”, suggerendo che gli equipaggi delle navi sperassero di essere catturati dall’esercito israeliano.

ANSA

Schlein ha descritto le parole del presidente del Senato come “ignobili per la seconda carica dello Stato” e ha continuato:

Stiamo parlando di un’operazione umanitaria organizzata da civili che non vogliono arrendersi al fatto che, nonostante una finta tregua, a Gaza si continui a morire. C’è stata un’operazione di pirateria internazionale nel mezzo del Mediterraneo, vicino alla Grecia.

Schlein ha poi chiesto la liberazione immediata dei due attivisti della Flotilla sequestrati dall’esercito israeliano e che saranno trattenuti nel Paese almeno fino a domenica 10 maggio.

Queste ultime parole di Schlein fanno eco al ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, che ha definito illegali gli arresti di Israele in acque internazionali.

Le parole di La Russa e il sostegno di Piantedosi e Salvini

Le dichiarazioni integrali del presidente del Senato sono state: “Si tratta di manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico. Se poi hai la fortuna che ti fermino per quattro ore e puoi gridare che sei stato torturato, allora è il massimo che puoi aspettarti e a cui puoi aspirare”.

Parole pronunciate nella giornata di ieri, 4 maggio, e subito condivise dal ministro degli Interni Piantedosi, che a sua volta ha detto: “Le iniziative come la Flotilla hanno poco l’obiettivo di portare veramente aiuti, comunque irrisori rispetto a quelli che abbiamo dato come governo italiano”.

Il ministro ha comunque sottolineato che il carcere “non è mai un rischio minimo”. Si è invece espressamente rifiutato di commentare le parole di La Russa il ministro dei Trasporti Salvini.

Gli obiettivi e i rischi che corrono gli attivisti della Flotilla

La Global Sumud Flotilla è una missione umanitaria civile che punta a consegnare aiuti umanitari a Gaza attraverso imbarcazioni civili.

Gli aiuti sono effettivamente limitati, ma l’obiettivo non è tanto quello di risolvere il problema della fame nella Striscia di Gaza, ma di forzare il blocco navale di Israele attorno alla striscia di terra, che impedisce a chiunque di portare aiuti senza l’autorizzazione israeliana.

Il blocco navale non è una conseguenza della guerra recente, successiva agli attacchi del 7 ottobre 2023. Esiste dal 2007 e ha sempre impedito al governo di Gaza di accedere alle proprie acque territoriali.

Definire operazioni come quelle della Global Sumud Flotilla “a basso rischio” è molto fuorviante. Nel 2010 le navi della Global Freedom Flotilla, iniziativa con obiettivi e struttura del tutto simili a quelle più recenti, furono assaltate dall’esercito israeliano che uccise nove attivisti.