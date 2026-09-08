"Schlein inguardabile", Aurelio De Laurentiis si difende dopo le polemiche per le parole sulla segretaria Pd

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Aurelio De Laurentiis si difende dopo la controversa frase rivolta a Elly Schlein, giudicata “inguardabile” durante un incontro con esponenti di Forza Italia. Il presidente del Napoli nega un intento sessista, rivendicando invece un giudizio politico. Il Pd aveva condannato duramente le parole prima del chiarimento, che comunque sembra non aver placato del tutto le polemiche.

Cos’è successo tra Aurelio De Laurentiis ed Elly Schlein

Aurelio De Laurentiis non è certo nuovo alle polemiche scaturite da una sua battuta, ma questa volta dal terreno di gioco si è passati a quello politico.

Il presidente della SSC Napoli e produttore cinematografico l’ha pronunciata durante un pranzo informale sulla terrazza dell’hotel De Bonart, nel capoluogo partenopeo, a margine della presentazione del congresso regionale di Forza Italia.

ANSA

Fermatosi a salutare il coordinatore regionale azzurro Fulvio Martusciello, il suo vice Gianfranco Librandi e il senatore Franco Silvestro, De Laurentiis ha parlato della segretaria del Partito Democratico in questi termini: “Cosa dite della Schlein? È inguardabile”, suscitando risate tra i presenti.

Il produttore ha proseguito poi con una critica alla difficoltà del centrosinistra nel costruire un’alleanza elettorale unitaria, descritta come un proverbiale rapporto fra “cane e gatto”.

Le reazioni

Com’era prevedibile, il Pd ha reagito alla sua “uscita” con indignazione. La senatrice dem Valeria Valente ha interpretato la frase come un attacco all’aspetto fisico della leader, chiamando in causa direttamente i vertici del centrodestra: “Prendono le distanze o lasciano correre?”.

Sulla stessa linea il segretario regionale del Partito Democratico in Campania, Piero De Luca, che ha definito le parole “gravemente offensive”, aggiungendo: “Siamo indignati, è una offesa a tutta la comunità del Pd. Si possono avere opinioni differenti, ma i toni e gli insulti non sono accettabili. Chiediamo rispetto per il lavoro serio che sta facendo Schlein per costruire una alternativa a questo governo”.

Il chiarimento sui social

Martedì 8 settembre il patron azzurro è intervenuto su X per chiarire la propria posizione, respingendo l’accusa di sessismo. “Ho letto che avrei espresso un commento sessista nei confronti di Elly Schlein, definendola ‘inguardabile’ in una chiacchierata informale con un gruppo di conoscenti” ha twittato. “Lungi da me essere considerato sessista. Il mio riferimento era inteso esclusivamente da un punto di vista politico”.

Nel post, De Laurentiis ha sostenuto che Schlein “avrebbe dovuto sedersi al tavolo della politica, invece di condannare reiteratamente ed esprimere continue manifestazioni di dissenso. Le idee e la visione politica dell’opposizione possono anche essere apprezzate da chi governa, ma se ogni qual volta si alimenta il contrasto, allora si diventa stancanti e pertanto si rischia di essere ‘inguardabili'”.

La nota del Napoli Club Parlamento

La precisazione, tuttavia, non ha arginato totalmente le critiche. Anche il Napoli Club Parlamento, infatti, ha preso pubblicamente le distanze: “Abbiamo letto la precisazione di Aurelio De Laurentiis: quel suo ‘inguardabile’ non sarebbe stato riferito alla presenza fisica di Elly Schlein, ma alla segretaria del Partito Democratico e quindi, evidentemente, a un’opposizione che lui considera ‘inguardabile’. Prendiamo atto della precisazione” si aggiunge “ma prendiamo nettamente le distanze anche da queste parole”.

De Laurentiis e la politica

Non è la prima volta che il presidente del Napoli finisce sotto i riflettori per dichiarazioni taglienti su temi extra-calcistici. In passato aveva già attaccato duramente le istituzioni, accusando il Governo di disinteresse verso il mondo del calcio.

“Il Governo è sempre stato assente, nonostante il nostro gettito fiscale sia importantissimo” aveva sostenuto. “Voi credete che non ci siano più schiavi? Siamo ancora tutti schiavi di una situazione non piacevole”.