Schlein sorride per le elezioni amministrative e provoca la destra: "Esultano per i sondaggi, noi vinciamo"

Elly Schlein rivendica i successi del centrosinistra alle elezioni amministrative, con vittorie a Genova, Ravenna e Assisi. A spoglio ancora in corso, la segretaria del Pd ha deciso di provocare pubblicamente la premier Giorgia Meloni e i partiti che sostengono il suo governo: “Loro esultano per i sondaggi, noi vinciamo le elezioni”. Un affondo secco, che ha provocato reazioni sia da parte delle forze di governo che di quelle d’opposizione.

Elly Schlein esulta per le elezioni amministrative e attacca Meloni

Come riporta Ansa, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, lunedì 26 maggio ha commentato con entusiasmo i risultati delle elezioni amministrative, sottolineando i successi in città strategiche come Genova, dove Silvia Salis ha vinto al primo turno, e Ravenna, dove Alessandro Barattoni ha conquistato la fascia tricolore.

“Dopo una bellissima campagna tra le persone, due straordinarie vittorie. Il Pd è cresciuto di 8 punti ed è il primo partito”, ha dichiarato Schlein, lanciando una frecciata al centrodestra: “Loro esultano per i sondaggi, noi vinciamo le elezioni”.

Silvia Salis, candidata del centrosinistra, è la nuova sindaca di Genova

Al centrosinistra Genova e Ravenna, ballottaggi a Taranto e Matera

Oltre ai successi a Genova e Ravenna, il centrosinistra ha ottenuto un ottimo risultato anche ad Assisi con Valter Stoppini. A Taranto, Piero Bitetti è in netto vantaggio e si prepara al ballottaggio.

A Matera, invece, la partita è aperta tra il candidato riformista Roberto Cifarelli e Antonio Nicoletti del centrodestra.

Nonostante il mancato appoggio del M5S al ballottaggio di Matera, Schlein difende l’impostazione della “coalizione larga”. I numeri parlano chiaro: in molte realtà locali, la formula del campo progressista ha funzionato, invertendo una tendenza negativa.

Il commento di Renzi

Tra i primi a cavalcare il risultato è stato Matteo Renzi, che ha sottolineato come “quando il centrosinistra è unito, vince e stravince”.

Per il leader di Italia Viva, “Meloni ha preso una scoppola mica da ridere”.

L’analisi del centrodestra

Dal fronte opposto, Maurizio Lupi (Noi Moderati) ha parlato di “risultati in chiaroscuro” per la coalizione di governo. Il centrodestra perde Genova, ma resiste a Taranto e Matera, dove i ballottaggi potrebbero cambiare il quadro complessivo della tornata elettorale.

A Genova, intanto, il candidato sconfitto Pietro Piciocchi ha chiamato Silvia Salis per congratularsi, riconoscendo la vittoria. Ma l’analisi della sconfitta interna al centrodestra è già cominciata.