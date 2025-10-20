Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina a Como. Un giovane tunisino di 19 anni, senza fissa dimora, è stato fermato dopo una serie di colpi ai danni di esercizi commerciali della zona.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nella mattinata di ieri, quando due volanti impegnate nel controllo del territorio hanno notato un giovane nordafricano, con il volto insanguinato, correre lungo Viale Geno inseguito da un uomo che chiedeva aiuto.

L’inseguimento e il fermo

Gli agenti, riconoscendo il 19enne tunisino già noto per precedenti legati a reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia d’immigrazione, sono riusciti a bloccarlo. Durante la fuga, il giovane aveva perso un registratore di cassa, subito recuperato dagli agenti.

I colpi ai danni dei commercianti

Il primo a fornire la sua testimonianza è stato un 54enne comasco, proprietario di un esercizio commerciale della zona. L’uomo ha raccontato di aver sorpreso il giovane all’interno del suo locale mentre stava rovistando e si appropriava dei contanti della cassa. Alla vista del titolare, il 19enne lo avrebbe minacciato con un coltello per garantirsi la fuga.

Altri furti nella stessa mattina

Poco dopo, un altro ristoratore della zona ha denunciato agli agenti il furto del registratore di cassa dal proprio locale, oltre a una valigetta contenente mance e ulteriori contanti. Mentre il giovane tunisino era già stato caricato sull’auto della Polizia, anche il gestore di un terzo locale pubblico ha segnalato il furto del contenuto della cassa.

Refurtiva e precedenti

Portato in Questura, sono emersi i numerosi precedenti del 19enne e un ordine del Questore di Como che gli imponeva di lasciare il territorio, notificato all’inizio di ottobre. La refurtiva sequestrata comprendeva due chiavi di autovetture, 5 smartphone, gioielli come collane, anelli e orologi, diversi taglierini e coltelli, oltre a denaro contante in varie valute: sterline, banconote polacche, franchi svizzeri e più di 1000 euro.

Comportamento violento in Questura

Durante le procedure di identificazione, il giovane ha mantenuto un atteggiamento aggressivo, colpendo gli agenti con pugni e calci. Per questo motivo, oltre all’arresto per rapina, è stato denunciato anche per resistenza a Pubblico Ufficiale, furto e porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

Disposizioni dell’Autorità Giudiziaria

Informato delle attività svolte e dell’arresto, il Pubblico Ministero di turno ha disposto che il 19enne venisse accompagnato alla Casa Circondariale di Como.

