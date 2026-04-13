Scia luminosa nei cieli di Campania e Puglia, svelato il mistero del "bolide" nel video: "Spazzatura spaziale"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un risveglio insolito ha tenuto con il fiato sospeso gli abitanti del Sud Italia. Poco prima dell’alba di lunedì 13 aprile 2026, una spettacolare scia luminosa ha attraversato i cieli di Campania e Puglia, scatenando una pioggia di segnalazioni: i video sono diventati immediatamente virale sui social network. Tra chi ipotizzava l’esplosione di un asteroide e chi temeva la caduta di un meteorite, la verità è arrivata grazie alle analisi degli esperti: si tratta di “spazzatura spaziale“.

Avvistamenti da Napoli a Foggia: il fenomeno sui social

Le prime segnalazioni sono giunte dalla provincia di Foggia, in particolare dai Monti Dauni, dove il cielo sereno ha permesso una visibilità ottimale.

Successivamente, testimonianze e video sono arrivati anche dal Barese, dalla Basilicata e dall’area di Napoli.

La lingua di fuoco è stata immortalata in decine di filmati pubblicati su Facebook, X e Instagram.

Molti utenti hanno descritto l’evento come un bolide estremamente luminoso che, durante la caduta, si è frammentato in più parti prima di sparire all’orizzonte.

L’incertezza iniziale sulla natura dell’oggetto ha alimentato diverse teorie, portando l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte ad attivare immediatamente le procedure di verifica.

La conferma degli esperti: non è un asteroide ma un razzo

Sebbene inizialmente non si escludesse l’ipotesi di un corpo celeste, l’attività di monitoraggio svolta dall’Osservatorio Astronomico di Capodimonte ha fatto chiarezza.

Grazie alle telecamere All Sky, che sorvegliano il cielo 24 ore su 24, è stato possibile determinare la natura dell’evento.

Non si è trattato di un meteorite, bensì del rientro in atmosfera di un oggetto artificiale.

Nello specifico, riporta ANSA, a causare lo spettacolo è stato un razzo satellitare, uno di quei vettori utilizzati per il trasporto di satelliti in orbita.

Come spiegato da Nunzio Micale, divulgatore di astronomia e presidente onorario dell’associazione Gruppo Astrofili Dauni, il frammento si è disintegrato a causa dell’attrito con l’atmosfera terrestre.

Questo sfregamento genera temperature elevatissime che portano alla vaporizzazione del materiale, creando l’effetto visivo che ha incantato migliaia di persone.

Detriti spaziali e sicurezza: ci sono rischi per la popolazione?

Gli esperti rassicurano sulla totale assenza di pericoli.

Il fenomeno, definito dagli scienziati dell’Osservatorio come “molto scenografico ma per nulla inusuale”, fa parte della normale dinamica della cosiddetta “spazzatura spaziale”.

Attorno alla Terra orbitano migliaia di oggetti non più operativi, come stadi di vecchi razzi o satelliti dismessi: il loro rientro è un evento frequente.

Durante il passaggio nell’atmosfera, l’oggetto si incendia e si disgrega in frammenti minuscoli che, nella stragrande maggioranza dei casi, non raggiungono il suolo o arrivano in dimensioni così ridotte da risultare del tutto innocui.

La scia luminosa di questa mattina, dunque, resterà solo un ricordo suggestivo impresso nelle foto e nei video che continuano a circolare in rete.