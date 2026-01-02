Scia sismica sull'Appennino tra Romagna e Toscana, la più forte di magnitudo 3,5 vicino Bologna e Firenze
Una scia sismica ha interessato l’Appennino con sette terremoti tra Emilia e Toscana. La scossa più forte, di magnitudo 3.5, si è sentita a Verghereto
Una scia sismica ha prodotto almeno sette terremoti sull’Appennino. Il più forte, di magnitudo 3.5, è stato registrato alle 20:52 a Verghereto. Ulteriori scosse, a breve distanza nel corso della giornata, hanno interessato le zone di Castel di Casio, Camugnano e Verghereto. Al momento non risultano danni a cose o persone. Nella tarda serata è stata registrata una scossa anche nella zona nord della costa siciliana, con magnitudo 2.7.
Scosse vicino Bologna
Il primo evento sismico della giornata di venerdì 2 gennaio è stato registrato a Castel di Casio, tra Firenze e Bologna. Registrato dalla Sala Sismica di Roma alle 8:32, il sisma aveva una profondità di 7 km ed è stato di magnitudo 2.6.
Un altro evento sismico nella zona, con profondità di 10 km, è stato segnalato anche alle 15:24 del pomeriggio, con magnitudo 2.3.
Ma non è l’unico nella zona: con epicentro a Camugnano, un altro terremoto di magnitudo 2.4 è stato registrato nella tarda mattinata, alle 11:28.
Scosse in provincia di Firenze
In provincia di Firenze sono stati registrati ulteriori terremoti. A partire dalle 20:25 della serata di venerdì 2 gennaio, si sono verificati quattro eventi sismici in Toscana.
Si tratta di tre eventi con epicentro a Verghereto:
- ore 20:25, magnitudo 2.4;
- ore 20:53, magnitudo 3.5;
- ore 21:11, magnitudo 2.0.
Sempre nella stessa area, mentre aggiornavi l’articolo, è stato registrato un ulteriore movimento del terreno nella zona di Sambuca Pistoiese. Il terremoto si è verificato a una profondità di 6 km, con magnitudo 3.1.
Una scossa anche in Sicilia
Infine la Sicilia, che torna a tremare dopo il risveglio dell’Etna. In particolare è la zona nord-orientale della costa siciliana a essere interessata. Alle 22:12, la Sala Sismica di Roma ha registrato un terremoto di magnitudo 2.7.
Le coordinate geografiche (lat, lon) sono 38.3230, 15.4250, a una profondità di 8 km.