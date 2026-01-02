Scia sismica sull'Appennino tra Romagna e Toscana, la più forte di magnitudo 3,5 vicino Bologna e Firenze

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una scia sismica ha prodotto almeno sette terremoti sull’Appennino. Il più forte, di magnitudo 3.5, è stato registrato alle 20:52 a Verghereto. Ulteriori scosse, a breve distanza nel corso della giornata, hanno interessato le zone di Castel di Casio, Camugnano e Verghereto. Al momento non risultano danni a cose o persone. Nella tarda serata è stata registrata una scossa anche nella zona nord della costa siciliana, con magnitudo 2.7.

Scosse vicino Bologna

Il primo evento sismico della giornata di venerdì 2 gennaio è stato registrato a Castel di Casio, tra Firenze e Bologna. Registrato dalla Sala Sismica di Roma alle 8:32, il sisma aveva una profondità di 7 km ed è stato di magnitudo 2.6.

Un altro evento sismico nella zona, con profondità di 10 km, è stato segnalato anche alle 15:24 del pomeriggio, con magnitudo 2.3.

Ma non è l’unico nella zona: con epicentro a Camugnano, un altro terremoto di magnitudo 2.4 è stato registrato nella tarda mattinata, alle 11:28.

Scosse in provincia di Firenze

In provincia di Firenze sono stati registrati ulteriori terremoti. A partire dalle 20:25 della serata di venerdì 2 gennaio, si sono verificati quattro eventi sismici in Toscana.

Si tratta di tre eventi con epicentro a Verghereto:

ore 20:25, magnitudo 2.4;

ore 20:53, magnitudo 3.5;

ore 21:11, magnitudo 2.0.

Sempre nella stessa area, mentre aggiornavi l’articolo, è stato registrato un ulteriore movimento del terreno nella zona di Sambuca Pistoiese. Il terremoto si è verificato a una profondità di 6 km, con magnitudo 3.1.

Una scossa anche in Sicilia

Infine la Sicilia, che torna a tremare dopo il risveglio dell’Etna. In particolare è la zona nord-orientale della costa siciliana a essere interessata. Alle 22:12, la Sala Sismica di Roma ha registrato un terremoto di magnitudo 2.7.

Le coordinate geografiche (lat, lon) sono 38.3230, 15.4250, a una profondità di 8 km.