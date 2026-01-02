Massimiliano Ferru morto sul Vajo Gabele a Recoaro Terme travolto da una valanga davanti al suo amico

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Uno scialpinista di 50 anni, Massimiliano Ferru, è morto sul Vajo Gabele a Recoaro Terme dopo essere stato travolto da una valanga. L’uomo era in escursione con un amico, rimasto illeso, che ha cercato di soccorrerlo prima di dare l’allarme. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma le ferite riportate nell’impatto con la slavina si sono rivelate fatali.

Scialpinista morto sul Vajo Gabele a Recoaro Terme

L’incidente è avvenuto nella mattinata venerdì 2 gennaio, intorno alle 10:10, sulle Piccole Dolomiti, lungo un canalone molto frequentato da appassionati di scialpinismo e arrampicata.

Secondo quanto riferito da ANSA e dalle autorità locali, la slavina si è staccata improvvisamente mentre due scialpinisti stavano risalendo il pendio.

Entrambi sono stati coinvolti dal distacco di neve, ma Ferru è stato trascinato per diverse decine di metri: pur rimanendo in superficie, avrebbe sbattuto sulle rocce affioranti riportando gravissimi traumi alla testa e all’addome.

L’allarme è scattato immediatamente, lanciato dall’amico illeso che sarebbe anche riuscito a estrare il compagno dalla neve.

La valanga e l’intervento dei soccorsi

La valanga che ha travolto lo scialpinista si è staccata lungo il Vajo Gabele, un’area nota per la sua bellezza ma anche per l’elevata esposizione ai rischi in caso di condizioni meteo instabili.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino di Recoaro e un elicottero decollato da Treviso.

Nonostante il rapido arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso: le operazioni di soccorso sono state rese difficoltose dalla scarsa visibilità dovuta alle nubi basse presenti nella zona al momento dell’intervento, ma anche alle forti raffiche di vento.

Il tecnico di elisoccorso e l’équipe medica sono stati calati con un verricello di 70 metri, mentre una squadra partita in motoslitta da località La Gabiola ha raggiunto a piedi il luogo dell’incidente per riaccompagnare a valle l’amico.

Dopo il nulla osta del magistrato, la salma è stata recuperata e trasferita a valle, con il supporto dei carabinieri, per le procedure di rito.

I rischi dello scialpinismo e le condizioni del manto nevoso

Le autorità sottolineano sempre i rischi legati allo scialpinismo, soprattutto in periodi caratterizzati da condizioni del manto nevoso instabili. Le Piccole Dolomiti, pur non raggiungendo le quote delle grandi catene alpine, presentano tratti tecnici e canaloni dove il pericolo di valanghe può aumentare rapidamente.

Gli esperti raccomandano di valutare attentamente i bollettini nivometeorologici e di dotarsi di attrezzatura adeguata prima di affrontare escursioni in ambiente innevato.

Anche la presenza di compagni di uscita e la conoscenza delle procedure di autosoccorso possono fare la differenza nelle situazioni di emergenza.