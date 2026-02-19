Scialpinisti travolti da una valanga a Punta Leysser in Valle d'Aosta, un morto e un ferito dopo il distacco

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un’altra tragedia consumata in montagna: una valanga si è distaccata in Valle d’Aosta e ha travolto due scialpinisti che si trovavano sotto Punta Leysser, a circa 2500 metri di altezza. I due sono stati estratti vivi dalla neve e trasportati dall’ospedale, ma uno di loro è morto prima di ricevere le cure necessarie. Il distacco ha coinvolto altre persone che, però, sono rimaste illese.

Valanga travolge due scialpinisti in Valle d’Aosta

I fatti risalgono alle 13:30 di giovedì 19 febbraio. Come riporta Adnkronos, una valanga si è distaccata a Punta Leysser, uno dei percorsi più frequentati dagli amanti della montagna. Il fenomeno ha travolto cinque scialpinisti che si muovevano intorno ai 2500 metri di quota.

Tre di essi sono rimasti illesi, mentre altri due sono stati sommersi dalla neve. Come riporta Repubblica sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino della Valle d’Aosta e della guardia di finanza.

L’intervento dei soccorritori è stato provato da non poche difficoltà dovute alla scarsa visibilità e al forte vento. L’elicottero, infatti, non è stato in grado di posizionarsi sul punto esatto dell’incidente e ha scaricato gli operatori in un punto a 500 metri di distanza.

Il soccorso alpino è riuscito ad estrarre vivi i due scialpinisti rimasti sotto la neve, che sono stati elitrasportati in ospedale.

Il bilancio dopo l’incidente di Punta Leysser

Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da Agi, Repubblica e Adnkronos, uno dei due scialpinisti estratti vivi dalla coltre di neve è morto. Il compagno, invece, sarebbe rimasto ferito.

Gli accertamenti per ricostruire le dinamiche della tragedia sono ancora in corso da parte della guardia di finanza, che sta raccogliendo le dichiarazioni della guida che conduceva la spedizione e dei tre compagni rimasti illesi.

L’appello del soccorso alpino

Quella avvenuta sotto Punta Leysser è l’ennesima tragedia della montagna dopo vari incidenti, da quello di Livigno ai tre free rider francesi morti a Courmayeur durante un fuoripista.

Per questo motivo il 17 febbraio il soccorso alpino ha diramato un “forte richiamo alla prudenza” e ha ricordato che “la scelta di itinerari in ambiente invernale su pendii ripidi rimane particolarmente delicata”, quindi si rivelano necessari “!conoscenza e utilizzo dei dispositivi di autosoccorso”.