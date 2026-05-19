Sciame sismico in Appennino Centrale, decine di micro-scosse di terremoto in poche ore fra Umbria e Marche

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Una serie di terremoti di piccola entità si sono susseguiti nell’Appennino Centrale, tra Umbria e Marche, dando vita a uno sciame sismico, o più precisamente una sequenza sismica, che è proseguita per diverse ore. Le scosse sono state registrate dai sistemi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ma non hanno destato preoccupazione tra la popolazione, vista la loro magnitudo mai superiore a 1.6 gradi sulla scala Richter.

Serie di terremoti tra Umbria e Marche

Tra la notte e il primo pomeriggio del 19 maggio l’Ingv ha segnalato una serie di terremoti di piccola o piccolissima entità, a profondità relativamente superficiali, tra le Marche e l’Umbria.

Le scosse hanno colpito le province di Perugia, Macerata, Pesaro e Urbino, Ancona e Terni, con particolare frequenza all’interno del territorio di quella del capoluogo umbro.

I sismi non sono stati avvertiti dalla popolazione perché estremamente lievi, ma sono stati registrati dalle strumentazioni dell’Istituto.

I terremoti del 19 maggio nell’Appennino Centrale

Di seguito si riporta la cronologia delle scosse di terremoto che si sono susseguite il 19 maggio. La prima è stata registrata attorno alle 2:30 della notte mentre l’ultima alle 15:00.

Orario Magnitudo Zona Profondità (km) 15:00 0.5 1 km NE Sigillo (PG) 14 12:50 1.0 4 km SE Foligno (PG) 11 12:46 0.6 4 km E Norcia (PG) 11 12:05 0.7 5 km SE Cingoli (MC) 9 11:46 0.4 4 km W Caldarola (MC) 6 10:42 0.7 7 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) 9 10:32 0.6 5 km NW Sellano (PG) 9 10:30 0.8 3 km S Fossato di Vico (PG) 14 9:45 0.7 3 km NW Gubbio (PG) 3 9:33 0.9 2 km N Gubbio (PG) 3 9:18 1.2 7 km E Città di Castello (PG) 10 8:59 0.8 2 km SW Urbania (PU) 11 8:43 0.6 3 km NW Scheggia e Pascelupo (PG) 13 6:57 0.1 4 km E Scheggia e Pascelupo (PG) 14 6:22 0.8 3 km NW Costacciaro (PG) 12 5:32 0.6 3 km SE Genga (AN) 1 4:58 0.6 3 km NW Preci (PG) 11 4:52 0.8 3 km NW Preci (PG) 11 4:41 1.6 7 km SW San Venanzo (TR) 7 4:33 0.3 2 km SE Pietralunga (PG) 5 4:31 0.6 6 km S Gubbio (PG) 10 3:44 0.9 2 km SW Sellano (PG) 11 2:47 0.9 4 km E Preci (PG) 10 2:38 1.3 7 km SE Valtopina (PG) 11 2:38 0.6 7 km E Valtopina (PG) 11

Si tratta di un totale di 25 terremoti, avvenuti nel corso di poco più di 12 ore.

Cos’è uno sciame sismico

Uno sciame sismico è un fenomeno geologico caratterizzato da una sequenza di scosse di lieve o di media entità, che può durare anche molti mesi, in una regione ristretta.

Quello del 19 maggio, quindi, non è propriamente uno sciame sismico, ma una sequenza sismica, visto che il periodo di tempo in cui si è svolta è più ristretto.

I terremoti del 19 maggio vanno però a sommarsi a quelli registrati tra il 9 e il 10 maggio scorso, e potrebbero formare in futuro un fenomeno più complesso, se sequenze simili dovessero proseguire.