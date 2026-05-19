Sciame sismico in Appennino Centrale, decine di micro-scosse di terremoto in poche ore fra Umbria e Marche
Una sequenza sismica di 25 terremoti ha scosso l'Umbria e le Marche, a dieci giorni dall'ultimo fenomeno di questo tipo nella zona
Una serie di terremoti di piccola entità si sono susseguiti nell’Appennino Centrale, tra Umbria e Marche, dando vita a uno sciame sismico, o più precisamente una sequenza sismica, che è proseguita per diverse ore. Le scosse sono state registrate dai sistemi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ma non hanno destato preoccupazione tra la popolazione, vista la loro magnitudo mai superiore a 1.6 gradi sulla scala Richter.
- Serie di terremoti tra Umbria e Marche
- I terremoti del 19 maggio nell'Appennino Centrale
- Cos'è uno sciame sismico
Serie di terremoti tra Umbria e Marche
Tra la notte e il primo pomeriggio del 19 maggio l’Ingv ha segnalato una serie di terremoti di piccola o piccolissima entità, a profondità relativamente superficiali, tra le Marche e l’Umbria.
Le scosse hanno colpito le province di Perugia, Macerata, Pesaro e Urbino, Ancona e Terni, con particolare frequenza all’interno del territorio di quella del capoluogo umbro.
I sismi non sono stati avvertiti dalla popolazione perché estremamente lievi, ma sono stati registrati dalle strumentazioni dell’Istituto.
I terremoti del 19 maggio nell’Appennino Centrale
Di seguito si riporta la cronologia delle scosse di terremoto che si sono susseguite il 19 maggio. La prima è stata registrata attorno alle 2:30 della notte mentre l’ultima alle 15:00.
|Orario
|Magnitudo
|Zona
|Profondità (km)
|15:00
|0.5
|1 km NE Sigillo (PG)
|14
|12:50
|1.0
|4 km SE Foligno (PG)
|11
|12:46
|0.6
|4 km E Norcia (PG)
|11
|12:05
|0.7
|5 km SE Cingoli (MC)
|9
|11:46
|0.4
|4 km W Caldarola (MC)
|6
|10:42
|0.7
|7 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC)
|9
|10:32
|0.6
|5 km NW Sellano (PG)
|9
|10:30
|0.8
|3 km S Fossato di Vico (PG)
|14
|9:45
|0.7
|3 km NW Gubbio (PG)
|3
|9:33
|0.9
|2 km N Gubbio (PG)
|3
|9:18
|1.2
|7 km E Città di Castello (PG)
|10
|8:59
|0.8
|2 km SW Urbania (PU)
|11
|8:43
|0.6
|3 km NW Scheggia e Pascelupo (PG)
|13
|6:57
|0.1
|4 km E Scheggia e Pascelupo (PG)
|14
|6:22
|0.8
|3 km NW Costacciaro (PG)
|12
|5:32
|0.6
|3 km SE Genga (AN)
|1
|4:58
|0.6
|3 km NW Preci (PG)
|11
|4:52
|0.8
|3 km NW Preci (PG)
|11
|4:41
|1.6
|7 km SW San Venanzo (TR)
|7
|4:33
|0.3
|2 km SE Pietralunga (PG)
|5
|4:31
|0.6
|6 km S Gubbio (PG)
|10
|3:44
|0.9
|2 km SW Sellano (PG)
|11
|2:47
|0.9
|4 km E Preci (PG)
|10
|2:38
|1.3
|7 km SE Valtopina (PG)
|11
|2:38
|0.6
|7 km E Valtopina (PG)
|11
Si tratta di un totale di 25 terremoti, avvenuti nel corso di poco più di 12 ore.
Cos’è uno sciame sismico
Uno sciame sismico è un fenomeno geologico caratterizzato da una sequenza di scosse di lieve o di media entità, che può durare anche molti mesi, in una regione ristretta.
Quello del 19 maggio, quindi, non è propriamente uno sciame sismico, ma una sequenza sismica, visto che il periodo di tempo in cui si è svolta è più ristretto.
I terremoti del 19 maggio vanno però a sommarsi a quelli registrati tra il 9 e il 10 maggio scorso, e potrebbero formare in futuro un fenomeno più complesso, se sequenze simili dovessero proseguire.