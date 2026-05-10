Sciame sismico in Appennino Centrale, decine di scosse di terremoto in due giorni fra Umbria e Marche

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Uno sciame sismico ha investito il Centro Italia, per la precisione nell’area dell’Appennino Centrale: nel giro di 48 ore i sensori dell’Ingv hanno registrato una serie di eventi sismici, tutti di magnitudo bassa o bassissima, localizzati principalmente nel distretto sismico di Norcia, dei Monti Sibillini e dell’Alta Valle del Tevere. L’intensità delle scosse non desta allarme, ma ciò che sorprende è il numero e la frequenza. La magnitudo minima è stata di 0.1, mentre la massima è stata di 2 gradi.

Serie di terremoti in Centro Italia

Le attività sismiche in corso in Centro Italia vengono definite dai sismologi come “scosse strumentali“.

Si tratta di eventi che avvengono a profondità variabili tra i 7 e i 15 km e in genere non vengono avvertiti dalla popolazione, ma solo dalle strumentazioni.

Terremoto in Centro Italia, le scosse del 10 maggio

Di seguito si riporta la cronologia delle scosse di terremoto registrate nelle province di Perugia, Macerata, Rieti, Ascoli Piceno e Teramo nella giornate del10 maggio 2026:

Orario) Magnitudo Epicentro Profondità 11:32 1.3 2 km SE Amatrice (RI) 10 km 11:25 0.8 2 km W Arquata del Tronto (AP) 11 km 06:59 0.5 2 km W Ussita (MC) 8 km 06:50 0.4 5 km E Costacciaro (PG) 13 km 06:46 0.8 2 km N Monteleone di Spoleto (PG) 12 km 03:25 1.2 8 km E Norcia (PG) 10 km 03:10 1.0 4 km E Acquasanta Terme (AP) 15 km 02:56 0.9 3 km E Norcia (PG) 11 km 02:23 1.5 4 km NE Norcia (PG) 9 km 01:26 0.9 2 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) 11 km 00:09 0.7 1 km NW Monte Cavallo (MC) 12 km Sismi in Centro Italia, le scosse del 9 maggio

Qui sotto la cronologia delle scosse di terremoto registrate nella giornata di sabato 9 maggio 2026:

Orario Magnitudo Epicentro Profondità 23:40 0.7 8 km W Arquata del Tronto (AP) 9 km 22:43 0.5 4 km E Nocera Umbra (PG) 10 km 22:12 0.6 5 km N Preci (PG) 12 km 19:58 1.3 2 km SW Monteleone Sabino (RI) 10 km 19:47 0.3 2 km SE Poggiodomo (PG) 10 km 19:41 1.1 7 km NE Assisi (PG) 10 km 19:10 0.4 1 km E Costacciaro (PG) 13 km 18:33 1.1 5 km W Sarnano (MC) 18 km 17:44 1.3 5 km NE Norcia (PG) 8 km 17:12 1.3 2 km S Castelsantangelo sul Nera (MC) 7 km 17:09 0.5 2 km S Nocera Umbra (PG) 9 km 15:46 1.5 3 km SW Borbona (RI) 10 km 14:54 0.5 3 km E Preci (PG) 12 km 14:52 1.7 6 km W Pietralunga (PG) 7 km 14:52 2 6 km W Pietralunga (PG) 9 km 14:45 1.7 5 km W Pietralunga (PG) 7 km 14:41 0.8 6 km W Monte Cavallo (MC) 12 km 12:31 1.7 6 km N Valle Castellana (TE) 20 km 12:29 0.9 3 km E Preci (PG) 11 km 12:24 1.0 9 km W Valfabbrica (PG) 9 km 11:26 1.0 8 km NW Sellano (PG) 7 km 09:39 0.1 3 km SE Pietralunga (PG) 8 km I giorni 9 e 10 maggio il totale delle scosse di terremoto che hanno interessato il Centro Italia è stato di oltre 30 eventi sismici. Forse ti può interessare Terremoto: cos’è, come avviene, le zone a rischio sismico, cosa fare e cosa non fare quando la terra trema Perché avvengono i terremoti? Quanti terremoti ci sono ogni giorno in Italia? Come bisogna prepararsi a un terremoto? Le risposte a tutte le domande Considerando il totale delle scosse di terremoto avvenute in tutta Italia nello stesso arco temporale, circa il 75% degli eventi sismici ha riguardato l’area dell’Appennino Centrale.