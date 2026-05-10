Sciame sismico in Appennino Centrale, decine di scosse di terremoto in due giorni fra Umbria e Marche
Continua lo sciame di terremoti nel distretto dell'Appennino Centrale: l'Ingv rileva una attività sismica a bassa intensità ma con eventi ravvicinati
Uno sciame sismico ha investito il Centro Italia, per la precisione nell’area dell’Appennino Centrale: nel giro di 48 ore i sensori dell’Ingv hanno registrato una serie di eventi sismici, tutti di magnitudo bassa o bassissima, localizzati principalmente nel distretto sismico di Norcia, dei Monti Sibillini e dell’Alta Valle del Tevere. L’intensità delle scosse non desta allarme, ma ciò che sorprende è il numero e la frequenza. La magnitudo minima è stata di 0.1, mentre la massima è stata di 2 gradi.
- Serie di terremoti in Centro Italia
- Terremoto in Centro Italia, le scosse del 10 maggio
- Sismi in Centro Italia, le scosse del 9 maggio
Serie di terremoti in Centro Italia
Le attività sismiche in corso in Centro Italia vengono definite dai sismologi come “scosse strumentali“.
Si tratta di eventi che avvengono a profondità variabili tra i 7 e i 15 km e in genere non vengono avvertiti dalla popolazione, ma solo dalle strumentazioni.
Terremoto in Centro Italia, le scosse del 10 maggio
Di seguito si riporta la cronologia delle scosse di terremoto registrate nelle province di Perugia, Macerata, Rieti, Ascoli Piceno e Teramo nella giornate del10 maggio 2026:
|Orario)
|Magnitudo
|Epicentro
|Profondità
|11:32
|1.3
|2 km SE Amatrice (RI)
|10 km
|11:25
|0.8
|2 km W Arquata del Tronto (AP)
|11 km
|06:59
|0.5
|2 km W Ussita (MC)
|8 km
|06:50
|0.4
|5 km E Costacciaro (PG)
|13 km
|06:46
|0.8
|2 km N Monteleone di Spoleto (PG)
|12 km
|03:25
|1.2
|8 km E Norcia (PG)
|10 km
|03:10
|1.0
|4 km E Acquasanta Terme (AP)
|15 km
|02:56
|0.9
|3 km E Norcia (PG)
|11 km
|02:23
|1.5
|4 km NE Norcia (PG)
|9 km
|01:26
|0.9
|2 km E Castelsantangelo sul Nera (MC)
|11 km
|00:09
|0.7
|1 km NW Monte Cavallo (MC)
|12 km
Sismi in Centro Italia, le scosse del 9 maggio
Qui sotto la cronologia delle scosse di terremoto registrate nella giornata di sabato 9 maggio 2026:
|Orario
|Magnitudo
|Epicentro
|Profondità
|23:40
|0.7
|8 km W Arquata del Tronto (AP)
|9 km
|22:43
|0.5
|4 km E Nocera Umbra (PG)
|10 km
|22:12
|0.6
|5 km N Preci (PG)
|12 km
|19:58
|1.3
|2 km SW Monteleone Sabino (RI)
|10 km
|19:47
|0.3
|2 km SE Poggiodomo (PG)
|10 km
|19:41
|1.1
|7 km NE Assisi (PG)
|10 km
|19:10
|0.4
|1 km E Costacciaro (PG)
|13 km
|18:33
|1.1
|5 km W Sarnano (MC)
|18 km
|17:44
|1.3
|5 km NE Norcia (PG)
|8 km
|17:12
|1.3
|2 km S Castelsantangelo sul Nera (MC)
|7 km
|17:09
|0.5
|2 km S Nocera Umbra (PG)
|9 km
|15:46
|1.5
|3 km SW Borbona (RI)
|10 km
|14:54
|0.5
|3 km E Preci (PG)
|12 km
|14:52
|1.7
|6 km W Pietralunga (PG)
|7 km
|14:52
|2
|6 km W Pietralunga (PG)
|9 km
|14:45
|1.7
|5 km W Pietralunga (PG)
|7 km
|14:41
|0.8
|6 km W Monte Cavallo (MC)
|12 km
|12:31
|1.7
|6 km N Valle Castellana (TE)
|20 km
|12:29
|0.9
|3 km E Preci (PG)
|11 km
|12:24
|1.0
|9 km W Valfabbrica (PG)
|9 km
|11:26
|1.0
|8 km NW Sellano (PG)
|7 km
|09:39
|0.1
|3 km SE Pietralunga (PG)
|8 km
I giorni 9 e 10 maggio il totale delle scosse di terremoto che hanno interessato il Centro Italia è stato di oltre 30 eventi sismici.
Considerando il totale delle scosse di terremoto avvenute in tutta Italia nello stesso arco temporale, circa il 75% degli eventi sismici ha riguardato l’area dell’Appennino Centrale.