Sciatore esce di pista a Courmayeur e si schianta sugli alberi, 21enne morto sulla pista di rientro

Tragedia sulla neve a Courmayeur. Un italiano di 21 anni ha perso la vita su una pista di rientro a Dolonne: il giovane è andato a sbattere contro un albero dopo aver perso il controllo degli sci ed essere finito fuori pista. L’impatto è stato fatale nonostante la vittima, che era in compagnia della fidanzata, indossasse il casco.

Sciatore 21enne morto a Courmayeur

Il tragico incidente è avvenuto nel comprensorio sciistico di Courmayeur, in Valle d’Aosta.

Il giovane di 21 anni ha perso il controllo degli sci per cause che non sono ancora chiare e che si cercherà di accertare.

Il ragazzo è uscito dal tracciato della pista e, nella zona della pista di rientro di Dolonne, è andato a sbattere violentemente contro un albero.

Lo schianto sulla pista di rientro

L’impatto contro l’albero è stato fatale: il giovane indossava il casco, finito a diversi metri dal punto di impatto.

Gli sci della vittima, poi, si sono spezzati a causa della violenza dell’impatto. Il 21enne si trovava a Courmayeur in compagnia della fidanzata, che ora è sotto shock.

Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 21 gennaio.

I soccorsi e la dinamica dell’incidente

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del Soccorso Alpino Valdostano.

Ma al momento del loro arrivo per il giovane non c’era già più nulla da fare. Sono state complesse le operazioni di recupero del corpo, rese difficili dalla zona impervia e dalle condizioni ambientali.

Le autorità sono al lavoro per tentare di per chiarire la dinamica dell’incidente: occorre, infatti, verificare eventuali responsabilità o fattori esterni (come ad esempio le condizioni della pista o la velocità di percorrenza).

La società di gestione del comprensorio, la Courmayeur Mont Blanc Funivie, ha diffuso una nota sull’incidente.

Come riporta il quotidiano online AostaSera, la società ha espressi “il proprio profondo cordoglio e la più sincera vicinanza ai familiari e agli amici della persona coinvolta”.