Scioperi dei treni gennaio da Trenitalia a Trenord fino a Italo, in media uno stop ogni 7 giorni

Il 2025 si è chiuso con 1482 proclamati (di cui 626 nel settore trasporti): non si sono svolti tutti, a fronte di 946 revocati ce ne sono stati 536 effettivi, 44 al mese, più di uno al giorno. E il 2026 parte forte, con disagi ancora per i viaggiatori, soprattutto per i passeggeri dei treni: si parte venerdì 9 gennaio, con lo sciopero nazionale che coinvolgerà quindi chi salirà su un convoglio di Trenitalia e Italo. Per i clienti di Trenord, invece, la giornata nera sarà quella di lunedì 12 gennaio.

Gli scioperi dei treni a gennaio

Il primo sciopero è quello proclamato da Cub Trasporti dalle ore 21 di venerdì 9 gennaio alle ore 21 di sabato 10 gennaio: si fermano, a livello nazionale, i lavoratori addetti alla manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, ad eccezione della Regione Lombardia.

Proprio sabato 10 gennaio, altri due scioperi nazionali, di 8 ore, proclamati da Cobas Lavoro Privato e Assemblea nazionale Pdm/Pdb: si fermano i lavoratori degli impianti di manutenzione dell’infrastruttura di RFI (uffici tecnici e amministrativi compresi)

Dalle 3 di lunedì 12 gennaio alle 2 di martedì 13 gennaio, invece, Orsa Trasporti ha indetto uno sciopero di 23 ore dei lavoratori di Trenord, in Lombardia.

Venerdì 23 gennaio, dalle 9 alle 17, a Torre del Greco disagi per Trenitalia, dopo l’agitazione proclamata da Fit Cisl per quel che riguarda i lavoratori dell’O.M.C.C. Santa Maria La Bruna.

Infine, venerdì 30 gennaio Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa hanno proclamato uno sciopero di 8 ore, dalle 9:01 alle 16:59, del personale d’esercizio e amministrativo della Coabo, a Bologna.

Gli scioperi revocati

Due gli scioperi revocati, inizialmente previsti entrambi martedì 20 gennaio, entrambi della durata di 23 ore (da mezzanotte alle 23):

Gruppo FSI, Mercitalia Rail, Trenitalia, Trenitalia per Scarl: proclamato da Assemblea Nazionale Pdm/Pdb (revocato il 26 dicembre);

(revocato il 26 dicembre); dipendenti che svolgono attività ferroviarie, esclusi i lavoratori impegnati nella manutenzione dell’infrastruttura di RFI: proclamato da Sgb, Cub Trasporti (revocato il 29 dicembre)

Gli altri scioperi di gennaio, dagli aerei ai taxi

Ma gennaio non sarà il mese nero solo per chi viaggia in treno, i grattacapi per il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, saranno diversi.

Giovedì 8 gennaio:

Napoli: sciopero del trasporto pubblico di 24 ore (salvo fasce orarie di garanzia) di tutto il personale viaggiante Eav, divisione ferro-linee vesuviane

sciopero del trasporto pubblico di 24 ore (salvo fasce orarie di garanzia) di tutto il personale viaggiante Eav, divisione ferro-linee vesuviane Pescara e Chieti: stop dei lavoratori di Tua, dalle 9 alle 13

e stop dei lavoratori di Tua, dalle 9 alle 13 Bolzano: sciopero del personale Sasa dalle 16 alle 20

Venerdì 9 gennaio, oltre ai treni, disagi anche per chi viaggia in aereo:

Vueling Airlines, dalle ore 10 alle 18

dalle ore 10 alle 18 Easyjet dalle 00.00 alle 23.59

dalle 00.00 alle 23.59 Assohandlers, dalle 13 alle 17

Martedì 13 gennaio toccherà allo sciopero nazionale dei taxi (Umbria esclusa), per tutta la giornata dalle 00 alle 24.

Venerdì 9 e sabato 10 gennaio, inoltre:

sciopero nazionale, di due giorni, dei lavoratori del Ministero dell’Istruzione e del Merito