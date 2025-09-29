Scioperi in Italia dal 06 al 12 ottobre 2025: trasporti, sanità e scuola
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 06 al 12 ottobre 2025
Settimana intensa di sciopero e mobilitazioni in Italia dal 06 Ottobre 2025 al 12 Ottobre 2025. I riflettori sono puntati sui trasporti: a Roma il 10 ottobre possibili forti disagi su ATAC, mentre in Umbria il 7 ottobre lo stop interessa autobus e alcuni servizi collegati ai treni; a Napoli lo stesso giorno si fermano i taxi. Nel comparto ferroviario, l’8 ottobre nel Lazio incrocia le braccia il personale degli appalti ferroviari per 4 ore. Sul fronte sanità, il 7 ottobre nel Lazio è previsto lo sciopero del personale CUP-RECUP, mentre il 10 ottobre in provincia di Lecce si fermano i servizi di vigilanza presso strutture sanitarie e, a Lodi, la logistica del farmaco. Capitolo Altro: il 10 ottobre la scuola registra un’astensione dal lavoro per l’intera giornata; tra il 7 e il 9 ottobre si segnalano anche iniziative dei vigili del fuoco a Messina e Brescia. Di seguito il calendario dettagliato con orari, territori coinvolti e organizzazioni proclamanti.
TRASPORTI
Appalti ferroviari
Nel Lazio l’8 ottobre è in programma uno sciopero di 4 ore del personale impiegato negli appalti dei servizi collegati al sistema ferroviario, con possibili ripercussioni su attività di supporto ai treni e alle stazioni.
|08 Ottobre 2025
|Lazio
|Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Salpas Orsa, Slm Fast Confsal
|4 ore (prima metà del turno)
Taxi
A Napoli il 7 ottobre previsto uno sciopero dei taxi per gran parte della giornata: possibili difficoltà negli spostamenti urbani e da/per le stazioni.
|07 Ottobre 2025
|Napoli
|Fast Confsal, Federtaxi Cisal, Orsa Taxi, Sitan Atn, Confail, Ugl, Uri, Unimpresa, Uti, Tassisti Di Base
|08.30–22.00
Trasporto pubblico locale
Settimana fitta per il TPL: il 6 ottobre agitazioni a Latina e Genova; il 7 ottobre Umbria con fasce di garanzia differenziate; il 10 ottobre Roma con due proclamazioni su ATAC e possibili ripercussioni diffuse sui trasporti capitolini.
|06 Ottobre 2025
|Latina
|Ugl Fna, Uiltrasporti, Filt Cgil
|Da inizio servizio–06.30; 09.30–13.30; 16.30–fine servizio
|06 Ottobre 2025
|Genova
|Ugl
|11.30–15.30
|07 Ottobre 2025
|Umbria
|Usb Lavoro Privato
|Perugia/Spoleto: 06.00–09.00 e 12.00–15.00; Terni: 06.30–09.30 e 12.30–15.30; servizi ferroviari: 05.45–08.45 e 11.45–14.45
|10 Ottobre 2025
|Roma
|Sul
|08.30–17.00 e 20.00–fine servizio
|10 Ottobre 2025
|Roma
|Usb Lavoro Privato, Orsa Tpl
|08.30–12.30
SANITÀ
Distribuzione farmaci e logistica farmaceutica
A Lodi il 10 ottobre prevista un’astensione di 2 ore nella logistica del farmaco: possibili ritardi nelle consegne.
|10 Ottobre 2025
|Lodi
|Fi-si
|10.30–12.30
Servizio sanitario nazionale
Nel Lazio il 7 ottobre sciopero del personale CUP-RECUP per l’intero turno; in provincia di Lecce il 10 ottobre doppia proclamazione legata ai servizi di vigilanza presso strutture sanitarie, per l’intera giornata.
|07 Ottobre 2025
|Lazio
|Cobas Lavoro Privato
|Intero turno
|10 Ottobre 2025
|Lecce
|Usb
|00.00–23.59
|10 Ottobre 2025
|Lecce
|Filcams Cgil, Uiltucs
|00.00–23.59
ALTRO
Scuola
Il 10 ottobre il comparto scuola registra uno sciopero di Saese per l’intera giornata.
|10 Ottobre 2025
|Ambito non specificato
|Saese
|Intera giornata
Vigili del fuoco
Doppia iniziativa territoriale: a Messina (7 ottobre) e a Brescia (9 ottobre) con astensioni nella fascia mattutina.
|07 Ottobre 2025
|Messina
|Conapo
|09.00–13.00
|09 Ottobre 2025
|Brescia
|Confsal
|08.00–12.00
