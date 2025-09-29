Scioperi in Italia dal 06 al 12 ottobre 2025: trasporti, sanità e scuola L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 06 al 12 ottobre 2025

Settimana intensa di sciopero e mobilitazioni in Italia dal 06 Ottobre 2025 al 12 Ottobre 2025. I riflettori sono puntati sui trasporti: a Roma il 10 ottobre possibili forti disagi su ATAC, mentre in Umbria il 7 ottobre lo stop interessa autobus e alcuni servizi collegati ai treni; a Napoli lo stesso giorno si fermano i taxi. Nel comparto ferroviario, l’8 ottobre nel Lazio incrocia le braccia il personale degli appalti ferroviari per 4 ore. Sul fronte sanità, il 7 ottobre nel Lazio è previsto lo sciopero del personale CUP-RECUP, mentre il 10 ottobre in provincia di Lecce si fermano i servizi di vigilanza presso strutture sanitarie e, a Lodi, la logistica del farmaco. Capitolo Altro: il 10 ottobre la scuola registra un’astensione dal lavoro per l’intera giornata; tra il 7 e il 9 ottobre si segnalano anche iniziative dei vigili del fuoco a Messina e Brescia. Di seguito il calendario dettagliato con orari, territori coinvolti e organizzazioni proclamanti.

TRASPORTI

Appalti ferroviari

Nel Lazio l’8 ottobre è in programma uno sciopero di 4 ore del personale impiegato negli appalti dei servizi collegati al sistema ferroviario, con possibili ripercussioni su attività di supporto ai treni e alle stazioni.

08 Ottobre 2025 Lazio Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Salpas Orsa, Slm Fast Confsal 4 ore (prima metà del turno)

Taxi

A Napoli il 7 ottobre previsto uno sciopero dei taxi per gran parte della giornata: possibili difficoltà negli spostamenti urbani e da/per le stazioni.

07 Ottobre 2025 Napoli Fast Confsal, Federtaxi Cisal, Orsa Taxi, Sitan Atn, Confail, Ugl, Uri, Unimpresa, Uti, Tassisti Di Base 08.30–22.00

Trasporto pubblico locale

Settimana fitta per il TPL: il 6 ottobre agitazioni a Latina e Genova; il 7 ottobre Umbria con fasce di garanzia differenziate; il 10 ottobre Roma con due proclamazioni su ATAC e possibili ripercussioni diffuse sui trasporti capitolini.

06 Ottobre 2025 Latina Ugl Fna, Uiltrasporti, Filt Cgil Da inizio servizio–06.30; 09.30–13.30; 16.30–fine servizio 06 Ottobre 2025 Genova Ugl 11.30–15.30 07 Ottobre 2025 Umbria Usb Lavoro Privato Perugia/Spoleto: 06.00–09.00 e 12.00–15.00; Terni: 06.30–09.30 e 12.30–15.30; servizi ferroviari: 05.45–08.45 e 11.45–14.45 10 Ottobre 2025 Roma Sul 08.30–17.00 e 20.00–fine servizio 10 Ottobre 2025 Roma Usb Lavoro Privato, Orsa Tpl 08.30–12.30

SANITÀ

Distribuzione farmaci e logistica farmaceutica

A Lodi il 10 ottobre prevista un’astensione di 2 ore nella logistica del farmaco: possibili ritardi nelle consegne.

10 Ottobre 2025 Lodi Fi-si 10.30–12.30

Servizio sanitario nazionale

Nel Lazio il 7 ottobre sciopero del personale CUP-RECUP per l’intero turno; in provincia di Lecce il 10 ottobre doppia proclamazione legata ai servizi di vigilanza presso strutture sanitarie, per l’intera giornata.

07 Ottobre 2025 Lazio Cobas Lavoro Privato Intero turno 10 Ottobre 2025 Lecce Usb 00.00–23.59 10 Ottobre 2025 Lecce Filcams Cgil, Uiltucs 00.00–23.59

ALTRO

Scuola

Il 10 ottobre il comparto scuola registra uno sciopero di Saese per l’intera giornata.

10 Ottobre 2025 Ambito non specificato Saese Intera giornata

Vigili del fuoco

Doppia iniziativa territoriale: a Messina (7 ottobre) e a Brescia (9 ottobre) con astensioni nella fascia mattutina.

07 Ottobre 2025 Messina Conapo 09.00–13.00 09 Ottobre 2025 Brescia Confsal 08.00–12.00

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

