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Settimana calda per i trasporti: dal 10 Agosto 2026 al 16 Agosto 2026 il calendario segnala mobilitazioni concentrate nell’autotrasporto merci. Slai Prol Cobas ha proclamato uno sciopero continuativo che interessa le aziende del trasporto merci, spedizioni e logistica dalle 00:00 del 10 alle 24:00 del 14, con possibili ritardi nelle consegne e riprogrammazioni dei flussi. In parallelo, ad Ascoli Piceno i lavoratori della cooperativa CLO incroceranno le braccia per due giornate (13 e 14) su iniziativa di USB Lavoro Privato. Non risultano scioperi generali né iniziative nei servizi essenziali nel periodo considerato. Impatti possibili su catene di approvvigionamento e hub, con slittamenti di pickup e drop-off e carichi rimodulati. Il rischio principale riguarda disponibilità e tempestività di materie prime e prodotti finiti, con effetti anche su e‑commerce e forniture just‑in‑time. Si consiglia a imprese e operatori di attivare piani di continuità, e a clienti e cittadini di verificare gli avvisi delle aziende, anticipare ordini urgenti e considerare finestre di consegna alternative per mitigare i disagi lungo la filiera della logistica.

TRASPORTI

Settimana segnata da scioperi nell’area dell’autotrasporto merci, con effetti diffusi sulla rete della logistica e sulle consegne.

Trasporto merci su gomma

Nell’autotrasporto sono previsti uno sciopero di settore prolungato (Slai Prol Cobas) e uno territoriale ad Ascoli Piceno (USB Lavoro Privato, CLO). Attesi rallentamenti nei ritiri e nelle distribuzioni, specialmente nei nodi di scambio e nei magazzini.

Dove Chi sciopera Come 10 Agosto 2026 — Ambito non specificato (aziende trasporto merci, spedizioni e logistica) Slai Prol Cobas 00:00–24:00 (inizio sciopero continuativo) 11 Agosto 2026 — Ambito non specificato (aziende trasporto merci, spedizioni e logistica) Slai Prol Cobas 00:00–24:00 (prosecuzione) 12 Agosto 2026 — Ambito non specificato (aziende trasporto merci, spedizioni e logistica) Slai Prol Cobas 00:00–24:00 (prosecuzione) 13 Agosto 2026 — Ambito non specificato (aziende trasporto merci, spedizioni e logistica) Slai Prol Cobas 00:00–24:00 (prosecuzione) 13 Agosto 2026 — Ascoli Piceno (CLO Società Cooperativa) Usb Lavoro Privato Intera giornata 14 Agosto 2026 — Ambito non specificato (aziende trasporto merci, spedizioni e logistica) Slai Prol Cobas Fino alle 24:00 (conclusione sciopero continuativo) 14 Agosto 2026 — Ascoli Piceno (CLO Società Cooperativa) Usb Lavoro Privato Intera giornata

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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