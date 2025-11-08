Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Settimana intensa per lavoratori e utenti, con una raffica di mobilitazioni dal 10 al 16 Novembre 2025. Nei trasporti si concentrano le principali agitazioni: stop a intervalli per bus e metro a Roma (Atac), Udine (Arriva), Genova (Amt), Napoli (Eav) e lungo le linee di Autoguidovie tra Lombardia e Bologna; nel servizio regionale lombardo è previsto lo stop TRENORD nella giornata di domenica, mentre nel cargo su rotaia scatta uno sciopero in Piemonte a cavallo tra martedì e mercoledì. Nei cieli, venerdì incrociano le braccia equipaggi di Volotea (intera giornata) ed EasyJet (13:00–17:00), con possibili cancellazioni. Sul fronte Altro, riflettori su Vigili del fuoco a Rieti, personale della Giustizia amministrativa, polizia locale di Collegno, addetti di ISS Italia a Napoli e vigilanza privata Cosmopol a Palermo. Previste fasce di garanzia e servizi minimi: chi viaggia in treni e TPL verifichi in anticipo orari e corse.

TRASPORTI

Aerei

Venerdì 14 Novembre 2025 il comparto aereo registra due scioperi: Volotea per l’intera giornata ed EasyJet nella fascia 13:00–17:00. Possibili ritardi e cancellazioni: consultare le compagnie.

Ambito non specificato — 14 Novembre 2025 Uiltrasporti Intera giornata Ambito non specificato — 14 Novembre 2025 Usb Lavoro Privato Dalle ore 13:00 alle ore 17:00

Ferroviario

Domenica 16 Novembre 2025 in Lombardia sciopero TRENORD nella fascia diurna, con possibili riduzioni e cancellazioni. Raccomandate verifiche su corse e fasce di garanzia.

Lombardia — 16 Novembre 2025 Orsa Trasporti Dalle ore 10:00 alle ore 17.59

Merci su rotaia

In Piemonte sospensioni del traffico merci dal 11 al 12 Novembre 2025: lo stop SBB Cargo Italia scatta dalle 18:00 dell’11 fino alle 17:59 del 12. Possibili ripercussioni sulla logistica.

Piemonte — 11 Novembre 2025 Orsa Trasporti Dalle ore 18.00 dell’ 11/11 alle ore 17.59 del 12/11 Piemonte — 12 Novembre 2025 Orsa Trasporti Dalle ore 18.00 dell’ 11/11 alle ore 17.59 del 12/11

Pubblico locale

Settimana densa per il TPL: lunedì 10 a Genova (Amt), mercoledì 12 a Napoli (Eav), venerdì 14 a Roma (Atac) e Udine (Arriva), sabato 15 sulle linee Autoguidovie tra Lombardia e Bologna. Possibili riduzioni di corse nelle fasce indicate.

Genova — 10 Novembre 2025 Ugl Dalle ore 11.30 alle ore 15.30 Napoli — 12 Novembre 2025 Faisa Confail Intera giornata con il rispetto delle fasce di garanzia del personale divisione ferro – linee vesuviane Roma — 14 Novembre 2025 Usb Lavoro Privato, Orsa Tpl Lazio Dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio Udine — 14 Novembre 2025 Associazione Sindacale Indipendente Servizio urbano dalle ore 15.30 alle ore 21.30; extraurbano dalle 15.15 alle 21.15 Bologna; Milano; Pavia; Cremona; Monza e della Brianza — 15 Novembre 2025 Confial Trasporti Dalle ore 18.00 alle ore 22.00 per la Lombardia e dalle 19.30 alle 23.30 per Bologna

ALTRO

Igiene ambientale, pulizie e multiservizi

A Napoli il personale ISS Italia annuncia sciopero su turno nelle giornate del 14 e 15 Novembre 2025. Possibili disservizi nei siti serviti.

Napoli — 14 Novembre 2025 Fisascat Cisl Intero turno di lavoro Napoli — 15 Novembre 2025 Fisascat Cisl Intero turno di lavoro

Istituti di vigilanza

A Palermo sciopero per l’intera giornata del personale Cosmopol lunedì 10 Novembre 2025.

Palermo — 10 Novembre 2025 Uiltucs Intera giornata

Ministeri

Personale della Giustizia Amministrativa in sciopero venerdì 14 Novembre 2025 per l’intera giornata.

Ambito non specificato — 14 Novembre 2025 Fp Cgil Intera giornata o turno di lavoro

Regioni e autonomie Locali

A Collegno, mercoledì 12 Novembre 2025, si ferma per l’intera giornata il personale della polizia locale.

Collegno — 12 Novembre 2025 Cse Flpl Intera giornata lavorativa del personale della polizia locale

Vigili del fuoco

A Rieti sabato 15 Novembre 2025 prevista astensione di quattro ore nella fascia mattutina.

Rieti — 15 Novembre 2025 Fp Cgil Vvf, Fns Cisl, Uilpa Vvf, Confsal Vvf Dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

