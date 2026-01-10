Scioperi settimana dal 12 al 18 gennaio 2026, le città coinvolte: stop taxi e treni, in arrivo pesanti disagi
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 12 al 18 gennaio 2026
Una settimana senza sciopero generale, ma densa di appuntamenti che impatteranno soprattutto i trasporti. Nel periodo dal 12 Gennaio 2026 al 18 Gennaio 2026 si parte lunedì con lo stop nel Servizio sanitario a Roma (Consorzio Unisan) e con agitazioni nei servizi educativi capitolini, oltre alla vigilanza privata. Sul fronte ferroviario, in Lombardia i treni regionali Trenord sono a rischio tra lunedì e martedì; a metà settimana tocca al trasporto merci su rotaia con Dinazzano Po (14) e Captrain (tra 14 e 15). Martedì 13 i taxi si fermano 24 ore in tutta Italia (esclusa l’Umbria), dove è previsto anche lo sciopero di Busitalia. Giovedì 15 riflettori su Milano con il Gruppo ATM. Venerdì 16 giornata molto intensa per il TPL in Sicilia (Catania, Enna, Palermo) e nel Molise, mentre a Brescia si fermano per 2 ore i portalettere e a Reggio Emilia i Vigili del Fuoco scioperano nel pomeriggio. Disagi possibili per pendolari e utenti: verificate fasce e orari garantiti.
TRASPORTI
Settimana caratterizzata da numerosi scioperi nei trasporti: treni regionali e merci su rotaia, taxi e ampi stop nel trasporto pubblico locale tra Umbria, Lombardia, Molise e Sicilia.
Taxi
Martedì 13 prevista una fermata di 24 ore dei taxi su scala nazionale (esclusa l’Umbria), con possibili ripercussioni su stazioni e aeroporti.
|13 Gennaio 2026
|Italia (esclusa Umbria)
|Fast Confsal, Satam, Tam, Usb Taxi, Unica Filt Cgil, Claai, Uritaxi, Uti, Unimpresa, Orsa Taxi, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Sitan, Unione Artigiani, Uiltrasporti, Sul Taxi, Ati Taxi, Atlt, Consultaxi
|dalle 00:00 alle 24:00 (escluso il bacino della regione Umbria)
Trasporto ferroviario
In Lombardia treni regionali a rischio per lo sciopero ORSA: 23 ore tra la notte di lunedì e quella di martedì. Fasce e corse minime secondo regolamenti regionali.
|Dal 12 Gennaio 2026 al 13 Gennaio 2026
|Lombardia
|Orsa Trasporti — TRENORD
|dalle ore 3:00 del 12 Gennaio 2026 alle ore 2:00 del 13 Gennaio 2026
Trasporto merci su rotaia
Stop nei terminal e sulle linee merci: mercoledì 14 in Emilia-Romagna con Dinazzano Po per l’intera giornata e tra mercoledì e giovedì Captrain con 24 ore consecutive.
|14 Gennaio 2026
|Emilia-Romagna
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Autoferrotramvieri — DINAZZANO PO
|intera giornata
|Dal 14 Gennaio 2026 al 15 Gennaio 2026
|—
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti — CAPTRAIN ITALIA
|dalle ore 16:01 del 14 Gennaio 2026 alle ore 16:00 del 15 Gennaio 2026
Trasporto pubblico locale
Disagi in diverse città: martedì 13 in Umbria (Busitalia), giovedì 15 nel bacino di Milano/Monza-Brianza (ATM) e venerdì 16 forte mobilitazione in Sicilia (Catania, Enna, Palermo), Roma (soc. Paolo Scoppio) e nel Molise.
|13 Gennaio 2026
|Umbria
|Usb Lavoro Privato — BUSITALIA SITA NORD
|Perugia/Spoleto: fasce garantite 6:00–9:00 e 12:00–15:00; Terni: 6:30–9:30 e 12:30–15:30; servizi ferroviari: 5:45–8:45 e 11:45–14:45
|15 Gennaio 2026
|Milano, Monza e della Brianza
|Al Cobas — GRUPPO ATM
|Superficie/metropolitana/agenti di stazione/serv. POMA: 8:45–15:00 e 18:00–fine servizio; NET urbano Monza: 9:00–11:50 e 14:50–fine servizio; extraurbano Trezzo: 8:45–15:00 e 18:00–fine servizio
|16 Gennaio 2026
|Catania
|Faisa Cisal — ETNA TRASPORTI
|00:00–5:59, 9:00–13:29 e 16:30–23:59
|Enna
|Faisa Cisal — INTERBUS
|00:00–5:59, 9:00–13:29 e 16:30–23:59
|Palermo
|Faisa Cisal — SEGESTA AUTOLINEE
|00:00–5:59, 9:00–13:29 e 16:30–23:59
|Palermo
|Faisa Cisal — AUTOSERVIZI RUSSO
|00:00–5:59, 9:00–13:29 e 16:30–23:59
|Molise
|Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal — Aziende TPL
|18:00–23:00
|Roma
|Faisa Cisal — Paolo Scoppio Autolinee
|12:30–16:30
SANITÀ
Servizio sanitario nazionale
A Roma, lunedì 12, agitazione a scacchiera sui turni nel comparto socio-sanitario privato (Consorzio Unisan). Possibili rallentamenti nei servizi.
|12 Gennaio 2026
|Roma
|Cub Sanità — Consorzio UNISAN
|13:00–14:00 (primo turno); 14:00–15:00 (secondo turno)
ALTRO
Istituti di vigilanza
A Roma, lunedì 12, sciopero per l’intero turno nel comparto della vigilanza privata Security.it.
|12 Gennaio 2026
|Roma
|Fisascat Cisl, Uiltucs, Filcams Cgil — SECURITY.IT
|intero turno di lavoro
Poste
Venerdì 16 a Brescia previsto sciopero di 2 ore a inizio turno per il personale di Poste Italiane.
|16 Gennaio 2026
|Brescia
|Slc Cgil — Poste Italiane
|2 ore a inizio turno (tutti i turni)
Regioni e autonomie locali
Lunedì 12 a Roma sciopero nei nidi e nelle scuole dell’infanzia convenzionate con Roma Capitale.
|12 Gennaio 2026
|Roma
|Fisi — Comune di Roma (nidi e scuole dell’infanzia convenzionate)
|intera giornata
Scuola
A San Salvo, lunedì 12, sciopero breve nel comparto scuola con adesione Cobas.
|12 Gennaio 2026
|San Salvo
|Cobas Scuola — MIM
|ultimi 30 minuti del turno
Telecomunicazioni
Martedì 13 stop di 24 ore nei siti Konecta di Torino e Asti, con possibili disservizi nei contact center.
|13 Gennaio 2026
|Torino, Asti
|Slc Cgil, Uilcom Uil, Fistel Cisl — KONECTA
|intera giornata
Vigili del fuoco
Venerdì 16 a Reggio Emilia sciopero pomeridiano del Corpo nazionale, con presidi e servizi essenziali garantiti.
|16 Gennaio 2026
|Reggio nell’Emilia
|Fp Cgil — Ministero dell’Interno (Vigili del Fuoco)
|16:00–20:00
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
