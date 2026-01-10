Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una settimana senza sciopero generale, ma densa di appuntamenti che impatteranno soprattutto i trasporti. Nel periodo dal 12 Gennaio 2026 al 18 Gennaio 2026 si parte lunedì con lo stop nel Servizio sanitario a Roma (Consorzio Unisan) e con agitazioni nei servizi educativi capitolini, oltre alla vigilanza privata. Sul fronte ferroviario, in Lombardia i treni regionali Trenord sono a rischio tra lunedì e martedì; a metà settimana tocca al trasporto merci su rotaia con Dinazzano Po (14) e Captrain (tra 14 e 15). Martedì 13 i taxi si fermano 24 ore in tutta Italia (esclusa l’Umbria), dove è previsto anche lo sciopero di Busitalia. Giovedì 15 riflettori su Milano con il Gruppo ATM. Venerdì 16 giornata molto intensa per il TPL in Sicilia (Catania, Enna, Palermo) e nel Molise, mentre a Brescia si fermano per 2 ore i portalettere e a Reggio Emilia i Vigili del Fuoco scioperano nel pomeriggio. Disagi possibili per pendolari e utenti: verificate fasce e orari garantiti.

TRASPORTI

Settimana caratterizzata da numerosi scioperi nei trasporti: treni regionali e merci su rotaia, taxi e ampi stop nel trasporto pubblico locale tra Umbria, Lombardia, Molise e Sicilia.

Taxi

Martedì 13 prevista una fermata di 24 ore dei taxi su scala nazionale (esclusa l’Umbria), con possibili ripercussioni su stazioni e aeroporti.

13 Gennaio 2026 Italia (esclusa Umbria) Fast Confsal, Satam, Tam, Usb Taxi, Unica Filt Cgil, Claai, Uritaxi, Uti, Unimpresa, Orsa Taxi, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Sitan, Unione Artigiani, Uiltrasporti, Sul Taxi, Ati Taxi, Atlt, Consultaxi dalle 00:00 alle 24:00 (escluso il bacino della regione Umbria)

Trasporto ferroviario

In Lombardia treni regionali a rischio per lo sciopero ORSA: 23 ore tra la notte di lunedì e quella di martedì. Fasce e corse minime secondo regolamenti regionali.

Dal 12 Gennaio 2026 al 13 Gennaio 2026 Lombardia Orsa Trasporti — TRENORD dalle ore 3:00 del 12 Gennaio 2026 alle ore 2:00 del 13 Gennaio 2026

Trasporto merci su rotaia

Stop nei terminal e sulle linee merci: mercoledì 14 in Emilia-Romagna con Dinazzano Po per l’intera giornata e tra mercoledì e giovedì Captrain con 24 ore consecutive.

14 Gennaio 2026 Emilia-Romagna Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Autoferrotramvieri — DINAZZANO PO intera giornata Dal 14 Gennaio 2026 al 15 Gennaio 2026 — Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti — CAPTRAIN ITALIA dalle ore 16:01 del 14 Gennaio 2026 alle ore 16:00 del 15 Gennaio 2026

Trasporto pubblico locale

Disagi in diverse città: martedì 13 in Umbria (Busitalia), giovedì 15 nel bacino di Milano/Monza-Brianza (ATM) e venerdì 16 forte mobilitazione in Sicilia (Catania, Enna, Palermo), Roma (soc. Paolo Scoppio) e nel Molise.

13 Gennaio 2026 Umbria Usb Lavoro Privato — BUSITALIA SITA NORD Perugia/Spoleto: fasce garantite 6:00–9:00 e 12:00–15:00; Terni: 6:30–9:30 e 12:30–15:30; servizi ferroviari: 5:45–8:45 e 11:45–14:45 15 Gennaio 2026 Milano, Monza e della Brianza Al Cobas — GRUPPO ATM Superficie/metropolitana/agenti di stazione/serv. POMA: 8:45–15:00 e 18:00–fine servizio; NET urbano Monza: 9:00–11:50 e 14:50–fine servizio; extraurbano Trezzo: 8:45–15:00 e 18:00–fine servizio 16 Gennaio 2026 Catania Faisa Cisal — ETNA TRASPORTI 00:00–5:59, 9:00–13:29 e 16:30–23:59 Enna Faisa Cisal — INTERBUS 00:00–5:59, 9:00–13:29 e 16:30–23:59 Palermo Faisa Cisal — SEGESTA AUTOLINEE 00:00–5:59, 9:00–13:29 e 16:30–23:59 Palermo Faisa Cisal — AUTOSERVIZI RUSSO 00:00–5:59, 9:00–13:29 e 16:30–23:59 Molise Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal — Aziende TPL 18:00–23:00 Roma Faisa Cisal — Paolo Scoppio Autolinee 12:30–16:30

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

A Roma, lunedì 12, agitazione a scacchiera sui turni nel comparto socio-sanitario privato (Consorzio Unisan). Possibili rallentamenti nei servizi.

12 Gennaio 2026 Roma Cub Sanità — Consorzio UNISAN 13:00–14:00 (primo turno); 14:00–15:00 (secondo turno)

ALTRO

Istituti di vigilanza

A Roma, lunedì 12, sciopero per l’intero turno nel comparto della vigilanza privata Security.it.

12 Gennaio 2026 Roma Fisascat Cisl, Uiltucs, Filcams Cgil — SECURITY.IT intero turno di lavoro

Poste

Venerdì 16 a Brescia previsto sciopero di 2 ore a inizio turno per il personale di Poste Italiane.

16 Gennaio 2026 Brescia Slc Cgil — Poste Italiane 2 ore a inizio turno (tutti i turni)

Regioni e autonomie locali

Lunedì 12 a Roma sciopero nei nidi e nelle scuole dell’infanzia convenzionate con Roma Capitale.

12 Gennaio 2026 Roma Fisi — Comune di Roma (nidi e scuole dell’infanzia convenzionate) intera giornata

Scuola

A San Salvo, lunedì 12, sciopero breve nel comparto scuola con adesione Cobas.

12 Gennaio 2026 San Salvo Cobas Scuola — MIM ultimi 30 minuti del turno

Telecomunicazioni

Martedì 13 stop di 24 ore nei siti Konecta di Torino e Asti, con possibili disservizi nei contact center.

13 Gennaio 2026 Torino, Asti Slc Cgil, Uilcom Uil, Fistel Cisl — KONECTA intera giornata

Vigili del fuoco

Venerdì 16 a Reggio Emilia sciopero pomeridiano del Corpo nazionale, con presidi e servizi essenziali garantiti.

16 Gennaio 2026 Reggio nell’Emilia Fp Cgil — Ministero dell’Interno (Vigili del Fuoco) 16:00–20:00

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

V:Notizie