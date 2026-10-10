Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Settimana intensa sul fronte delle agitazioni sindacali: dal 12 Ottobre 2026 al 18 Ottobre 2026 sono previsti numerosi scioperi che toccano in particolare i trasporti e la sanità, con ricadute anche su scuola, telecomunicazioni e servizi ambientali. Al centro del calendario spicca lo sciopero generale regionale della Toscana di mercoledì 14 Ottobre 2026, indetto dalla CGIL e rivolto a tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata. Sul versante della mobilità, venerdì 16 Ottobre è attesa una giornata caldissima: stop nel trasporto aereo (EasyJet, Toscana Aeroporti a Firenze e Pisa, limitazioni Poste Air Cargo) e forti disagi nel trasporto pubblico locale tra Abruzzo (Pescara–Chieti) e Lombardia (Bergamo). In mare, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale incrocia le braccia per 48 ore fra 15 e 16 Ottobre, mentre sui treni merci si segnalano azioni SBB Cargo (13–14) e DB Cargo (15). Nel comparto sanitario si fermano strutture pubbliche e private tra Napoli, Modena/Carpi ed Ercolano; sul fronte scuola, azioni del MIM il 16 Ottobre. Completano il quadro scioperi nell’igiene ambientale, nelle telecomunicazioni (Wind Tre) e nei Vigili del fuoco in Sicilia. Di seguito il dettaglio, con luoghi, sigle proclamanti e modalità.

SCIOPERO GENERALE

In Toscana, mercoledì 14 Ottobre 2026, è previsto uno sciopero generale regionale per l’intera giornata, proclamato da CGIL, che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private.

14 Ottobre 2026 — Toscana — Tutti i settori pubblici e privati Cgil Intera giornata

TRASPORTI

Trasporto aereo

Venerdì 16 Ottobre possibili disagi su collegamenti nazionali e internazionali: sciopero EasyJet per l’intera giornata, stop a Firenze e Pisa per gli operatori di trasporti aeroportuali e limitazioni alle prime ore per Poste Air Cargo. Verificare operatività dei voli prima di mettersi in viaggio.

16 Ottobre 2026 — Italia (ambito non specificato) — EASYJET AIRLINE LIMITED Usb Lavoro Privato Dalle ore 00.00 alle ore 23.59 16 Ottobre 2026 — Firenze e Pisa — CONSULTA, GH Toscana, Toscana Aeroporti Spa Usb Lavoro Privato Dalle ore 00.00 alle ore 23.59 16 Ottobre 2026 — Italia (ambito non specificato) — POSTE AIR CARGO Filt Cgil, Anpac, Anp, Fit Cisl, Uiltrasporti Dalle ore 00.00 alle ore 04.00

Trasporto marittimo

Nei porti di Napoli e Salerno, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale proclama sciopero di 48 ore fra giovedì e venerdì, con possibili ripercussioni su operatività e servizi portuali.

15 Ottobre 2026 — Napoli e Salerno — Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Dalle ore 00.00 del 15/10 alle ore 23.59 del 16/10 16 Ottobre 2026 — Napoli e Salerno — Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Prosecuzione: fino alle ore 23.59

Trasporto merci su rotaia

Settimana con scioperi dei servizi merci: SBB Cargo tra martedì e mercoledì e DB Cargo giovedì in Lombardia. Possibili effetti sulla catena logistica e sulla circolazione dei treni merci.

13 Ottobre 2026 — Italia (ambito non specificato) — SBB CARGO ITALIA Orsa Trasporti Dalle ore 06.00 del 13/10 alle ore 05.59 del 14/10 14 Ottobre 2026 — Italia (ambito non specificato) — SBB CARGO ITALIA Orsa Trasporti Fino alle ore 05.59 15 Ottobre 2026 — Lombardia — DB CARGO ITALIA Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa Ferrovie Dalle ore 00.00 alle ore 23.59

Trasporto pubblico locale

Disagi su bus urbani ed extraurbani: lunedì a Bari, giovedì a Foggia, venerdì grandi stop tra Abruzzo (Pescara–Chieti) e Bergamo. Garantite le consuete fasce di legge ove previste.

12 Ottobre 2026 — Bari — AMTAB Uitrasporti, Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 15 Ottobre 2026 — Foggia — ATAF Faisa Cisal, Filt Cgil 00.00–05.30; 08.30–12.30; 15.30–fine servizio 16 Ottobre 2026 — Pescara e Chieti — Aziende del TPL (Tua, Di Fonzo, Napoleone, La Panoramica, Cerella, Satam, Baltour, Di Giacomo) Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal TUA 09.00–13.00; Di Fonzo 08.30–12.30; Napoleone 08.30–12.30; La Panoramica 09.00–12.00; Cerella 08.30–12.30; Satam 09.00–12.00; Baltour 09.00–13.00; Di Giacomo 08.30–12.30 16 Ottobre 2026 — Bergamo — ARRIVA ITALIA Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal 24 ore; fasce garantite 06.00–08.30 e 12.30–16.00

SANITÀ

Sanità privata

Martedì 13 Ottobre si ferma per 24 ore il Centro Don Orione a Ercolano. Possibili riduzioni di servizi e prestazioni programmate.

13 Ottobre 2026 — Ercolano — CENTRO DON ORIONE Cisl Fp Dalle ore 00.00 alle ore 24.00

Servizio sanitario nazionale

Lunedì 12 Ottobre sciopero del personale impiegato in servizi in ambito SSN a Napoli; giovedì 15 Ottobre coinvolti Hesperia Hospital e Hesperia Diagnostic Center tra Modena e Carpi, con stop per l’intero turno.

12 Ottobre 2026 — Napoli — DIEMME (servizi in ambito SSN) Fisascat Cisl Intera giornata 15 Ottobre 2026 — Modena e Carpi — HESPERIA Diagnostic Center; HESPERIA Hospital Fp Cgil Intero turno

ALTRO

Igiene ambientale

Martedì 13 Ottobre diversi scioperi in provincia di Salerno, Trapani e Reggio Calabria; tra giovedì e venerdì stop a Locri. Possibili rallentamenti di raccolta e servizi ambientali.

13 Ottobre 2026 — Torraca, Ispani, Sapri, Montesano sulla Marcellana — GENERAL ENTERPRISE Fit Cisl Intera giornata 13 Ottobre 2026 — Trapani — FORMULA AMBIENTE Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sindacato Generale del Lavoro, Confial Intera giornata 13 Ottobre 2026 — Sinopoli — DM SERVICE Fp Cgil Intero turno 15 Ottobre 2026 — Locri — MURACA Fast Confsal Intera giornata 16 Ottobre 2026 — Locri — MURACA Fast Confsal Intera giornata

Pulizie e multiservizi

A Napoli, martedì 13 Ottobre, articolazione per turni del personale impegnato in servizi di pulizia e multiservizi.

13 Ottobre 2026 — Napoli — CGS Facility; COLSER Cobas Lavoro Privato, Usb Lavoro Privato Primo turno 06.30–10.30; secondo turno 13.00–17.00

Regioni e autonomie Locali

Azioni a Catania, Monopoli e Fiumicino: il 16 Ottobre il trasporto scolastico garantisce l’entrata, ma non l’uscita pomeridiana.

13 Ottobre 2026 — Catania — SCMC Cisal Terziario Intera giornata 16 Ottobre 2026 — Monopoli — SOC. COOP. IMAGO Usb Lavoro Privato Intera giornata 16 Ottobre 2026 — Fiumicino — MINERVA BUS Filt Cgil, Usb Garantita sola entrata scolastica; non garantita l’uscita

Scuola

Venerdì 16 Ottobre stop del personale scolastico a Livorno e a livello nazionale su iniziativa Sisa. Possibili chiusure e riduzioni di servizio.

16 Ottobre 2026 — Livorno — MIM Usb Pubblico Impiego Intera giornata 16 Ottobre 2026 — Italia (ambito non specificato) — MIM Sisa Intera giornata

Telecomunicazioni

Lunedì 12 Ottobre doppia proclamazione in Wind Tre per l’intero turno: attese ripercussioni su attività di customer care e rete, con presidi territoriali.

12 Ottobre 2026 — Italia (ambito non specificato) — WIND TRE SpA Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil Intero turno 12 Ottobre 2026 — Italia (ambito non specificato) — WIND TRE SpA Ugl Intero turno

Vigili del fuoco

In Sicilia, giovedì 15 Ottobre stop di quattro ore in tarda mattinata per il personale dei Vigili del fuoco.

15 Ottobre 2026 — Sicilia — Ministero dell’Interno (Vigili del fuoco) Fisi Dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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