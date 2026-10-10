Scioperi settimana dal 12 al 18 ottobre 2026, si fermano bus, aerei, scuola e sanità: le città coinvolte
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 12 al 18 ottobre 2026
Settimana intensa sul fronte delle agitazioni sindacali: dal 12 Ottobre 2026 al 18 Ottobre 2026 sono previsti numerosi scioperi che toccano in particolare i trasporti e la sanità, con ricadute anche su scuola, telecomunicazioni e servizi ambientali. Al centro del calendario spicca lo sciopero generale regionale della Toscana di mercoledì 14 Ottobre 2026, indetto dalla CGIL e rivolto a tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata. Sul versante della mobilità, venerdì 16 Ottobre è attesa una giornata caldissima: stop nel trasporto aereo (EasyJet, Toscana Aeroporti a Firenze e Pisa, limitazioni Poste Air Cargo) e forti disagi nel trasporto pubblico locale tra Abruzzo (Pescara–Chieti) e Lombardia (Bergamo). In mare, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale incrocia le braccia per 48 ore fra 15 e 16 Ottobre, mentre sui treni merci si segnalano azioni SBB Cargo (13–14) e DB Cargo (15). Nel comparto sanitario si fermano strutture pubbliche e private tra Napoli, Modena/Carpi ed Ercolano; sul fronte scuola, azioni del MIM il 16 Ottobre. Completano il quadro scioperi nell’igiene ambientale, nelle telecomunicazioni (Wind Tre) e nei Vigili del fuoco in Sicilia. Di seguito il dettaglio, con luoghi, sigle proclamanti e modalità.
SCIOPERO GENERALE
In Toscana, mercoledì 14 Ottobre 2026, è previsto uno sciopero generale regionale per l’intera giornata, proclamato da CGIL, che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private.
|14 Ottobre 2026 — Toscana — Tutti i settori pubblici e privati
|Cgil
|Intera giornata
TRASPORTI
Trasporto aereo
Venerdì 16 Ottobre possibili disagi su collegamenti nazionali e internazionali: sciopero EasyJet per l’intera giornata, stop a Firenze e Pisa per gli operatori di trasporti aeroportuali e limitazioni alle prime ore per Poste Air Cargo. Verificare operatività dei voli prima di mettersi in viaggio.
|16 Ottobre 2026 — Italia (ambito non specificato) — EASYJET AIRLINE LIMITED
|Usb Lavoro Privato
|Dalle ore 00.00 alle ore 23.59
|16 Ottobre 2026 — Firenze e Pisa — CONSULTA, GH Toscana, Toscana Aeroporti Spa
|Usb Lavoro Privato
|Dalle ore 00.00 alle ore 23.59
|16 Ottobre 2026 — Italia (ambito non specificato) — POSTE AIR CARGO
|Filt Cgil, Anpac, Anp, Fit Cisl, Uiltrasporti
|Dalle ore 00.00 alle ore 04.00
Trasporto marittimo
Nei porti di Napoli e Salerno, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale proclama sciopero di 48 ore fra giovedì e venerdì, con possibili ripercussioni su operatività e servizi portuali.
|15 Ottobre 2026 — Napoli e Salerno — Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti
|Dalle ore 00.00 del 15/10 alle ore 23.59 del 16/10
|16 Ottobre 2026 — Napoli e Salerno — Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti
|Prosecuzione: fino alle ore 23.59
Trasporto merci su rotaia
Settimana con scioperi dei servizi merci: SBB Cargo tra martedì e mercoledì e DB Cargo giovedì in Lombardia. Possibili effetti sulla catena logistica e sulla circolazione dei treni merci.
|13 Ottobre 2026 — Italia (ambito non specificato) — SBB CARGO ITALIA
|Orsa Trasporti
|Dalle ore 06.00 del 13/10 alle ore 05.59 del 14/10
|14 Ottobre 2026 — Italia (ambito non specificato) — SBB CARGO ITALIA
|Orsa Trasporti
|Fino alle ore 05.59
|15 Ottobre 2026 — Lombardia — DB CARGO ITALIA
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Orsa Ferrovie
|Dalle ore 00.00 alle ore 23.59
Trasporto pubblico locale
Disagi su bus urbani ed extraurbani: lunedì a Bari, giovedì a Foggia, venerdì grandi stop tra Abruzzo (Pescara–Chieti) e Bergamo. Garantite le consuete fasce di legge ove previste.
|12 Ottobre 2026 — Bari — AMTAB
|Uitrasporti, Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl
|Dalle ore 8.30 alle ore 12.30
|15 Ottobre 2026 — Foggia — ATAF
|Faisa Cisal, Filt Cgil
|00.00–05.30; 08.30–12.30; 15.30–fine servizio
|16 Ottobre 2026 — Pescara e Chieti — Aziende del TPL (Tua, Di Fonzo, Napoleone, La Panoramica, Cerella, Satam, Baltour, Di Giacomo)
|Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal
|TUA 09.00–13.00; Di Fonzo 08.30–12.30; Napoleone 08.30–12.30; La Panoramica 09.00–12.00; Cerella 08.30–12.30; Satam 09.00–12.00; Baltour 09.00–13.00; Di Giacomo 08.30–12.30
|16 Ottobre 2026 — Bergamo — ARRIVA ITALIA
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal
|24 ore; fasce garantite 06.00–08.30 e 12.30–16.00
SANITÀ
Sanità privata
Martedì 13 Ottobre si ferma per 24 ore il Centro Don Orione a Ercolano. Possibili riduzioni di servizi e prestazioni programmate.
|13 Ottobre 2026 — Ercolano — CENTRO DON ORIONE
|Cisl Fp
|Dalle ore 00.00 alle ore 24.00
Servizio sanitario nazionale
Lunedì 12 Ottobre sciopero del personale impiegato in servizi in ambito SSN a Napoli; giovedì 15 Ottobre coinvolti Hesperia Hospital e Hesperia Diagnostic Center tra Modena e Carpi, con stop per l’intero turno.
|12 Ottobre 2026 — Napoli — DIEMME (servizi in ambito SSN)
|Fisascat Cisl
|Intera giornata
|15 Ottobre 2026 — Modena e Carpi — HESPERIA Diagnostic Center; HESPERIA Hospital
|Fp Cgil
|Intero turno
ALTRO
Igiene ambientale
Martedì 13 Ottobre diversi scioperi in provincia di Salerno, Trapani e Reggio Calabria; tra giovedì e venerdì stop a Locri. Possibili rallentamenti di raccolta e servizi ambientali.
|13 Ottobre 2026 — Torraca, Ispani, Sapri, Montesano sulla Marcellana — GENERAL ENTERPRISE
|Fit Cisl
|Intera giornata
|13 Ottobre 2026 — Trapani — FORMULA AMBIENTE
|Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sindacato Generale del Lavoro, Confial
|Intera giornata
|13 Ottobre 2026 — Sinopoli — DM SERVICE
|Fp Cgil
|Intero turno
|15 Ottobre 2026 — Locri — MURACA
|Fast Confsal
|Intera giornata
|16 Ottobre 2026 — Locri — MURACA
|Fast Confsal
|Intera giornata
Pulizie e multiservizi
A Napoli, martedì 13 Ottobre, articolazione per turni del personale impegnato in servizi di pulizia e multiservizi.
|13 Ottobre 2026 — Napoli — CGS Facility; COLSER
|Cobas Lavoro Privato, Usb Lavoro Privato
|Primo turno 06.30–10.30; secondo turno 13.00–17.00
Regioni e autonomie Locali
Azioni a Catania, Monopoli e Fiumicino: il 16 Ottobre il trasporto scolastico garantisce l’entrata, ma non l’uscita pomeridiana.
|13 Ottobre 2026 — Catania — SCMC
|Cisal Terziario
|Intera giornata
|16 Ottobre 2026 — Monopoli — SOC. COOP. IMAGO
|Usb Lavoro Privato
|Intera giornata
|16 Ottobre 2026 — Fiumicino — MINERVA BUS
|Filt Cgil, Usb
|Garantita sola entrata scolastica; non garantita l’uscita
Scuola
Venerdì 16 Ottobre stop del personale scolastico a Livorno e a livello nazionale su iniziativa Sisa. Possibili chiusure e riduzioni di servizio.
|16 Ottobre 2026 — Livorno — MIM
|Usb Pubblico Impiego
|Intera giornata
|16 Ottobre 2026 — Italia (ambito non specificato) — MIM
|Sisa
|Intera giornata
Telecomunicazioni
Lunedì 12 Ottobre doppia proclamazione in Wind Tre per l’intero turno: attese ripercussioni su attività di customer care e rete, con presidi territoriali.
|12 Ottobre 2026 — Italia (ambito non specificato) — WIND TRE SpA
|Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil
|Intero turno
|12 Ottobre 2026 — Italia (ambito non specificato) — WIND TRE SpA
|Ugl
|Intero turno
Vigili del fuoco
In Sicilia, giovedì 15 Ottobre stop di quattro ore in tarda mattinata per il personale dei Vigili del fuoco.
|15 Ottobre 2026 — Sicilia — Ministero dell’Interno (Vigili del fuoco)
|Fisi
|Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.