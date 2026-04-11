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Nella settimana dal 13 al 19 Aprile 2026 il calendario degli scioperi si annuncia intenso, con impatti diffusi su trasporti, sanità e servizi. Si parte lunedì 13 con uno stop nazionale nelle farmacie e con due agitazioni nel trasporto pubblico locale tra Calabria (IAS Autolinee a Corigliano-Rossano) e Campania (EAV a Napoli). Mercoledì 15 mobilitazione nel Comune di Villafranca di Verona per la Polizia Locale. Tra giovedì e venerdì spiccano lo sciopero in RAI (dalle 05.30 del 16 alle 05.30 del 17) e, il 17, nuovi stop nel TPL a Milano, Pavia, Monza e Brianza e Lodi, oltre che a Salerno e provincia; sullo Stretto, a Messina, si ferma Blujet. Nella stessa giornata interessati anche la sanità privata e i servizi in appalto al Servizio sanitario di Lecce. In Sicilia gli autotrasportatori merci incrociano le braccia per cinque giorni (14–18). Chiusura domenica 19 con possibili disagi a Firenze per lo sciopero Cobas su GEST. Non risultano scioperi dei treni.

TRASPORTI

Settimana densa per i trasporti: stop nel TPL in più province, presidio prolungato del comparto merci in Sicilia e un fermo nel trasporto marittimo sullo Stretto di Messina.

Trasporto marittimo

A Messina venerdì 17 previsti disagi sui collegamenti veloci: possibili rallentamenti e cancellazioni nelle fasce di sciopero.

17 Aprile 2026 Messina Filt Cgil, Uiltrasporti — BLUJET Dalle ore 09.01 alle ore 17.01

Trasporto merci su gomma

In Sicilia proclamazione prolungata: possibili rallentamenti alla logistica e alla distribuzione dal 14 al 18 Aprile 2026.

Dal 14 Aprile 2026 al 18 Aprile 2026 Sicilia Comitato Trasporto Siciliano — Aziende del settore autotrasporto merci Dalle ore 00.01 del 14/04 alle ore 24.00 del 18/04

Trasporto pubblico locale

Stop cadenzati: lunedì 13 a Corigliano-Rossano e Napoli; venerdì 17 a Milano, Pavia, Monza e Brianza, Lodi e a Salerno e provincia; domenica 19 a Firenze (GEST). Verificare le fasce di garanzia locali.

13 Aprile 2026 Corigliano-Rossano Faisa Cisal, Filt Cgil, Uiltrasporti — IAS Autolinee Dalle ore 10.57 alle ore 14.57 Napoli Orsa Trasporti — EAV Dalle ore 11.00 alle ore 15.00 17 Aprile 2026 Milano, Pavia, Monza e della Brianza, Lodi Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — ADDABUS Dalle ore 08.45 alle ore 12.45 Salerno e provincia Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti — Aziende TPL di Salerno e provincia 4 ore (09.00 – 13.00) 19 Aprile 2026 Firenze Cobas Lavoro Privato — GEST Dalle ore 13.00 alle ore 17.00

SANITÀ

Agitazioni su più fronti: farmacie private lunedì 13, sanità privata venerdì 17 e servizi in appalto al Servizio sanitario a Lecce nella stessa data.

Farmacie

Lunedì 13 possibili disagi nelle farmacie aderenti alle sigle proclamanti, con turni e reperibilità secondo normativa locale.

13 Aprile 2026 Tutta Italia Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil — Federfarma Dalle ore 00.01 alle ore 24.00 Tutta Italia Usi 1912 — Federfarma Intera giornata

Sanità privata

Venerdì 17 previste astensioni sull’intera giornata nel comparto della sanità privata.

17 Aprile 2026 Nazionale Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl — AIOP-ARIS Intera giornata

Servizio sanitario nazionale

A Lecce, venerdì 17, coinvolti i servizi in appalto con possibili ripercussioni sulle attività non urgenti.

17 Aprile 2026 Lecce Filcams Cgil, Uiltucs — Vivenda Dalle ore 00.01 alle ore 24.00

ALTRO

Mobilitazioni anche nei servizi di pulizie e multiservizi, nella RAI e nella Polizia Locale di Villafranca di Verona.

Pulizie e multiservizi

Interventi mirati su turni e siti specifici tra Lazio e Sardegna.

13 Aprile 2026 Aprilia Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp — ASAM Dalle ore 08.00 alle ore 10.00 17 Aprile 2026 Cagliari Usb Lavoro Privato — Sereni Orizzonti Dalle ore 11.00 alle ore 14.00

Radio e TV

Fermo di 24 ore effettive in RAI tra giovedì e venerdì, con effetti su palinsesti e produzione.

Dal 16 Aprile 2026 al 17 Aprile 2026 Nazionale Usigrai — RAI Dalle ore 05.30 del 16/04 alle ore 05.30 del 17/04

Regioni e autonomie Locali

Mercoledì 15 si ferma per l’intera giornata il personale della Polizia Locale di Villafranca di Verona.

15 Aprile 2026 Villafranca di Verona Diccap — Comune di Villafranca di Verona (Polizia Locale) Intera giornata

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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