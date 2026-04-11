Scioperi settimana dal 13 al 19 aprile 2026, le città coinvolte: si fermano farmacie, bus e programmi Rai
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 13 al 19 aprile 2026
Nella settimana dal 13 al 19 Aprile 2026 il calendario degli scioperi si annuncia intenso, con impatti diffusi su trasporti, sanità e servizi. Si parte lunedì 13 con uno stop nazionale nelle farmacie e con due agitazioni nel trasporto pubblico locale tra Calabria (IAS Autolinee a Corigliano-Rossano) e Campania (EAV a Napoli). Mercoledì 15 mobilitazione nel Comune di Villafranca di Verona per la Polizia Locale. Tra giovedì e venerdì spiccano lo sciopero in RAI (dalle 05.30 del 16 alle 05.30 del 17) e, il 17, nuovi stop nel TPL a Milano, Pavia, Monza e Brianza e Lodi, oltre che a Salerno e provincia; sullo Stretto, a Messina, si ferma Blujet. Nella stessa giornata interessati anche la sanità privata e i servizi in appalto al Servizio sanitario di Lecce. In Sicilia gli autotrasportatori merci incrociano le braccia per cinque giorni (14–18). Chiusura domenica 19 con possibili disagi a Firenze per lo sciopero Cobas su GEST. Non risultano scioperi dei treni.
TRASPORTI
Settimana densa per i trasporti: stop nel TPL in più province, presidio prolungato del comparto merci in Sicilia e un fermo nel trasporto marittimo sullo Stretto di Messina.
Trasporto marittimo
A Messina venerdì 17 previsti disagi sui collegamenti veloci: possibili rallentamenti e cancellazioni nelle fasce di sciopero.
|17 Aprile 2026
|Messina
|Filt Cgil, Uiltrasporti — BLUJET
|Dalle ore 09.01 alle ore 17.01
Trasporto merci su gomma
In Sicilia proclamazione prolungata: possibili rallentamenti alla logistica e alla distribuzione dal 14 al 18 Aprile 2026.
|Dal 14 Aprile 2026 al 18 Aprile 2026
|Sicilia
|Comitato Trasporto Siciliano — Aziende del settore autotrasporto merci
|Dalle ore 00.01 del 14/04 alle ore 24.00 del 18/04
Trasporto pubblico locale
Stop cadenzati: lunedì 13 a Corigliano-Rossano e Napoli; venerdì 17 a Milano, Pavia, Monza e Brianza, Lodi e a Salerno e provincia; domenica 19 a Firenze (GEST). Verificare le fasce di garanzia locali.
|13 Aprile 2026
|Corigliano-Rossano
|Faisa Cisal, Filt Cgil, Uiltrasporti — IAS Autolinee
|Dalle ore 10.57 alle ore 14.57
|Napoli
|Orsa Trasporti — EAV
|Dalle ore 11.00 alle ore 15.00
|17 Aprile 2026
|Milano, Pavia, Monza e della Brianza, Lodi
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — ADDABUS
|Dalle ore 08.45 alle ore 12.45
|Salerno e provincia
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti — Aziende TPL di Salerno e provincia
|4 ore (09.00 – 13.00)
|19 Aprile 2026
|Firenze
|Cobas Lavoro Privato — GEST
|Dalle ore 13.00 alle ore 17.00
SANITÀ
Agitazioni su più fronti: farmacie private lunedì 13, sanità privata venerdì 17 e servizi in appalto al Servizio sanitario a Lecce nella stessa data.
Farmacie
Lunedì 13 possibili disagi nelle farmacie aderenti alle sigle proclamanti, con turni e reperibilità secondo normativa locale.
|13 Aprile 2026
|Tutta Italia
|Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil — Federfarma
|Dalle ore 00.01 alle ore 24.00
|Tutta Italia
|Usi 1912 — Federfarma
|Intera giornata
Sanità privata
Venerdì 17 previste astensioni sull’intera giornata nel comparto della sanità privata.
|17 Aprile 2026
|Nazionale
|Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl — AIOP-ARIS
|Intera giornata
Servizio sanitario nazionale
A Lecce, venerdì 17, coinvolti i servizi in appalto con possibili ripercussioni sulle attività non urgenti.
|17 Aprile 2026
|Lecce
|Filcams Cgil, Uiltucs — Vivenda
|Dalle ore 00.01 alle ore 24.00
ALTRO
Mobilitazioni anche nei servizi di pulizie e multiservizi, nella RAI e nella Polizia Locale di Villafranca di Verona.
Pulizie e multiservizi
Interventi mirati su turni e siti specifici tra Lazio e Sardegna.
|13 Aprile 2026
|Aprilia
|Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp — ASAM
|Dalle ore 08.00 alle ore 10.00
|17 Aprile 2026
|Cagliari
|Usb Lavoro Privato — Sereni Orizzonti
|Dalle ore 11.00 alle ore 14.00
Radio e TV
Fermo di 24 ore effettive in RAI tra giovedì e venerdì, con effetti su palinsesti e produzione.
|Dal 16 Aprile 2026 al 17 Aprile 2026
|Nazionale
|Usigrai — RAI
|Dalle ore 05.30 del 16/04 alle ore 05.30 del 17/04
Regioni e autonomie Locali
Mercoledì 15 si ferma per l’intera giornata il personale della Polizia Locale di Villafranca di Verona.
|15 Aprile 2026
|Villafranca di Verona
|Diccap — Comune di Villafranca di Verona (Polizia Locale)
|Intera giornata
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.