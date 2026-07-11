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Settimana intensa sul fronte sciopero in Italia dal 13 Luglio 2026 al 19 Luglio 2026, con mobilitazioni che toccano in particolare i trasporti, la sanità e i servizi di igiene ambientale, oltre all’astensione degli avvocati in numerosi fori del Lazio. Nel comparto dei collegamenti, attenzione al trasporto pubblico locale nel Veneziano (ATVO) venerdì 17 e al trasporto marittimo in Sicilia per le linee delle isole minori (Caronte & Tourist) con stop prolungato dalle 6 di venerdì alle 6 di sabato: possibili riduzioni e ritardi. Sul versante dei treni, sciopero negli appalti ferroviari (Elior) mercoledì 15, con potenziali effetti indiretti nelle stazioni. Nella sanità, agitazioni al Geriatrico Milanese (lunedì 13) e in Campania (Hospital Service, venerdì 17). Nei rifiuti si fermano Caserta (lunedì 13), Locri e Marigliano (martedì 14). Mercoledì 15, astensione dalle udienze penali in vari tribunali del Lazio. Di seguito il dettaglio, per aree e date.

TRASPORTI

Appalti ferroviari

Sciopero del personale degli appalti nel settore ferroviario: indetto per intero turno mercoledì 15. Possibili ripercussioni indirette sulle attività a supporto del servizio ferroviario.

15 Luglio 2026 Ambito non specificato Cobas Lavoro Privato — Elior (appalti ferroviari) Intero turno di lavoro

Trasporto marittimo

In Sicilia, collegamenti regionali a rischio con sciopero prolungato di Caronte & Tourist Isole Minori. Possibili riduzioni delle corse e ritardi tra venerdì e sabato mattina.

Dal 17 Luglio 2026 al 18 Luglio 2026 Sicilia Ugl Mare E Porti — Caronte & Tourist Isole Minori SpA Dalle ore 6.00 del 17/07 alle ore 6.00 del 18/07

Trasporto pubblico locale

Nell’area di San Donà di Piave (Venezia) è previsto uno sciopero ATVO di 24 ore venerdì 17. Possibili cancellazioni e attese più lunghe sulle linee locali.

17 Luglio 2026 Veneto – San Donà di Piave (Venezia) Sgb; Slm Fast Confsal — ATVO Intera giornata

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

Due iniziative nella settimana: a Milano intero turno lunedì 13 (Geriatrico Milanese) e in Campania intera giornata venerdì 17 (Hospital Service). Possibili disservizi nei servizi non essenziali.

13 Luglio 2026 Lombardia – Milano Uil Fp — Geriatrico Milanese Intero turno di lavoro 17 Luglio 2026 Campania Uiltec — Hospital Service Intera giornata

ALTRO

Avvocati

Mercoledì 15, diverse Camere Penali del Lazio hanno proclamato l’astensione nel settore penale: udienze e attività giudiziarie ordinarie a rischio rinvio nelle sedi interessate.

15 Luglio 2026 Civitavecchia Camera Penale di Civitavecchia Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale Latina Camera Penale di Latina Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale Rieti Camera Penale di Rieti Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziarie nel settore penale Tivoli Camera Penale di Tivoli Astensione dalle attività giudiziaria penale Frosinone Camera Penale di Frosinone Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale Roma Camera Penale di Roma Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziarie nel settore penale Viterbo Camera Penale di Viterbo Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria penale Cassino Camera Penale di Cassino Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale

Igiene ambientale

Scioperi nei servizi di raccolta rifiuti tra Campania e Calabria: a Caserta 24 ore lunedì 13, a Locri intero turno martedì 14 e, nella stessa data, a Marigliano 24 ore con possibili rallentamenti del servizio.

13 Luglio 2026 Campania – Caserta Ugl Ia — Società Sieco Dalle ore 00.00 alle ore 24.00 14 Luglio 2026 Calabria – Locri Fast Confsal — Muraca Intero turno di lavoro Campania – Marigliano Assotrasporti — L’Igiene Urbana Evolution Dalle ore 00.01 alle ore 24.00

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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