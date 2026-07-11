Scioperi settimana dal 13 al 19 luglio 2026, si fermano treni, sanità, traghetti e bus: le città coinvolte
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 13 al 19 luglio 2026
Settimana intensa sul fronte sciopero in Italia dal 13 Luglio 2026 al 19 Luglio 2026, con mobilitazioni che toccano in particolare i trasporti, la sanità e i servizi di igiene ambientale, oltre all’astensione degli avvocati in numerosi fori del Lazio. Nel comparto dei collegamenti, attenzione al trasporto pubblico locale nel Veneziano (ATVO) venerdì 17 e al trasporto marittimo in Sicilia per le linee delle isole minori (Caronte & Tourist) con stop prolungato dalle 6 di venerdì alle 6 di sabato: possibili riduzioni e ritardi. Sul versante dei treni, sciopero negli appalti ferroviari (Elior) mercoledì 15, con potenziali effetti indiretti nelle stazioni. Nella sanità, agitazioni al Geriatrico Milanese (lunedì 13) e in Campania (Hospital Service, venerdì 17). Nei rifiuti si fermano Caserta (lunedì 13), Locri e Marigliano (martedì 14). Mercoledì 15, astensione dalle udienze penali in vari tribunali del Lazio. Di seguito il dettaglio, per aree e date.
TRASPORTI
Appalti ferroviari
Sciopero del personale degli appalti nel settore ferroviario: indetto per intero turno mercoledì 15. Possibili ripercussioni indirette sulle attività a supporto del servizio ferroviario.
|15 Luglio 2026
|Ambito non specificato
|Cobas Lavoro Privato — Elior (appalti ferroviari)
|Intero turno di lavoro
Trasporto marittimo
In Sicilia, collegamenti regionali a rischio con sciopero prolungato di Caronte & Tourist Isole Minori. Possibili riduzioni delle corse e ritardi tra venerdì e sabato mattina.
|Dal 17 Luglio 2026 al 18 Luglio 2026
|Sicilia
|Ugl Mare E Porti — Caronte & Tourist Isole Minori SpA
|Dalle ore 6.00 del 17/07 alle ore 6.00 del 18/07
Trasporto pubblico locale
Nell’area di San Donà di Piave (Venezia) è previsto uno sciopero ATVO di 24 ore venerdì 17. Possibili cancellazioni e attese più lunghe sulle linee locali.
|17 Luglio 2026
|Veneto – San Donà di Piave (Venezia)
|Sgb; Slm Fast Confsal — ATVO
|Intera giornata
SANITÀ
Servizio sanitario nazionale
Due iniziative nella settimana: a Milano intero turno lunedì 13 (Geriatrico Milanese) e in Campania intera giornata venerdì 17 (Hospital Service). Possibili disservizi nei servizi non essenziali.
|13 Luglio 2026
|Lombardia – Milano
|Uil Fp — Geriatrico Milanese
|Intero turno di lavoro
|17 Luglio 2026
|Campania
|Uiltec — Hospital Service
|Intera giornata
ALTRO
Avvocati
Mercoledì 15, diverse Camere Penali del Lazio hanno proclamato l’astensione nel settore penale: udienze e attività giudiziarie ordinarie a rischio rinvio nelle sedi interessate.
|15 Luglio 2026
|Civitavecchia
|Camera Penale di Civitavecchia
|Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale
|Latina
|Camera Penale di Latina
|Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale
|Rieti
|Camera Penale di Rieti
|Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziarie nel settore penale
|Tivoli
|Camera Penale di Tivoli
|Astensione dalle attività giudiziaria penale
|Frosinone
|Camera Penale di Frosinone
|Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale
|Roma
|Camera Penale di Roma
|Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziarie nel settore penale
|Viterbo
|Camera Penale di Viterbo
|Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria penale
|Cassino
|Camera Penale di Cassino
|Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale
Igiene ambientale
Scioperi nei servizi di raccolta rifiuti tra Campania e Calabria: a Caserta 24 ore lunedì 13, a Locri intero turno martedì 14 e, nella stessa data, a Marigliano 24 ore con possibili rallentamenti del servizio.
|13 Luglio 2026
|Campania – Caserta
|Ugl Ia — Società Sieco
|Dalle ore 00.00 alle ore 24.00
|14 Luglio 2026
|Calabria – Locri
|Fast Confsal — Muraca
|Intero turno di lavoro
|Campania – Marigliano
|Assotrasporti — L’Igiene Urbana Evolution
|Dalle ore 00.01 alle ore 24.00
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.