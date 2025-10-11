Scioperi settimana dal 13 al 19 ottobre 2025, in quali città si fermeranno trasporti, farmacie e avvocati
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nella settimana dal 13 al 19 Ottobre 2025
Settimana intensa sul fronte sciopero in Italia dal 13 al 19 Ottobre 2025, con mobilitazioni che toccano in particolare i trasporti e i servizi essenziali. Nel comparto aereo è previsto uno stop a Roma nella giornata di lunedì 13 Ottobre, mentre il TPL si ferma a più riprese tra Napoli, Venezia, Genova, Monza-Trezzo e Catania. Sul fronte su rotaia, riflettori su merci e appalti: si sciopera in Lombardia tra il 14 e il 15 Ottobre per il trasporto merci e, a cavallo tra il 17 e il 18 Ottobre, negli appalti ferroviari; possibili ripercussioni anche per i treni locali (divisione ferro EAV). Nella sanità, si fermano le farmacie in Sardegna il 15 Ottobre e, il giorno prima, la logistica del farmaco a Lodi. Tra gli altri servizi, spiccano le astensioni degli avvocati a Napoli (dal 14 al 17 Ottobre), gli scioperi nel settore delle pulizie a Napoli e Melito, l’igiene ambientale venerdì 17 e varie iniziative nei Ministeri (Interno a Milano e Giustizia). Sabato 18 previste iniziative dei Vigili del Fuoco a Reggio Calabria e Messina. Di seguito il quadro completo, con luoghi, sigle e modalità.
TRASPORTI
Aerei
Stop di quattro ore a Roma il 13 Ottobre, con possibili disagi nei flussi aeroportuali nella fascia centrale della giornata.
|13 Ottobre 2025
|Roma
|Fast Confsal
|12.00 – 16.00
Appalti ferroviari
Astensione di 25 ore negli appalti ferroviari Polaris tra venerdì e sabato: possibili ricadute sui servizi di stazione e bordo indiretti.
|Dal 17 Ottobre 2025 al 18 Ottobre 2025
|Diverse località
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal, Salpas Orsa
|16.00 (17/10) – 16.59 (18/10)
Trasporto merci su gomma
In Sicilia si ferma per l’intera giornata il personale del comparto merci su gomma di All Logistic.
|15 Ottobre 2025
|Enna
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Cisal Terziario, Ugl
|Intera giornata
Trasporto merci su rotaia
In Lombardia, fermo notturno dei servizi merci SBB Cargo Italia tra martedì e mercoledì.
|Dal 14 Ottobre 2025 al 15 Ottobre 2025
|Lombardia
|Orsa Trasporti
|21.00 (14/10) – 04.59 (15/10)
Trasporto pubblico locale
Settimana di scioperi a macchia di leopardo: Napoli (EAV) lunedì mattina, La Spezia mercoledì, Venezia giovedì, Monza/Trezzo e Genova venerdì, Catania sabato per 24 ore.
|13 Ottobre 2025
|Napoli
|Faisa Confail
|8.30 – 12.30 (personale viaggiante EAV, divisione ferro – linee vesuviane)
|15 Ottobre 2025
|La Spezia
|Cub Trasporti
|Inizio servizio – 6.00; 9.00 – 17.00; 20.00 – fine servizio
|16 Ottobre 2025
|Venezia
|Sgb, Slm Fast Confsal
|16.00 – 20.00
|17 Ottobre 2025
|Monza; Trezzo sull’Adda (MI)
|Al Cobas
|Monza 9.00 – 11.50 e 14.50 – fine servizio; Trezzo 8.45 – 15.00 e 18.00 – fine
|Genova
|Cub Trasporti
|11.30 – 15.30 (urbano ed extraurbano)
|18 Ottobre 2025
|Catania
|Cub Trasporti
|00.01 – 24.00
SANITÀ
Distribuzione farmaci e logistica farmaceutica
A Lodi, due ore di sciopero nella logistica farmaceutica incidono su carichi e consegne nella tarda mattinata.
|14 Ottobre 2025
|Lodi
|Fi-si
|10.30 – 12.30
Farmacie
In Sardegna farmacie chiuse per l’intera giornata di mercoledì: servizi garantiti secondo le turnazioni di legge.
|15 Ottobre 2025
|Sardegna
|Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil
|00.01 – 23.59
ALTRO
Avvocati
A Napoli, astensione dalle attività giudiziarie per tre giorni lavorativi, con impatto su udienze e scadenze non urgenti.
|Dal 14 Ottobre 2025 al 17 Ottobre 2025
|Napoli
|Camera Penale di Napoli
|Astensione dalle attività giudiziarie
Igiene ambientale
Prevista una giornata di sciopero nel comparto, con possibili ripercussioni su raccolta e servizi accessori.
|17 Ottobre 2025
|Diverse località
|Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel
|Intera giornata
Ministeri
Azioni mirate nel pubblico impiego: un’ora al Ministero dell’Interno a Milano e stop di 24 ore nel settore Giustizia.
|15 Ottobre 2025
|Milano (Ministero dell’Interno)
|Rsu, Fp Cgil, Uil Pa, Confsal Unsa
|9.00 – 10.00
|Diverse sedi (Ministero della Giustizia)
|Usb Pubblico Impiego
|Intera giornata
Pulizie e multiservizi
Serie di scioperi in Campania: Napoli e Melito interessate da astensioni su più giornate e aziende.
|13 Ottobre 2025
|Napoli
|Ugl
|Intero turno di lavoro
|Napoli
|Fisascat Cisl
|Intera giornata
|14 Ottobre 2025
|Melito di Napoli
|Fisascat Cisl
|Intera giornata
|17 Ottobre 2025
|Napoli
|Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs
|Intero turno di lavoro
Regioni e autonomie locali
Agitazioni a Napoli e Udine: coinvolti servizi sociali e polizia locale, con possibili riduzioni di operatività.
|14 Ottobre 2025
|Napoli
|Fp Cgil
|Intera giornata
|Udine
|S.a.po.l. Cisal
|Intera giornata (polizia locale)
Vigili del fuoco
Iniziative territoriali sabato in Sicilia e Calabria, con astensioni nella tarda mattinata.
|18 Ottobre 2025
|Reggio Calabria
|Uil Pa Vvf, Cgil Vvf, Fns Cisl, Conapo, Confsal, Usb
|10.00 – 14.00
|Messina
|Fp Cgil Vvf, Fns Cisl, Uilpa Vvf
|9.00 – 13.00
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti.
