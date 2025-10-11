Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Settimana intensa sul fronte sciopero in Italia dal 13 al 19 Ottobre 2025, con mobilitazioni che toccano in particolare i trasporti e i servizi essenziali. Nel comparto aereo è previsto uno stop a Roma nella giornata di lunedì 13 Ottobre, mentre il TPL si ferma a più riprese tra Napoli, Venezia, Genova, Monza-Trezzo e Catania. Sul fronte su rotaia, riflettori su merci e appalti: si sciopera in Lombardia tra il 14 e il 15 Ottobre per il trasporto merci e, a cavallo tra il 17 e il 18 Ottobre, negli appalti ferroviari; possibili ripercussioni anche per i treni locali (divisione ferro EAV). Nella sanità, si fermano le farmacie in Sardegna il 15 Ottobre e, il giorno prima, la logistica del farmaco a Lodi. Tra gli altri servizi, spiccano le astensioni degli avvocati a Napoli (dal 14 al 17 Ottobre), gli scioperi nel settore delle pulizie a Napoli e Melito, l’igiene ambientale venerdì 17 e varie iniziative nei Ministeri (Interno a Milano e Giustizia). Sabato 18 previste iniziative dei Vigili del Fuoco a Reggio Calabria e Messina. Di seguito il quadro completo, con luoghi, sigle e modalità.

TRASPORTI

Aerei

Stop di quattro ore a Roma il 13 Ottobre, con possibili disagi nei flussi aeroportuali nella fascia centrale della giornata.

13 Ottobre 2025 Roma Fast Confsal 12.00 – 16.00

Appalti ferroviari

Astensione di 25 ore negli appalti ferroviari Polaris tra venerdì e sabato: possibili ricadute sui servizi di stazione e bordo indiretti.

Dal 17 Ottobre 2025 al 18 Ottobre 2025 Diverse località Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal, Salpas Orsa 16.00 (17/10) – 16.59 (18/10)

Trasporto merci su gomma

In Sicilia si ferma per l’intera giornata il personale del comparto merci su gomma di All Logistic.

15 Ottobre 2025 Enna Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Cisal Terziario, Ugl Intera giornata

Trasporto merci su rotaia

In Lombardia, fermo notturno dei servizi merci SBB Cargo Italia tra martedì e mercoledì.

Dal 14 Ottobre 2025 al 15 Ottobre 2025 Lombardia Orsa Trasporti 21.00 (14/10) – 04.59 (15/10)

Trasporto pubblico locale

Settimana di scioperi a macchia di leopardo: Napoli (EAV) lunedì mattina, La Spezia mercoledì, Venezia giovedì, Monza/Trezzo e Genova venerdì, Catania sabato per 24 ore.

13 Ottobre 2025 Napoli Faisa Confail 8.30 – 12.30 (personale viaggiante EAV, divisione ferro – linee vesuviane) 15 Ottobre 2025 La Spezia Cub Trasporti Inizio servizio – 6.00; 9.00 – 17.00; 20.00 – fine servizio 16 Ottobre 2025 Venezia Sgb, Slm Fast Confsal 16.00 – 20.00 17 Ottobre 2025 Monza; Trezzo sull’Adda (MI) Al Cobas Monza 9.00 – 11.50 e 14.50 – fine servizio; Trezzo 8.45 – 15.00 e 18.00 – fine Genova Cub Trasporti 11.30 – 15.30 (urbano ed extraurbano) 18 Ottobre 2025 Catania Cub Trasporti 00.01 – 24.00

SANITÀ

Distribuzione farmaci e logistica farmaceutica

A Lodi, due ore di sciopero nella logistica farmaceutica incidono su carichi e consegne nella tarda mattinata.

14 Ottobre 2025 Lodi Fi-si 10.30 – 12.30

Farmacie

In Sardegna farmacie chiuse per l’intera giornata di mercoledì: servizi garantiti secondo le turnazioni di legge.

15 Ottobre 2025 Sardegna Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil 00.01 – 23.59

ALTRO

Avvocati

A Napoli, astensione dalle attività giudiziarie per tre giorni lavorativi, con impatto su udienze e scadenze non urgenti.

Dal 14 Ottobre 2025 al 17 Ottobre 2025 Napoli Camera Penale di Napoli Astensione dalle attività giudiziarie

Igiene ambientale

Prevista una giornata di sciopero nel comparto, con possibili ripercussioni su raccolta e servizi accessori.

17 Ottobre 2025 Diverse località Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel Intera giornata

Ministeri

Azioni mirate nel pubblico impiego: un’ora al Ministero dell’Interno a Milano e stop di 24 ore nel settore Giustizia.

15 Ottobre 2025 Milano (Ministero dell’Interno) Rsu, Fp Cgil, Uil Pa, Confsal Unsa 9.00 – 10.00 Diverse sedi (Ministero della Giustizia) Usb Pubblico Impiego Intera giornata

Pulizie e multiservizi

Serie di scioperi in Campania: Napoli e Melito interessate da astensioni su più giornate e aziende.

13 Ottobre 2025 Napoli Ugl Intero turno di lavoro Napoli Fisascat Cisl Intera giornata 14 Ottobre 2025 Melito di Napoli Fisascat Cisl Intera giornata 17 Ottobre 2025 Napoli Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Intero turno di lavoro

Regioni e autonomie locali

Agitazioni a Napoli e Udine: coinvolti servizi sociali e polizia locale, con possibili riduzioni di operatività.

14 Ottobre 2025 Napoli Fp Cgil Intera giornata Udine S.a.po.l. Cisal Intera giornata (polizia locale)

Vigili del fuoco

Iniziative territoriali sabato in Sicilia e Calabria, con astensioni nella tarda mattinata.

18 Ottobre 2025 Reggio Calabria Uil Pa Vvf, Cgil Vvf, Fns Cisl, Conapo, Confsal, Usb 10.00 – 14.00 Messina Fp Cgil Vvf, Fns Cisl, Uilpa Vvf 9.00 – 13.00

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti.

