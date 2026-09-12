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Nella settimana dal 14 al 20 Settembre 2026 il calendario degli scioperi annuncia una serie di agitazioni che interesseranno in particolare i trasporti locali, con effetti in molte città e aree regionali, e il comparto della sanità, con iniziative dei medici di medicina generale e del personale dei servizi CUP-RECUP nel Lazio. Si parte lunedì 14 con lo stop di quattro ore a Bergamo (Arriva Italia) e con un fermo nel trasporto merci su gomma nel Napoletano; martedì 15 è la giornata più densa: Firenze, Pisa e Prato (Autolinee Toscane), il tram GEST, Ravenna (Start Romagna), Venezia (ATVO) e Napoli (ANM) annunciano fasce di interruzione a scacchiera. Mercoledì 16 tocca ai servizi CUP-RECUP nel Lazio, mentre tra giovedì 17 e venerdì 18 si registra l´astensione del personale NEW GUARD a Messina e un fermo TUA in Abruzzo, oltre all´igiene ambientale nei comuni del Messinese. Sabato 19 chiude Genova (AMT), con articolazioni su urbano, extraurbano e la ferrovia Genova-Casella, con possibili riflessi anche sui treni di quella linea. Di seguito il riepilogo dettagliato.

TRASPORTI

Settimana densa per il TPL e, in misura minore, per il trasporto merci. Previste interruzioni a fasce su più città martedì 15, uno stop TUA venerdì 18 in Abruzzo e un sciopero AMT sabato 19 a Genova con modalità differenziate per urbano, extraurbano e ferrovia Genova-Casella.

Trasporto merci su gomma

Fermo territoriale nel Napoletano per quattro ore nella mattinata di lunedì 14. Disagi circoscritti alla logistica locale.

14 Settembre 2026 Volla Ugl dalle ore 7.00 alle ore 11.00 (Vincenzo Miele Trasporti S.a.s.)

Trasporto pubblico locale

Stop a macchia di leopardo per tutto l´arco della settimana, con punta massima martedì 15 in Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Campania. Possibili riduzioni di corse e tempi di attesa più lunghi; garantite le fasce orarie previste dalle normative locali.

14 Settembre 2026 Bergamo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal dalle ore 8:30 alle ore 12:30 (Arriva Italia) 15 Settembre 2026 Napoli Usb Lavoro Privato dalle ore 12.45 alle ore 16.45 (ANM, personale area ferro) Firenze Faisa Cisal da inizio servizio alle 4.15, dalle 8.14 alle 12.30 e dalle 14.29 a fine servizio (Autolinee Toscane) Firenze Cobas Lavoro Privato da inizio servizio alle 4.15, dalle 8.14 alle 12.30 e dalle 14.29 a fine servizio (Autolinee Toscane) Firenze Cobas Lavoro Privato dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (GEST tram) Prato Faisa Cisal da inizio servizio alle 4.15, dalle 8.14 alle 12.30 e dalle 14.29 a fine servizio (Autolinee Toscane) Pisa Fast Confsal dalle ore 17.30 alle ore 21.30 (Autolinee Toscane) Ravenna Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferro, Faisa Cisal, Usb Lavoro Privato, Filt Cgil dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (Start Romagna) Ravenna Ugl Fna dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (Start Romagna, personale reparto traghetto) Venezia Sgb, Fast Mobilita intera giornata (ATVO) 18 Settembre 2026 Abruzzo Orsa Trasporti, Ugl Autoferrotramvieri dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (TUA) 19 Settembre 2026 Genova Cub Trasporti urbano: da i.s. alle 5.30, 9.30 17.00 e 21.00 a f.s.; extraurbano: da i.s. alle 6.00, 9.00 17.00 e 20.00 a f.s.; ferrovia Genova-Casella: da i.s. alle 6.30, 9.30 17.30 e 20.30 a f.s. (AMT)

SANITÀ

Medici di medicina generale

Astensione dal lavoro di due giornate consecutive promossa dallo SMI. Possibili disagi per visite e prestazioni non urgenti; restano garantiti i servizi essenziali.

15 Settembre 2026 Territorio nazionale Sindacato Dei Medici Italiani (SMI) intera giornata (Medici di medicina generale) 16 Settembre 2026 Territorio nazionale Sindacato Dei Medici Italiani (SMI) intera giornata (Medici di medicina generale)

Servizio sanitario nazionale

Nel Lazio proclamato uno sciopero del personale dei servizi CUP-RECUP per l´intero turno. A Messina fermo di 24 ore continuative del personale di vigilanza/servizi NEW GUARD tra giovedì e venerdì.

16 Settembre 2026 Lazio Cobas Lavoro Privato intero turno di lavoro (Aziende appaltatrici dei servizi CUP-RECUP) Dal 17 Settembre 2026 al 18 Settembre 2026 Messina Sngg dalle ore 8.30 del 17/09 alle ore 8.30 del 18/09 (NEW GUARD)

ALTRO

Igiene ambientale

Fermi a Tolfa lunedì e nei comuni del Messinese venerdì. Possibili ritardi o salti di raccolta; consigliato esporre i rifiuti secondo le indicazioni comunali.

14 Settembre 2026 Tolfa Usb Lavoro Privato intero turno di lavoro (RIECO) 18 Settembre 2026 Letojanni, Castelmola, Gaggi, Gallodoro, Mongiuffi Melia Fp Cgil intera giornata (Loveral Srl)

Regioni e autonomie locali

Nel Comune di Bagnara Calabra proclamata un´astensione per l´intera giornata di martedì.

15 Settembre 2026 Bagnara Calabra Fp Cgil intera giornata (Comune di Bagnara Calabra)

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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