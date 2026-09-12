Scioperi settimana dal 14 al 20 settembre 2026, le città coinvolte: stop a trasporti e sanità
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 14 al 20 settembre 2026
Nella settimana dal 14 al 20 Settembre 2026 il calendario degli scioperi annuncia una serie di agitazioni che interesseranno in particolare i trasporti locali, con effetti in molte città e aree regionali, e il comparto della sanità, con iniziative dei medici di medicina generale e del personale dei servizi CUP-RECUP nel Lazio. Si parte lunedì 14 con lo stop di quattro ore a Bergamo (Arriva Italia) e con un fermo nel trasporto merci su gomma nel Napoletano; martedì 15 è la giornata più densa: Firenze, Pisa e Prato (Autolinee Toscane), il tram GEST, Ravenna (Start Romagna), Venezia (ATVO) e Napoli (ANM) annunciano fasce di interruzione a scacchiera. Mercoledì 16 tocca ai servizi CUP-RECUP nel Lazio, mentre tra giovedì 17 e venerdì 18 si registra l´astensione del personale NEW GUARD a Messina e un fermo TUA in Abruzzo, oltre all´igiene ambientale nei comuni del Messinese. Sabato 19 chiude Genova (AMT), con articolazioni su urbano, extraurbano e la ferrovia Genova-Casella, con possibili riflessi anche sui treni di quella linea. Di seguito il riepilogo dettagliato.
TRASPORTI
Settimana densa per il TPL e, in misura minore, per il trasporto merci. Previste interruzioni a fasce su più città martedì 15, uno stop TUA venerdì 18 in Abruzzo e un sciopero AMT sabato 19 a Genova con modalità differenziate per urbano, extraurbano e ferrovia Genova-Casella.
Trasporto merci su gomma
Fermo territoriale nel Napoletano per quattro ore nella mattinata di lunedì 14. Disagi circoscritti alla logistica locale.
|14 Settembre 2026
|Volla
|Ugl
|dalle ore 7.00 alle ore 11.00 (Vincenzo Miele Trasporti S.a.s.)
Trasporto pubblico locale
Stop a macchia di leopardo per tutto l´arco della settimana, con punta massima martedì 15 in Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Campania. Possibili riduzioni di corse e tempi di attesa più lunghi; garantite le fasce orarie previste dalle normative locali.
|14 Settembre 2026
|Bergamo
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal
|dalle ore 8:30 alle ore 12:30 (Arriva Italia)
|15 Settembre 2026
|Napoli
|Usb Lavoro Privato
|dalle ore 12.45 alle ore 16.45 (ANM, personale area ferro)
|Firenze
|Faisa Cisal
|da inizio servizio alle 4.15, dalle 8.14 alle 12.30 e dalle 14.29 a fine servizio (Autolinee Toscane)
|Firenze
|Cobas Lavoro Privato
|da inizio servizio alle 4.15, dalle 8.14 alle 12.30 e dalle 14.29 a fine servizio (Autolinee Toscane)
|Firenze
|Cobas Lavoro Privato
|dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (GEST tram)
|Prato
|Faisa Cisal
|da inizio servizio alle 4.15, dalle 8.14 alle 12.30 e dalle 14.29 a fine servizio (Autolinee Toscane)
|Pisa
|Fast Confsal
|dalle ore 17.30 alle ore 21.30 (Autolinee Toscane)
|Ravenna
|Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferro, Faisa Cisal, Usb Lavoro Privato, Filt Cgil
|dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (Start Romagna)
|Ravenna
|Ugl Fna
|dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (Start Romagna, personale reparto traghetto)
|Venezia
|Sgb, Fast Mobilita
|intera giornata (ATVO)
|18 Settembre 2026
|Abruzzo
|Orsa Trasporti, Ugl Autoferrotramvieri
|dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (TUA)
|19 Settembre 2026
|Genova
|Cub Trasporti
|urbano: da i.s. alle 5.30, 9.30 17.00 e 21.00 a f.s.; extraurbano: da i.s. alle 6.00, 9.00 17.00 e 20.00 a f.s.; ferrovia Genova-Casella: da i.s. alle 6.30, 9.30 17.30 e 20.30 a f.s. (AMT)
SANITÀ
Medici di medicina generale
Astensione dal lavoro di due giornate consecutive promossa dallo SMI. Possibili disagi per visite e prestazioni non urgenti; restano garantiti i servizi essenziali.
|15 Settembre 2026
|Territorio nazionale
|Sindacato Dei Medici Italiani (SMI)
|intera giornata (Medici di medicina generale)
|16 Settembre 2026
|Territorio nazionale
|Sindacato Dei Medici Italiani (SMI)
|intera giornata (Medici di medicina generale)
Servizio sanitario nazionale
Nel Lazio proclamato uno sciopero del personale dei servizi CUP-RECUP per l´intero turno. A Messina fermo di 24 ore continuative del personale di vigilanza/servizi NEW GUARD tra giovedì e venerdì.
|16 Settembre 2026
|Lazio
|Cobas Lavoro Privato
|intero turno di lavoro (Aziende appaltatrici dei servizi CUP-RECUP)
|Dal 17 Settembre 2026 al 18 Settembre 2026
|Messina
|Sngg
|dalle ore 8.30 del 17/09 alle ore 8.30 del 18/09 (NEW GUARD)
ALTRO
Igiene ambientale
Fermi a Tolfa lunedì e nei comuni del Messinese venerdì. Possibili ritardi o salti di raccolta; consigliato esporre i rifiuti secondo le indicazioni comunali.
|14 Settembre 2026
|Tolfa
|Usb Lavoro Privato
|intero turno di lavoro (RIECO)
|18 Settembre 2026
|Letojanni, Castelmola, Gaggi, Gallodoro, Mongiuffi Melia
|Fp Cgil
|intera giornata (Loveral Srl)
Regioni e autonomie locali
Nel Comune di Bagnara Calabra proclamata un´astensione per l´intera giornata di martedì.
|15 Settembre 2026
|Bagnara Calabra
|Fp Cgil
|intera giornata (Comune di Bagnara Calabra)
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.