Settimana densa di mobilitazioni sindacali: il 17 Dicembre 2025 il comparto del trasporti aerei registra diverse astensioni dal lavoro nelle principali compagnie e nei servizi a terra. La finestra oraria pomeridiana (13:00–17:00) accomuna gran parte delle iniziative, con possibili ritardi e cancellazioni su varie rotte. Hanno proclamato lo stop sigle rappresentative in ITA Airways, Vueling, easyJet e nei gruppi Air France-KLM, oltre alle società di handling e ai servizi di controllo del traffico aereo (ENAV/Techno Sky) in alcune sedi. Nessuna agitazione segnalata nei treni per il periodo, ma non si escludono effetti a cascata sui collegamenti intermodali da e per gli aeroporti. In ambito territoriale, a Bologna è previsto un sciopero intera giornata del personale ER-GO. La guida che segue riassume tutti gli scioperi in calendario dal 15 Dicembre 2025 al 21 Dicembre 2025, con indicazioni su dove, chi e come si svolgeranno le proteste.

TRASPORTI

Focus sul trasporto aereo: la giornata di mercoledì 17 Dicembre 2025 concentra la maggior parte delle iniziative, nella fascia 13:00–17:00, con coinvolgimento di vettori, handling e controllo del traffico aereo.

Aerei

Stop pomeridiani su più compagnie (ITA Airways, Vueling, easyJet, Air France-KLM) e nei servizi di handling. Coinvolti anche i centri ENAV di Roma e in Sicilia, con modalità differenziate per personale turnista e normalista.

Ambito non specificato Usb Lavoro Privato — Vueling Airlines Dalle ore 13:00 alle ore 17:00 Ambito non specificato Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta — Air France, KLM (personale di terra) Dalle ore 13:00 alle ore 17:00 Ambito non specificato Usb Lavoro Privato — EasyJet Airline Limited Dalle ore 13:00 alle ore 17:00 Ambito non specificato Flai — Assohandlers (handling aeroportuale) Dalle ore 13:00 alle ore 17:00 Ambito non specificato Filt Cgil, Anpac — Vueling Airlines Dalle ore 13:00 alle ore 17:00 Ambito non specificato Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac, Anp — ITA Airways Dalle ore 13:00 alle ore 17:00 Ambito non specificato Uiltrasporti — Vueling Airlines Dalle ore 13:00 alle ore 17:00 Roma Astra — ENAV Personale turnista 13:00–17:00; personale normalista ultime 4 ore di servizio Sicilia Filt Cgil, Uiltrasporti — ENAV, Techno Sky Personale turnista 13:00–17:00; personale normalista ultime 4 ore di servizio Roma Filt Cgil, Ugl Ta, Fast Confsal Av Unica — ENAV Personale turnista 13:00–17:00; personale normalista ultime 4 ore di servizio

ALTRO

Regioni e Autonomie Locali

A Bologna, mercoledì 17 Dicembre 2025, è stato proclamato uno sciopero a ER-GO per l’intera giornata.

Bologna Sgb — ER-GO Intera giornata

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

