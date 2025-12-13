Scioperi settimana dal 15 al 21 dicembre 2025, a rischio voli aerei e servizi locali: la situazione
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 15 al 21 dicembre 2025
Settimana densa di mobilitazioni sindacali: il 17 Dicembre 2025 il comparto del trasporti aerei registra diverse astensioni dal lavoro nelle principali compagnie e nei servizi a terra. La finestra oraria pomeridiana (13:00–17:00) accomuna gran parte delle iniziative, con possibili ritardi e cancellazioni su varie rotte. Hanno proclamato lo stop sigle rappresentative in ITA Airways, Vueling, easyJet e nei gruppi Air France-KLM, oltre alle società di handling e ai servizi di controllo del traffico aereo (ENAV/Techno Sky) in alcune sedi. Nessuna agitazione segnalata nei treni per il periodo, ma non si escludono effetti a cascata sui collegamenti intermodali da e per gli aeroporti. In ambito territoriale, a Bologna è previsto un sciopero intera giornata del personale ER-GO. La guida che segue riassume tutti gli scioperi in calendario dal 15 Dicembre 2025 al 21 Dicembre 2025, con indicazioni su dove, chi e come si svolgeranno le proteste.
TRASPORTI
Focus sul trasporto aereo: la giornata di mercoledì 17 Dicembre 2025 concentra la maggior parte delle iniziative, nella fascia 13:00–17:00, con coinvolgimento di vettori, handling e controllo del traffico aereo.
Aerei
Stop pomeridiani su più compagnie (ITA Airways, Vueling, easyJet, Air France-KLM) e nei servizi di handling. Coinvolti anche i centri ENAV di Roma e in Sicilia, con modalità differenziate per personale turnista e normalista.
|Ambito non specificato
|Usb Lavoro Privato — Vueling Airlines
|Dalle ore 13:00 alle ore 17:00
|Ambito non specificato
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta — Air France, KLM (personale di terra)
|Dalle ore 13:00 alle ore 17:00
|Ambito non specificato
|Usb Lavoro Privato — EasyJet Airline Limited
|Dalle ore 13:00 alle ore 17:00
|Ambito non specificato
|Flai — Assohandlers (handling aeroportuale)
|Dalle ore 13:00 alle ore 17:00
|Ambito non specificato
|Filt Cgil, Anpac — Vueling Airlines
|Dalle ore 13:00 alle ore 17:00
|Ambito non specificato
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac, Anp — ITA Airways
|Dalle ore 13:00 alle ore 17:00
|Ambito non specificato
|Uiltrasporti — Vueling Airlines
|Dalle ore 13:00 alle ore 17:00
|Roma
|Astra — ENAV
|Personale turnista 13:00–17:00; personale normalista ultime 4 ore di servizio
|Sicilia
|Filt Cgil, Uiltrasporti — ENAV, Techno Sky
|Personale turnista 13:00–17:00; personale normalista ultime 4 ore di servizio
|Roma
|Filt Cgil, Ugl Ta, Fast Confsal Av Unica — ENAV
|Personale turnista 13:00–17:00; personale normalista ultime 4 ore di servizio
ALTRO
Regioni e Autonomie Locali
A Bologna, mercoledì 17 Dicembre 2025, è stato proclamato uno sciopero a ER-GO per l’intera giornata.
|Bologna
|Sgb — ER-GO
|Intera giornata
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
