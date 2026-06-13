Scioperi settimana dal 15 al 21 giugno 2026, tutte le città coinvolte: si fermano trasporti e sanità
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 15 al 21 Giugno 2026
Settimana intensa di mobilitazioni sindacali in Italia, quella che va dal 15 al 21 Giugno 2026. Non è previsto alcuno sciopero generale nazionale, ma diversi comparti annunciano fermate che potrebbero incidere su servizi essenziali e attività locali. Nei trasporti spicca lo stop dell’autotrasporto merci nei nodi liguri di Vado Ligure e Genova, proclamato da più sigle per tre giorni consecutivi: dal 18 Giugno 2026 al 20 Giugno 2026. A Udine, venerdì 19, il trasporto pubblico locale ARRIVA sciopererà per l’intera giornata con fasce orarie garantite (6-9 e 12-15), invitando utenti e pendolari a riprogrammare gli spostamenti. Nella sanità, sabato 20 sono previste astensioni nelle aree di Civitella del Tronto, Teramo e Nereto da parte del personale delle cooperative AssistenzA 2000 e Sanitalia. Tra gli altri settori, mercoledì 17 si segnalano iniziative nelle farmacie comunali (Assofarm) e nella vigilanza privata a Taranto. Nessuno stop per i treni, ma attenzione alle ripercussioni logistiche. Pianificare è la parola d’ordine per chi si muove o usufruisce dei servizi dal 15 al 21 Giugno 2026.
TRASPORTI
Settimana con riflettori puntati sui trasporti tra autotrasporto e TPL, con possibili ricadute su traffici portuali e mobilità urbana.
Trasporto merci su gomma
In Liguria attese tre giornate di stop nei poli di Vado Ligure e Genova: agitazione continuativa dal 18 Giugno 2026 al 20 Giugno 2026, con possibili effetti su logistica e rifornimenti.
|Dal 18 Giugno 2026 al 20 Giugno 2026
|Vado Ligure, Genova
|Aliai, Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Fiap, Lega Cooperative, Trasporto Unito — Aziende del settore autotrasporto merci
|dalle ore 00.01 del 18/06 alle ore 24.00 del 20/06
Trasporto pubblico locale
A Udine si ferma ARRIVA per l’intera giornata di venerdì 19: servizio garantito nelle fasce 06:00–09:00 e 12:00–15:00; possibili ritardi e cancellazioni fuori orario protetto.
|19 Giugno 2026
|Udine
|Associazione Sindacale Indipendente — ARRIVA UDINE
|Intera giornata; fasce garantite 06:00–09:00 e 12:00–15:00
SANITÀ
Servizio sanitario nazionale
In Abruzzo, sabato 20, adesione del personale delle cooperative sociali nei comuni di Civitella del Tronto, Teramo e Nereto: possibile riduzione dei servizi non urgenti.
|20 Giugno 2026
|Civitella del Tronto, Teramo, Nereto
|Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uil Fp, Ugl Salute, Nursind — Cooperative Assistenza 2000 e Sanitalia
|Intera giornata
ALTRO
Istituti di vigilanza
A Taranto, mercoledì 17, stop del personale di BRUMA Group Investigation: previsti disservizi nei turni di vigilanza privata.
|17 Giugno 2026
|Taranto
|Uiltucs — BRUMA GROUP INVESTIGATION
|Intera giornata
Regioni e autonomie Locali
Nel perimetro Assofarm, mercoledì 17, previste due proclamazioni sindacali su tutto l’arco della giornata: possibili effetti su aperture e servizi delle farmacie comunali.
|17 Giugno 2026
|—
|Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs — ASSOFARM
|Dalle ore 00:01 alle ore 24:00
|—
|Usi 1912, Usi Ct&s — ASSOFARM
|Dalle ore 00:01 alle ore 24:00
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.