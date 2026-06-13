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Settimana intensa di mobilitazioni sindacali in Italia, quella che va dal 15 al 21 Giugno 2026. Non è previsto alcuno sciopero generale nazionale, ma diversi comparti annunciano fermate che potrebbero incidere su servizi essenziali e attività locali. Nei trasporti spicca lo stop dell’autotrasporto merci nei nodi liguri di Vado Ligure e Genova, proclamato da più sigle per tre giorni consecutivi: dal 18 Giugno 2026 al 20 Giugno 2026. A Udine, venerdì 19, il trasporto pubblico locale ARRIVA sciopererà per l’intera giornata con fasce orarie garantite (6-9 e 12-15), invitando utenti e pendolari a riprogrammare gli spostamenti. Nella sanità, sabato 20 sono previste astensioni nelle aree di Civitella del Tronto, Teramo e Nereto da parte del personale delle cooperative AssistenzA 2000 e Sanitalia. Tra gli altri settori, mercoledì 17 si segnalano iniziative nelle farmacie comunali (Assofarm) e nella vigilanza privata a Taranto. Nessuno stop per i treni, ma attenzione alle ripercussioni logistiche. Pianificare è la parola d’ordine per chi si muove o usufruisce dei servizi dal 15 al 21 Giugno 2026.

TRASPORTI

Settimana con riflettori puntati sui trasporti tra autotrasporto e TPL, con possibili ricadute su traffici portuali e mobilità urbana.

Trasporto merci su gomma

In Liguria attese tre giornate di stop nei poli di Vado Ligure e Genova: agitazione continuativa dal 18 Giugno 2026 al 20 Giugno 2026, con possibili effetti su logistica e rifornimenti.

Dal 18 Giugno 2026 al 20 Giugno 2026 Vado Ligure, Genova Aliai, Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Fiap, Lega Cooperative, Trasporto Unito — Aziende del settore autotrasporto merci dalle ore 00.01 del 18/06 alle ore 24.00 del 20/06

Trasporto pubblico locale

A Udine si ferma ARRIVA per l’intera giornata di venerdì 19: servizio garantito nelle fasce 06:00–09:00 e 12:00–15:00; possibili ritardi e cancellazioni fuori orario protetto.

19 Giugno 2026 Udine Associazione Sindacale Indipendente — ARRIVA UDINE Intera giornata; fasce garantite 06:00–09:00 e 12:00–15:00

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

In Abruzzo, sabato 20, adesione del personale delle cooperative sociali nei comuni di Civitella del Tronto, Teramo e Nereto: possibile riduzione dei servizi non urgenti.

20 Giugno 2026 Civitella del Tronto, Teramo, Nereto Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uil Fp, Ugl Salute, Nursind — Cooperative Assistenza 2000 e Sanitalia Intera giornata

ALTRO

Istituti di vigilanza

A Taranto, mercoledì 17, stop del personale di BRUMA Group Investigation: previsti disservizi nei turni di vigilanza privata.

17 Giugno 2026 Taranto Uiltucs — BRUMA GROUP INVESTIGATION Intera giornata

Regioni e autonomie Locali

Nel perimetro Assofarm, mercoledì 17, previste due proclamazioni sindacali su tutto l’arco della giornata: possibili effetti su aperture e servizi delle farmacie comunali.

17 Giugno 2026 — Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs — ASSOFARM Dalle ore 00:01 alle ore 24:00 — Usi 1912, Usi Ct&s — ASSOFARM Dalle ore 00:01 alle ore 24:00

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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