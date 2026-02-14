Scioperi settimana dal 16 al 22 febbraio 2026, tutte le città coinvolte: si fermano aerei, bus e taxi
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 16 al 22 febbraio 2026
Settimana calda per gli scioperi in Italia dal 16 al 22 febbraio 2026, con un picco di agitazioni nel comparto dei trasporti. Lunedì 16 Febbraio 2026 è attesa la giornata più critica per gli aerei: stop di 24 ore in ITA Airways ed easyJet, oltre a finestre 13:00–17:00 su diverse compagnie e al fermo di operatori di handling su Brescia; a ciò si aggiunge l’azione di Cub Trasporti sull’intero comparto aeroportuale, con esclusioni per ENAV e alcuni punti vendita. Nel TPL di Genova si prevedono riduzioni del servizio nella fascia centrale. Mercoledì 18 il settore dei treni merci si ferma a Verona, mentre giovedì 19 tocca alle Agenzie Fiscali su Milano. Sul fronte dei servizi locali, l’igiene ambientale incrocia le braccia in Campania (Mariglianella e Calvanico) martedì 17 e a Lentini venerdì 20. Chiude la settimana lo sciopero dei taxi a Lucca, domenica 21, per l’intera fascia 8:00–22:00. Non sono al momento previsti scioperi generali nazionali. Di seguito, i dettagli per settore, località e modalità.
TRASPORTI
Aerei
Il 16 Febbraio 2026 è la giornata più impattante: possibili cancellazioni e ritardi su ITA Airways ed easyJet (fino a 24 ore), finestre 13:00–17:00 per USB su più vettori, fermo GDA Handling a Brescia e iniziativa Cub Trasporti sull’intero comparto. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|16 Febbraio 2026
|Italia
|Cub Trasporti — Comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti
|00:00–23:59 (esclusi personale ENAV e punti vendita/ristorazione Airest retail di Venezia e Treviso)
|16 Febbraio 2026
|Brescia
|Usb Lavoro Privato; Filt Cgil — Personale MH24
|00:00–24:00
|16 Febbraio 2026
|Italia
|Filt Cgil; Fit Cisl; Uiltrasporti; Ugl Ta; Anpac; Anp — ITA Airways
|00:01–24:00
|16 Febbraio 2026
|Italia
|Usb Lavoro Privato — ITA Airways
|13:00–17:00
|16 Febbraio 2026
|Italia
|Filt Cgil; Fit Cisl; Uiltrasporti; Ugl Ta; Anpac — easyJet Airline Limited
|00:01–24:00
|16 Febbraio 2026
|Italia
|Usb Lavoro Privato — easyJet Airline Limited
|13:00–17:00
|16 Febbraio 2026
|Italia
|Usb Lavoro Privato — Vueling Airlines
|13:00–17:00
|16 Febbraio 2026
|Brescia
|Usb Lavoro Privato — GDA Handling
|00:00–23:59
Autobus e TPL
A Genova, disagi sulla rete AMT nella fascia centrale della giornata per lo sciopero Cub Trasporti. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|16 Febbraio 2026
|Genova
|Cub Trasporti — AMT (servizio urbano ed extraurbano)
|11:30–15:30
Taxi
A Lucca previsto uno sciopero cittadino dei taxi nella giornata di domenica, con significative riduzioni della disponibilità. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|21 Febbraio 2026
|Lucca
|Cooperativa Tassisti Lucchesi — Servizio Taxi (Azienda TAXI)
|08:00–22:00
Treni
Stop nel traffico merci su rotaia a Verona con possibili ripercussioni sulla logistica regionale. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|18 Febbraio 2026
|Verona
|Filt Cgil — EVM Rail (trasporto merci su rotaia)
|09:01–17:00
ALTRO
Agenzie fiscali
A Milano si ferma per l’intera giornata il personale dell’Agenzia delle Entrate, con presidi e possibili rallentamenti nei servizi al pubblico. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|19 Febbraio 2026
|Milano
|Uil Pa; Fp Cgil; Confsal Unsa; Flp; Usb — Agenzia delle Entrate
|Intera giornata
Igiene ambientale
Settimana movimentata anche nei servizi di raccolta e igiene urbana: martedì 17 fermate in Campania (Mariglianella e Calvanico) e venerdì 20 a Lentini. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.
|17 Febbraio 2026
|Mariglianella
|Fials — VITTORIA
|24 ore
|17 Febbraio 2026
|Calvanico
|Fial Ambiente e Servizi — CCS
|Intera giornata
|20 Febbraio 2026
|Lentini
|Fp Cgil — IMPREGICO SRL
|Intera giornata
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.