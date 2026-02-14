Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Settimana calda per gli scioperi in Italia dal 16 al 22 febbraio 2026, con un picco di agitazioni nel comparto dei trasporti. Lunedì 16 Febbraio 2026 è attesa la giornata più critica per gli aerei: stop di 24 ore in ITA Airways ed easyJet, oltre a finestre 13:00–17:00 su diverse compagnie e al fermo di operatori di handling su Brescia; a ciò si aggiunge l’azione di Cub Trasporti sull’intero comparto aeroportuale, con esclusioni per ENAV e alcuni punti vendita. Nel TPL di Genova si prevedono riduzioni del servizio nella fascia centrale. Mercoledì 18 il settore dei treni merci si ferma a Verona, mentre giovedì 19 tocca alle Agenzie Fiscali su Milano. Sul fronte dei servizi locali, l’igiene ambientale incrocia le braccia in Campania (Mariglianella e Calvanico) martedì 17 e a Lentini venerdì 20. Chiude la settimana lo sciopero dei taxi a Lucca, domenica 21, per l’intera fascia 8:00–22:00. Non sono al momento previsti scioperi generali nazionali. Di seguito, i dettagli per settore, località e modalità.

TRASPORTI

Aerei

Il 16 Febbraio 2026 è la giornata più impattante: possibili cancellazioni e ritardi su ITA Airways ed easyJet (fino a 24 ore), finestre 13:00–17:00 per USB su più vettori, fermo GDA Handling a Brescia e iniziativa Cub Trasporti sull’intero comparto. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

16 Febbraio 2026 Italia Cub Trasporti — Comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti 00:00–23:59 (esclusi personale ENAV e punti vendita/ristorazione Airest retail di Venezia e Treviso) 16 Febbraio 2026 Brescia Usb Lavoro Privato; Filt Cgil — Personale MH24 00:00–24:00 16 Febbraio 2026 Italia Filt Cgil; Fit Cisl; Uiltrasporti; Ugl Ta; Anpac; Anp — ITA Airways 00:01–24:00 16 Febbraio 2026 Italia Usb Lavoro Privato — ITA Airways 13:00–17:00 16 Febbraio 2026 Italia Filt Cgil; Fit Cisl; Uiltrasporti; Ugl Ta; Anpac — easyJet Airline Limited 00:01–24:00 16 Febbraio 2026 Italia Usb Lavoro Privato — easyJet Airline Limited 13:00–17:00 16 Febbraio 2026 Italia Usb Lavoro Privato — Vueling Airlines 13:00–17:00 16 Febbraio 2026 Brescia Usb Lavoro Privato — GDA Handling 00:00–23:59

Autobus e TPL

A Genova, disagi sulla rete AMT nella fascia centrale della giornata per lo sciopero Cub Trasporti. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

16 Febbraio 2026 Genova Cub Trasporti — AMT (servizio urbano ed extraurbano) 11:30–15:30

Taxi

A Lucca previsto uno sciopero cittadino dei taxi nella giornata di domenica, con significative riduzioni della disponibilità. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

21 Febbraio 2026 Lucca Cooperativa Tassisti Lucchesi — Servizio Taxi (Azienda TAXI) 08:00–22:00

Treni

Stop nel traffico merci su rotaia a Verona con possibili ripercussioni sulla logistica regionale. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

18 Febbraio 2026 Verona Filt Cgil — EVM Rail (trasporto merci su rotaia) 09:01–17:00

ALTRO

Agenzie fiscali

A Milano si ferma per l’intera giornata il personale dell’Agenzia delle Entrate, con presidi e possibili rallentamenti nei servizi al pubblico. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

19 Febbraio 2026 Milano Uil Pa; Fp Cgil; Confsal Unsa; Flp; Usb — Agenzia delle Entrate Intera giornata

Igiene ambientale

Settimana movimentata anche nei servizi di raccolta e igiene urbana: martedì 17 fermate in Campania (Mariglianella e Calvanico) e venerdì 20 a Lentini. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

17 Febbraio 2026 Mariglianella Fials — VITTORIA 24 ore 17 Febbraio 2026 Calvanico Fial Ambiente e Servizi — CCS Intera giornata 20 Febbraio 2026 Lentini Fp Cgil — IMPREGICO SRL Intera giornata

