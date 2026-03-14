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Settimana intensa di mobilitazioni dal 16 al 22 Marzo 2026, con iniziative che interessano soprattutto i trasporti e la sanità, oltre ad alcune astensioni nel comparto giustizia e nei servizi ambientali. Lunedì 16 Marzo si parte in Sicilia con lo sciopero del trasporto pubblico locale tra Catania e Palermo, mentre mercoledì 18 Marzo si concentra lo stop nel trasporto aereo tra Lombardia e Brescia, con turni di 24 ore per i servizi di handling e quattro ore per una compagnia. Nella seconda parte della settimana spazio alla sanità: giovedì 19 Marzo a Brindisi e venerdì 20 Marzo a Roma e Casoria, con articolazioni diverse tra turno e intera giornata. Sempre il 20 Marzo si segnala un fermo nell’igiene ambientale a Calvi Risorta e, a Roma, ulteriori disagi sul TPL. In parallelo, dal 17 al 20 Marzo ad Avellino è prevista l’astensione degli avvocati penalisti. Non risultano, al momento, iniziative sui treni.

TRASPORTI

Settimana densa di trasporti in agitazione tra aerei e autobus, con impatti localizzati ma potenzialmente significativi su aeroporti e collegamenti regionali. Di seguito il dettaglio per sottosettore.

Aerei

Mercoledì 18 Marzo stop diffuso nei servizi di handling tra Milano, Varese e Brescia, con possibili ripercussioni sui voli; per una compagnia lo sciopero è limitato a 4 ore. Verificare sempre lo stato del proprio volo.

18 Marzo 2026 Lombardia — Milano e Varese; Lombardia — Brescia; Sedi varie (voli easyJet) Cub Trasporti; Usb Lavoro Privato; Filt Cgil (aderente) — personale di Airport Handling, Dnata, ALHA (Mi/VA); GDA Handling e MH24 (BS); equipaggi/personale easyJet 24 ore (00:00–23:59) per handler; 4 ore (13:00–17:00) per easyJet

Autobus/TPL

Lunedì 16 Marzo in Sicilia sono previste interruzioni a fasce orarie nel TPL extraurbano e urbano tra Catania e Palermo; venerdì 20 Marzo possibili ulteriori disagi a Roma su una linea extraurbana. Servizi minimi garantiti secondo normativa.

16 Marzo 2026 Sicilia — Catania (Etna Trasporti); Sicilia — Palermo (Autoservizi Russo; Segesta Autolinee) Faisa Cisal — addetti ai servizi automobilistici extraurbani e TPL 00:00–5:59; 9:00–13:29; 16:30–23:59 20 Marzo 2026 Lazio — Roma (Paolo Scoppio Autolinee) Faisa Cisal; Usb — personale aziendale 12:30–16:30 (Faisa Cisal); intera giornata (Usb)

SANITÀ

Sanità privata

Venerdì 20 Marzo a Casoria mobilitazione di 8 ore su tutti i turni presso una struttura privata. Possibili rallentamenti dei servizi non urgenti.

20 Marzo 2026 Campania — Casoria (Aktis Clinique) Uiltucs — personale interessato 8 ore su tutti i turni

Servizio sanitario nazionale

Due appuntamenti nella seconda parte della settimana: giovedì 19 Marzo a Brindisi con una fascia diurna estesa e venerdì 20 Marzo a Roma con azione di intera giornata/turno. Garantite urgenze ed essenziali.

19 Marzo 2026 Puglia — Brindisi (Coop. Occupazione e Solidarietà; Sirio; San Bernardo; THCS) Uil Fpl — operatori dei servizi presso strutture SSN 08:00–20:00 20 Marzo 2026 Lazio — Roma (DI Authentica) Fisascat Cisl; Filcams Cgil; Uiltucs — addetti ai servizi in appalto presso strutture SSN Intera giornata e/o turno di lavoro

ALTRO

Avvocati

Astensione dalle attività giudiziarie a Avellino nel periodo centrale della settimana, promossa dalla Camera Penale locale. Interessati i procedimenti penali secondo le modalità di legge.

Dal 17 Marzo 2026 al 20 Marzo 2026 Campania — Avellino (settore Giustizia) Camera Penale Irpina — avvocati penalisti Astensione dalle attività giudiziarie

Igiene ambientale

Venerdì 20 Marzo fermo di 24 ore nei servizi di igiene urbana a Calvi Risorta. Possibili disservizi nella raccolta e nettezza urbana.

20 Marzo 2026 Campania — Calvi Risorta (Vittoria) Flia — addetti all’igiene urbana 00:00–24:00

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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