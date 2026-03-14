Scioperi settimana dal 16 al 22 marzo 2026, le città coinvolte: si fermano aerei, bus e sanità
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 16 al 22 Marzo 2026
Settimana intensa di mobilitazioni dal 16 al 22 Marzo 2026, con iniziative che interessano soprattutto i trasporti e la sanità, oltre ad alcune astensioni nel comparto giustizia e nei servizi ambientali. Lunedì 16 Marzo si parte in Sicilia con lo sciopero del trasporto pubblico locale tra Catania e Palermo, mentre mercoledì 18 Marzo si concentra lo stop nel trasporto aereo tra Lombardia e Brescia, con turni di 24 ore per i servizi di handling e quattro ore per una compagnia. Nella seconda parte della settimana spazio alla sanità: giovedì 19 Marzo a Brindisi e venerdì 20 Marzo a Roma e Casoria, con articolazioni diverse tra turno e intera giornata. Sempre il 20 Marzo si segnala un fermo nell’igiene ambientale a Calvi Risorta e, a Roma, ulteriori disagi sul TPL. In parallelo, dal 17 al 20 Marzo ad Avellino è prevista l’astensione degli avvocati penalisti. Non risultano, al momento, iniziative sui treni.
TRASPORTI
Settimana densa di trasporti in agitazione tra aerei e autobus, con impatti localizzati ma potenzialmente significativi su aeroporti e collegamenti regionali. Di seguito il dettaglio per sottosettore.
Aerei
Mercoledì 18 Marzo stop diffuso nei servizi di handling tra Milano, Varese e Brescia, con possibili ripercussioni sui voli; per una compagnia lo sciopero è limitato a 4 ore. Verificare sempre lo stato del proprio volo.
|18 Marzo 2026
|Lombardia — Milano e Varese; Lombardia — Brescia; Sedi varie (voli easyJet)
|Cub Trasporti; Usb Lavoro Privato; Filt Cgil (aderente) — personale di Airport Handling, Dnata, ALHA (Mi/VA); GDA Handling e MH24 (BS); equipaggi/personale easyJet
|24 ore (00:00–23:59) per handler; 4 ore (13:00–17:00) per easyJet
Autobus/TPL
Lunedì 16 Marzo in Sicilia sono previste interruzioni a fasce orarie nel TPL extraurbano e urbano tra Catania e Palermo; venerdì 20 Marzo possibili ulteriori disagi a Roma su una linea extraurbana. Servizi minimi garantiti secondo normativa.
|16 Marzo 2026
|Sicilia — Catania (Etna Trasporti); Sicilia — Palermo (Autoservizi Russo; Segesta Autolinee)
|Faisa Cisal — addetti ai servizi automobilistici extraurbani e TPL
|00:00–5:59; 9:00–13:29; 16:30–23:59
|20 Marzo 2026
|Lazio — Roma (Paolo Scoppio Autolinee)
|Faisa Cisal; Usb — personale aziendale
|12:30–16:30 (Faisa Cisal); intera giornata (Usb)
SANITÀ
Sanità privata
Venerdì 20 Marzo a Casoria mobilitazione di 8 ore su tutti i turni presso una struttura privata. Possibili rallentamenti dei servizi non urgenti.
|20 Marzo 2026
|Campania — Casoria (Aktis Clinique)
|Uiltucs — personale interessato
|8 ore su tutti i turni
Servizio sanitario nazionale
Due appuntamenti nella seconda parte della settimana: giovedì 19 Marzo a Brindisi con una fascia diurna estesa e venerdì 20 Marzo a Roma con azione di intera giornata/turno. Garantite urgenze ed essenziali.
|19 Marzo 2026
|Puglia — Brindisi (Coop. Occupazione e Solidarietà; Sirio; San Bernardo; THCS)
|Uil Fpl — operatori dei servizi presso strutture SSN
|08:00–20:00
|20 Marzo 2026
|Lazio — Roma (DI Authentica)
|Fisascat Cisl; Filcams Cgil; Uiltucs — addetti ai servizi in appalto presso strutture SSN
|Intera giornata e/o turno di lavoro
ALTRO
Avvocati
Astensione dalle attività giudiziarie a Avellino nel periodo centrale della settimana, promossa dalla Camera Penale locale. Interessati i procedimenti penali secondo le modalità di legge.
|Dal 17 Marzo 2026 al 20 Marzo 2026
|Campania — Avellino (settore Giustizia)
|Camera Penale Irpina — avvocati penalisti
|Astensione dalle attività giudiziarie
Igiene ambientale
Venerdì 20 Marzo fermo di 24 ore nei servizi di igiene urbana a Calvi Risorta. Possibili disservizi nella raccolta e nettezza urbana.
|20 Marzo 2026
|Campania — Calvi Risorta (Vittoria)
|Flia — addetti all’igiene urbana
|00:00–24:00
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.