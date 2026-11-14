Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La settimana dal 16 Novembre 2026 al 22 Novembre 2026 concentra diverse mobilitazioni nei servizi pubblici e privati. La giornata centrale è il 20 Novembre 2026, con tre proclamazioni di sciopero generale nazionale, ciascuna con specifiche esclusioni, e astensioni nella scuola, nell’istruzione e nell’università. Per i treni, le principali agitazioni iniziano alle 21.00 del 20 Novembre 2026 e terminano alle 20.00 del 21 Novembre 2026; a Verona è previsto anche uno stop del personale RFI. Nei trasporti locali sono interessate ANM a Napoli e Paolo Scoppio Autolinee a Roma, mentre il 22 Novembre 2026 sono in calendario due scioperi nel comparto aereo, a Venezia e Varese. La settimana si apre il 16 Novembre 2026 con l’astensione nelle cooperative sociali e imprese sociali. A Portici è inoltre previsto uno stop in TMP. Orari e perimetri cambiano secondo la proclamazione: prima di viaggiare o accedere ai servizi è opportuno verificare gli aggiornamenti e le eventuali prestazioni garantite.

Sciopero generale

Settori pubblici e privati

Il 20 Novembre 2026 sono previste tre proclamazioni di sciopero generale nazionale. Le esclusioni non coincidono: la mobilitazione di Clap, Confederazione Cobas e Sial Cobas esclude trasporto ferroviario e merci su rotaia; quella di Cib Unicobas esclude tutti i trasporti; quella della Cgil esclude trasporto aereo, ferroviario e altri bacini indicati dalla Commissione. Per la sanità, la prima proclamazione prevede un’articolazione legata ai turni.

20 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Tutta Italia Clap, Confederazione Cobas, Sial Cobas; aderenti: Adl Varese, Cub — Tutti i settori pubblici e privati, con le esclusioni indicate Intera giornata, esclusi trasporto ferroviario e trasporto merci su rotaia. Per la sanità, dall’inizio del primo turno del 20 Novembre 2026 alla fine dell’ultimo turno Tutta Italia Cib Unicobas — Tutti i settori pubblici e privati, esclusi i trasporti Intera giornata, esclusi tutti i settori dei trasporti Tutta Italia Cgil; aderenti: Fi-si, Confederazione Sindacale Sarda-css — Tutti i settori pubblici e privati, con le esclusioni indicate Intera giornata. Esclusi trasporto aereo, trasporto ferroviario e altri bacini di utenza indicati dalla Commissione

Trasporti

Aerei

Il 22 Novembre 2026 il settore del trasporto aereo registra due agitazioni locali: una riguarda Sicuritalia IVRI a Venezia, l’altra ENAV a Varese. Entrambe si estendono sostanzialmente sull’intera giornata, con gli orari specificati nella tabella.

22 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Venezia Fisascat Cisl — Personale Sicuritalia IVRI Dalle 00.00 alle 23.59 Varese Fast Confsal Av Unica — Personale ENAV Dalle 00.01 alle 24.00

Trasporto pubblico locale

Due gli appuntamenti locali: a Napoli lo sciopero ANM del 16 Novembre 2026 dura quattro ore, dalle 11.00 alle 15.00; a Roma il 20 Novembre 2026 si ferma il personale di Paolo Scoppio Autolinee dalle 12.30 alle 16.30.

16 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Napoli Usb Lavoro Privato, Orsa Tpl, Faisa Confail — Personale ANM Dalle 11.00 alle 15.00 20 Novembre 2026 Roma Faisa Cisal — Personale Paolo Scoppio Autolinee Dalle 12.30 alle 16.30

Treni

Per i treni sono previste tre mobilitazioni dalle 21.00 del 20 Novembre 2026 alle 20.00 del 21 Novembre 2026. Le proclamazioni coinvolgono aziende ferroviarie, anche nei settori merci e del trasporto pubblico locale. A Verona si aggiunge lo stop RFI del 21 Novembre 2026, dalle 9.01 alle 17.00. Nella tabella sotto ulteriori dettagli.

Dal 20 Novembre 2026 al 21 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Tutta Italia Cat — Personale delle aziende che svolgono attività ferroviaria; settori trasporto ferroviario, merci su rotaia e trasporto pubblico locale Dalle 21.00 del 20 Novembre 2026 alle 20.00 del 21 Novembre 2026 Tutta Italia Assemblea Nazionale Pdm/pdb — Personale Gruppo FSI, Mercitalia Rail, Trenitalia e Trenitalia Tper Scarl Dalle 21.00 del 20 Novembre 2026 alle 20.00 del 21 Novembre 2026 Tutta Italia Sgb, Cub Trasporti — Personale delle aziende che svolgono attività ferroviaria; settori trasporto ferroviario, merci su rotaia e trasporto pubblico locale Dalle 21.00 del 20 Novembre 2026 alle 20.00 del 21 Novembre 2026 21 Novembre 2026 Verona Orsa Ferrovie — Personale RFI Dalle 9.01 alle 17.00

Sanità

Cooperative sociali e imprese sociali

Il 16 Novembre 2026 è previsto uno sciopero di intera giornata nelle cooperative sociali e imprese sociali, proclamato da Usb Lavoro Privato. La voce del calendario interessa sia la sanità privata sia le Regioni e autonomie locali. Resta distinta l’articolazione per la sanità prevista dallo sciopero generale del 20 Novembre 2026, riportata nella relativa sezione.

16 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Tutta Italia Usb Lavoro Privato — Personale di cooperative sociali e imprese sociali; settori sanità privata e Regioni e autonomie locali Intera giornata

Altro

Istruzione e ricerca

Nel comparto istruzione e ricerca, il 20 Novembre 2026 è in calendario l’astensione proclamata da Usb Pubblico Impiego per il MIM. La durata indicata è l’intera giornata lavorativa; il feed non specifica l’ambito geografico.

20 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Tutta Italia Usb Pubblico Impiego — Personale MIM, settore istruzione e ricerca Intera giornata lavorativa

Regioni e autonomie locali

A Portici il 20 Novembre 2026 è previsto uno sciopero del personale TMP Srl per l’intera giornata. La proclamazione è di Filcams Cgil e Fisascat Cisl.

20 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Portici Filcams Cgil, Fisascat Cisl — Personale TMP Srl Intera giornata

Scuola

Il 20 Novembre 2026 il calendario riporta quattro proclamazioni nel settore scuola, tutte riferite al MIM e tutte per l’intera giornata. A promuoverle sono Sgb, Sindacato Sociale Di Base, Sisa e Gilda Unams. Le singole voci non specificano l’ambito geografico.

20 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Tutta Italia Sgb — Personale MIM, settore scuola Intera giornata Tutta Italia Sindacato Sociale Di Base — Personale MIM, settore scuola Intera giornata Tutta Italia Sisa — Personale MIM, settore scuola Intera giornata Tutta Italia Gilda Unams — Personale MIM, settore scuola Intera giornata

Università

Sempre il 20 Novembre 2026, Gilda Unams proclama uno sciopero di intera giornata nel settore università.

20 Novembre 2026 Dove Chi sciopera Come Tutta Italia Gilda Unams — Settore università; azienda indicata nel feed: MIM Intera giornata

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti.