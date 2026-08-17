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Nella settimana dal 17 Agosto 2026 al 23 Agosto 2026 il calendario delle mobilitazioni si presenta contenuto ma significativo. A Roma, il sciopero del personale di ALES Spa, promosso da Usb Lavoro Privato, è previsto per l’intera giornata di lunedì 17. Martedì 18, a San Filippo del Mela, nel comparto elettrico, i lavoratori di A2A Energiefuture effettueranno uno sciopero limitato alle prime due ore di ogni turno, su iniziativa di Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec. Non risultano trasporti coinvolti né stop sui treni, e non sono programmati scioperi nella sanità. Le ripercussioni sui servizi essenziali e sulla mobilità dovrebbero pertanto rimanere circoscritte; resta tuttavia opportuno verificare eventuali comunicazioni locali e aggiornamenti dell’ultima ora. Di seguito il dettaglio con luoghi, soggetti proclamatori e modalità operative dei presìdi e delle astensioni dal lavoro, per orientarsi con precisione nel corso della settimana.

ALTRO

Elettricità

Nel comparto elettrico, martedì 18 è prevista un’astensione mirata a San Filippo del Mela: lo sciopero riguarderà le prime due ore di ogni turno. Coinvolti i lavoratori di A2A Energiefuture, con proclamazione delle sigle di categoria.

18 Agosto 2026 San Filippo del Mela Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Prime 2 ore di ogni turno di lavoro

Ministeri

A Roma, lunedì 17, il personale di ALES Spa effettuerà un sciopero di 24 ore. L’astensione, proclamata da Usb Lavoro Privato, coprirà l’intero arco della giornata, con possibili rallentamenti nelle attività d’ufficio.

17 Agosto 2026 Roma Usb Lavoro Privato Dalle ore 00.01 alle ore 23.59

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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