Scioperi settimana dal 17 al 23 novembre 2025 e le città coinvolte: stop trasporti, sanità e avvocati
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 17 al 23 Novembre 2025
Settimana senza sciopero generale, ma con un calendario fitto di iniziative che possono incidere su servizi essenziali. Nel comparto trasporti spiccano lo stop del trasporto merci su rotaia con Captrain Italia lunedì 17 (16:00–23:59) e l’astensione nel TPL Conerobus ad Ancona giovedì 20 (9:30–17:30), con possibili ripercussioni sulle coincidenze e sui flussi. In sanità, nel Lazio martedì 18 è prevista l’astensione per l’intero turno nei servizi CUP-RECUP. Nel settore delle telecomunicazioni, lunedì 17 intero turno a Telecontact in sette città e martedì 18 due ore a fine turno in Fibercop (Lazio). Tra gli altri comparti, venerdì 21 la Camera Penale di Nola annuncia l’astensione dalle udienze penali; coinvolti anche enti locali in Veneto e a San Giovanni Rotondo tra il 17 e il 18. Tutti i dettagli della settimana dal 17 Novembre 2025 al 23 Novembre 2025 con focus su treni, bus e servizi pubblici.
TRASPORTI
Settimana densa per il comparto: finestre di fermo sul ferro e su gomma con impatti localizzati ma potenzialmente significativi. Verificate sempre le fasce di garanzia e i servizi minimi.
Trasporto merci su rotaia
Fermata pomeridiana dei servizi di treni merci: possibili ritardi nelle manovre e nelle consegne. Disagi concentrati nella fascia 16:00–23:59.
|17 Novembre 2025
|Ambito non specificato
|Filt Cgil; Fit Cisl; Uiltrasporti
|Dalle ore 16:00 alle ore 23:59
Trasporto pubblico locale
Ad Ancona previsti rallentamenti e corse ridotte nelle ore centrali. Possibili attese più lunghe alle fermate e riorganizzazioni del servizio urbano.
|20 Novembre 2025
|Ancona
|Filt Cgil; Fit Cisl; Uiltrasporti; Faisa Cisal
|Dalle ore 09:30 alle ore 17:30
SANITÀ
Servizio sanitario nazionale
Nel Lazio coinvolti operatori di ASL/Aziende ospedaliere e appalti CUP-RECUP. Ripercussioni su sportelli e prenotazioni, con garantiti i servizi urgenti.
|18 Novembre 2025
|Lazio
|Cobas Lavoro Privato; Cub
|Intero turno di lavoro
ALTRO
Avvocati
A Nola proclamata l’astensione nel settore penale: sospese udienze e attività giudiziarie correlate nella giornata di venerdì.
|21 Novembre 2025
|Nola
|Camera Penale di Nola
|Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel penale
Regioni e autonomie locali
Mobilitazioni territoriali negli enti locali: in Veneto astensione per l’intera giornata presso ATS Est Veronese; a San Giovanni Rotondo sciopero per l’intero turno.
|17 Novembre 2025
|Veneto
|Fp Cgil; Cisl Fp; Uil Fpl
|Intera giornata
|18 Novembre 2025
|San Giovanni Rotondo
|Uiltucs Uil
|Intero turno di lavoro
Telecomunicazioni
Doppio fronte: stop a Telecomunicazioni in più città per l’intero turno il 17, cui si aggiunge il 18 uno sciopero di 2 ore a fine turno in Fibercop nel Lazio.
|17 Novembre 2025
|Torino; Napoli; L’Aquila; Catanzaro; Aosta; Roma; Caltanissetta
|Ugl Telecomunicazioni
|Intero turno di lavoro
|17 Novembre 2025
|Torino; Napoli; L’Aquila; Catanzaro; Aosta; Roma; Caltanissetta
|Slc Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil
|Intero turno di lavoro
|18 Novembre 2025
|Lazio
|Slc Cgil
|2 ore a fine turno
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.