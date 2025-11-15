Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Settimana senza sciopero generale, ma con un calendario fitto di iniziative che possono incidere su servizi essenziali. Nel comparto trasporti spiccano lo stop del trasporto merci su rotaia con Captrain Italia lunedì 17 (16:00–23:59) e l’astensione nel TPL Conerobus ad Ancona giovedì 20 (9:30–17:30), con possibili ripercussioni sulle coincidenze e sui flussi. In sanità, nel Lazio martedì 18 è prevista l’astensione per l’intero turno nei servizi CUP-RECUP. Nel settore delle telecomunicazioni, lunedì 17 intero turno a Telecontact in sette città e martedì 18 due ore a fine turno in Fibercop (Lazio). Tra gli altri comparti, venerdì 21 la Camera Penale di Nola annuncia l’astensione dalle udienze penali; coinvolti anche enti locali in Veneto e a San Giovanni Rotondo tra il 17 e il 18. Tutti i dettagli della settimana dal 17 Novembre 2025 al 23 Novembre 2025 con focus su treni, bus e servizi pubblici.

TRASPORTI

Settimana densa per il comparto: finestre di fermo sul ferro e su gomma con impatti localizzati ma potenzialmente significativi. Verificate sempre le fasce di garanzia e i servizi minimi.

Trasporto merci su rotaia

Fermata pomeridiana dei servizi di treni merci: possibili ritardi nelle manovre e nelle consegne. Disagi concentrati nella fascia 16:00–23:59.

17 Novembre 2025 Ambito non specificato Filt Cgil; Fit Cisl; Uiltrasporti Dalle ore 16:00 alle ore 23:59

Trasporto pubblico locale

Ad Ancona previsti rallentamenti e corse ridotte nelle ore centrali. Possibili attese più lunghe alle fermate e riorganizzazioni del servizio urbano.

20 Novembre 2025 Ancona Filt Cgil; Fit Cisl; Uiltrasporti; Faisa Cisal Dalle ore 09:30 alle ore 17:30

SANITÀ

Servizio sanitario nazionale

Nel Lazio coinvolti operatori di ASL/Aziende ospedaliere e appalti CUP-RECUP. Ripercussioni su sportelli e prenotazioni, con garantiti i servizi urgenti.

18 Novembre 2025 Lazio Cobas Lavoro Privato; Cub Intero turno di lavoro

ALTRO

Avvocati

A Nola proclamata l’astensione nel settore penale: sospese udienze e attività giudiziarie correlate nella giornata di venerdì.

21 Novembre 2025 Nola Camera Penale di Nola Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel penale

Regioni e autonomie locali

Mobilitazioni territoriali negli enti locali: in Veneto astensione per l’intera giornata presso ATS Est Veronese; a San Giovanni Rotondo sciopero per l’intero turno.

17 Novembre 2025 Veneto Fp Cgil; Cisl Fp; Uil Fpl Intera giornata 18 Novembre 2025 San Giovanni Rotondo Uiltucs Uil Intero turno di lavoro

Telecomunicazioni

Doppio fronte: stop a Telecomunicazioni in più città per l’intero turno il 17, cui si aggiunge il 18 uno sciopero di 2 ore a fine turno in Fibercop nel Lazio.

17 Novembre 2025 Torino; Napoli; L’Aquila; Catanzaro; Aosta; Roma; Caltanissetta Ugl Telecomunicazioni Intero turno di lavoro 17 Novembre 2025 Torino; Napoli; L’Aquila; Catanzaro; Aosta; Roma; Caltanissetta Slc Cgil; Fistel Cisl; Uilcom Uil Intero turno di lavoro 18 Novembre 2025 Lazio Slc Cgil 2 ore a fine turno

