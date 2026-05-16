Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Settimana fitta di mobilitazioni in tutta Italia: nel periodo dal 18 Maggio 2026 al 24 Maggio 2026 si concentrano numerosi appuntamenti di sciopero, con il clou lunedì 18. USB e FI-SI hanno proclamato una protesta che interessa tutte le categorie pubbliche e private, con orari dedicati per ferrovie (personale treni dalle 21.00 di domenica alle 20.59 di lunedì), autostrade (dalle 22.00) e sanità (per l’intero arco dei turni). Nel settore dei trasporti locali, a Bari è prevista l’astensione del personale STP nel rispetto delle fasce garantite. In ambito sanitario spiccano l’sciopero all’Ospedale San Raffaele di Milano e le iniziative nei comparti socio‑sanitari e delle cooperative. Sul fronte dei servizi essenziali alla città, possibili disagi per l’igiene ambientale a Milano, Santa Maria Capua Vetere e Comiso. A Varese, infine, mobilitazioni nel comparto pulizie e multiservizi.

SCIOPERO GENERALE

Il 18 Maggio 2026 è previsto uno sciopero che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private su scala nazionale, promosso da USB e FI-SI. Attenzione alle finestre specifiche: personale ferroviario dalle 21.00 del 17 Maggio alle 20.59 del 18 Maggio; personale autostradale dalle 22.00 del 17 Maggio; sanità per l’intero arco dei turni del 18 Maggio.

18 Maggio 2026 Tutta Italia Usb, Fi-Si — Tutte le categorie pubbliche e private Intera giornata; ferrovie 21:00 17/05 – 20:59 18/05; autostrade da 22:00 17/05; sanità per l’intero arco dei turni

TRASPORTI

Autobus e TPL

Stop locale a Bari per il personale STP: possibili riduzioni del servizio ma con rispetto delle fasce garantite. Verificare gli orari di maggiore tutela per gli utenti pendolari.

18 Maggio 2026 Bari Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — STP Intera giornata nel rispetto delle fasce di garanzia

SANITÀ

Cooperative sociali e socio-sanitario

Mobilitazione nel comparto delle cooperative sociali e dei servizi socio‑sanitari accreditati e in appalto su base nazionale.

18 Maggio 2026 Italia (ambito nazionale) Usb Lavoro Privato — Cooperative sociali e servizi socio‑sanitari Intera giornata

Ospedali

A Milano previsto lo sciopero del personale non medico dell’Ospedale San Raffaele. Possibili disagi nelle attività non urgenti.

18 Maggio 2026 Milano Cub Sanità, Usi Sanità — Ospedale San Raffaele (personale non medico) Intera giornata o turno di lavoro

Servizio Sanitario Nazionale

Sciopero nazionale che include il SSN assieme a cooperative e associazioni attive nei settori socio‑sanitari, assistenziali ed educativi.

18 Maggio 2026 Italia (ambito nazionale) Usi 1912 — SSN, cooperative e associazioni dei settori socio‑sanitari‑assistenziali‑educativi Intera giornata

ALTRO

Igiene ambientale

Astensione dal lavoro nei servizi di raccolta e igiene urbana in più città. Possibili ritardi e riduzioni nei passaggi.

18 Maggio 2026 Santa Maria Capua Vetere Usb Lavoro Privato — DHI SpA Intera giornata Milano Usb Lavoro Privato — AMSA Intera giornata

Igiene ambientale e acqua

In Sicilia coinvolto anche il comparto acqua: possibili disservizi locali a Comiso.

18 Maggio 2026 Comiso Fiadel Csa — Cooperativa Pegaso Intera giornata

Pulizie e multiservizi

A Varese doppia mobilitazione nel perimetro Coopservice: una di breve durata e una sull’intera giornata o turno. Possibili ricadute su sanificazioni e servizi accessori.

18 Maggio 2026 Varese Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti — Coopservice Dalle 24.00 alle 00.00 Varese Al Cobas — Coopservice Intera giornata o turno di lavoro

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

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