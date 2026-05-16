Scioperi settimana dal 18 al 24 maggio 2026, città coinvolte: stop generale a treni, bus, sanità e autostrade
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 18 al 24 maggio 2026
Settimana fitta di mobilitazioni in tutta Italia: nel periodo dal 18 Maggio 2026 al 24 Maggio 2026 si concentrano numerosi appuntamenti di sciopero, con il clou lunedì 18. USB e FI-SI hanno proclamato una protesta che interessa tutte le categorie pubbliche e private, con orari dedicati per ferrovie (personale treni dalle 21.00 di domenica alle 20.59 di lunedì), autostrade (dalle 22.00) e sanità (per l’intero arco dei turni). Nel settore dei trasporti locali, a Bari è prevista l’astensione del personale STP nel rispetto delle fasce garantite. In ambito sanitario spiccano l’sciopero all’Ospedale San Raffaele di Milano e le iniziative nei comparti socio‑sanitari e delle cooperative. Sul fronte dei servizi essenziali alla città, possibili disagi per l’igiene ambientale a Milano, Santa Maria Capua Vetere e Comiso. A Varese, infine, mobilitazioni nel comparto pulizie e multiservizi.
SCIOPERO GENERALE
Il 18 Maggio 2026 è previsto uno sciopero che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private su scala nazionale, promosso da USB e FI-SI. Attenzione alle finestre specifiche: personale ferroviario dalle 21.00 del 17 Maggio alle 20.59 del 18 Maggio; personale autostradale dalle 22.00 del 17 Maggio; sanità per l’intero arco dei turni del 18 Maggio.
|18 Maggio 2026
|Tutta Italia
|Usb, Fi-Si — Tutte le categorie pubbliche e private
|Intera giornata; ferrovie 21:00 17/05 – 20:59 18/05; autostrade da 22:00 17/05; sanità per l’intero arco dei turni
TRASPORTI
Autobus e TPL
Stop locale a Bari per il personale STP: possibili riduzioni del servizio ma con rispetto delle fasce garantite. Verificare gli orari di maggiore tutela per gli utenti pendolari.
|18 Maggio 2026
|Bari
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal — STP
|Intera giornata nel rispetto delle fasce di garanzia
SANITÀ
Cooperative sociali e socio-sanitario
Mobilitazione nel comparto delle cooperative sociali e dei servizi socio‑sanitari accreditati e in appalto su base nazionale.
|18 Maggio 2026
|Italia (ambito nazionale)
|Usb Lavoro Privato — Cooperative sociali e servizi socio‑sanitari
|Intera giornata
Ospedali
A Milano previsto lo sciopero del personale non medico dell’Ospedale San Raffaele. Possibili disagi nelle attività non urgenti.
|18 Maggio 2026
|Milano
|Cub Sanità, Usi Sanità — Ospedale San Raffaele (personale non medico)
|Intera giornata o turno di lavoro
Servizio Sanitario Nazionale
Sciopero nazionale che include il SSN assieme a cooperative e associazioni attive nei settori socio‑sanitari, assistenziali ed educativi.
|18 Maggio 2026
|Italia (ambito nazionale)
|Usi 1912 — SSN, cooperative e associazioni dei settori socio‑sanitari‑assistenziali‑educativi
|Intera giornata
ALTRO
Igiene ambientale
Astensione dal lavoro nei servizi di raccolta e igiene urbana in più città. Possibili ritardi e riduzioni nei passaggi.
|18 Maggio 2026
|Santa Maria Capua Vetere
|Usb Lavoro Privato — DHI SpA
|Intera giornata
|Milano
|Usb Lavoro Privato — AMSA
|Intera giornata
Igiene ambientale e acqua
In Sicilia coinvolto anche il comparto acqua: possibili disservizi locali a Comiso.
|18 Maggio 2026
|Comiso
|Fiadel Csa — Cooperativa Pegaso
|Intera giornata
Pulizie e multiservizi
A Varese doppia mobilitazione nel perimetro Coopservice: una di breve durata e una sull’intera giornata o turno. Possibili ricadute su sanificazioni e servizi accessori.
|18 Maggio 2026
|Varese
|Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti — Coopservice
|Dalle 24.00 alle 00.00
|Varese
|Al Cobas — Coopservice
|Intera giornata o turno di lavoro
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.