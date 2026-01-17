Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Settimana densa di mobilitazioni dal 19 al 25 Gennaio 2026, con riflettori puntati sui trasporti e su alcuni servizi essenziali. Lunedì 19 si preannunciano disagi nel trasporto pubblico locale: a Napoli lo sciopero EAV durerà 24 ore nel rispetto delle fasce di garanzia, mentre a Bolzano lo stop della società SASA interesserà la fascia 16.00–20.00. In Friuli, a Udine, previsti fermi serali dei servizi urbano ed extraurbano. Sul fronte dei treni, venerdì 23 è previsto uno sciopero di TRENITALIA a Torre del Greco (9.00–17.00), che potrebbe ripercuotersi sulla circolazione locale. Nella sanità privata, lo stop AIAS a Potenza (19 gennaio) si svolgerà in orario 8.00–14.00. Tra le altre vertenze, il comparto Ministeri registra iniziative a Napoli (Compass Group, 19) e in Campania (SLEM, 22), mentre nel settore delle pulizie e multiservizi è prevista un’astensione ad Agrigento (Ecoparking, 23). A Torino, lo sciopero negli istituti di vigilanza coinvolge Cosmopol e Sicuritalia per l’intera giornata del 19. Nessuno sciopero generale nazionale è al momento proclamato, ma il quadro richiede attenzione: orari, fasce di garanzia e ambiti locali variano significativamente, con impatti differenziati per utenti e lavoratori.

TRASPORTI

Trasporto ferroviario

Venerdì 23 previsto uno sciopero a Torre del Greco con possibili ripercussioni sui collegamenti regionali. Orari concentrati nella fascia diurna per limitare gli effetti di punta; si raccomanda di verificare i treni garantiti.

Torre del Greco — 23 Gennaio 2026 Fit Cisl dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Trasporto pubblico locale

Settimana complessa per il TPL: a Napoli sciopero EAV di 24 ore con fasce di garanzia; a Bolzano fermo SASA nel pomeriggio; a Udine sospensioni serali differenziate tra urbano ed extraurbano. Possibili attese prolungate e corse ridotte.

Napoli — 19 Gennaio 2026 Confail Faisa 24 ore con fasce di garanzia (divisione ferro – linee vesuviane) Udine — 19 Gennaio 2026 Associazione Sindacale Indipendente Urbano 17.30–21.29; Extraurbano 17.15–21.14 Bolzano — 19 Gennaio 2026 Filt Cgil, Orsa Trasporti, Usb Lavoro Privato, Ugl 16.00–20.00

SANITÀ

Sanità privata

Previsto uno sciopero a Potenza nel settore della sanità privata con fascia mattutina: possibili disservizi su alcune prestazioni non urgenti.

Potenza — 19 Gennaio 2026 Fials 8.00–14.00

ALTRO

Istituti di vigilanza

A Torino annunciata un’astensione di intera giornata con effetti sui servizi di vigilanza presso clienti privati e pubblici.

Torino — 19 Gennaio 2026 Cisal Terziario Intera giornata

Ministeri

Settimana di mobilitazione in Campania: lunedì 19 a Napoli sciopero per l’intera giornata e giovedì 22 su base regionale con turno completo. Possibili rallentamenti nei servizi amministrativi.

Napoli — 19 Gennaio 2026 Fisascat Cisl, Uiltucs Uil Intera giornata Campania — 22 Gennaio 2026 Ugl Intero turno di lavoro

Pulizie e multiservizi

Ad Agrigento lo sciopero coinvolge servizi di pulizia e multiservizi per l’intero turno: attenzione a possibili riduzioni nelle attività ausiliarie.

Agrigento — 23 Gennaio 2026 Filcams Cgil, Fisascat Cisl Intero turno di lavoro

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

V:Notizie