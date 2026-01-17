Scioperi settimana dal 19 al 25 gennaio 2026, stop treni, autobus e sanità: le città coinvolte
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 19 al 25 Gennaio 2026
Settimana densa di mobilitazioni dal 19 al 25 Gennaio 2026, con riflettori puntati sui trasporti e su alcuni servizi essenziali. Lunedì 19 si preannunciano disagi nel trasporto pubblico locale: a Napoli lo sciopero EAV durerà 24 ore nel rispetto delle fasce di garanzia, mentre a Bolzano lo stop della società SASA interesserà la fascia 16.00–20.00. In Friuli, a Udine, previsti fermi serali dei servizi urbano ed extraurbano. Sul fronte dei treni, venerdì 23 è previsto uno sciopero di TRENITALIA a Torre del Greco (9.00–17.00), che potrebbe ripercuotersi sulla circolazione locale. Nella sanità privata, lo stop AIAS a Potenza (19 gennaio) si svolgerà in orario 8.00–14.00. Tra le altre vertenze, il comparto Ministeri registra iniziative a Napoli (Compass Group, 19) e in Campania (SLEM, 22), mentre nel settore delle pulizie e multiservizi è prevista un’astensione ad Agrigento (Ecoparking, 23). A Torino, lo sciopero negli istituti di vigilanza coinvolge Cosmopol e Sicuritalia per l’intera giornata del 19. Nessuno sciopero generale nazionale è al momento proclamato, ma il quadro richiede attenzione: orari, fasce di garanzia e ambiti locali variano significativamente, con impatti differenziati per utenti e lavoratori.
TRASPORTI
Trasporto ferroviario
Venerdì 23 previsto uno sciopero a Torre del Greco con possibili ripercussioni sui collegamenti regionali. Orari concentrati nella fascia diurna per limitare gli effetti di punta; si raccomanda di verificare i treni garantiti.
|Torre del Greco — 23 Gennaio 2026
|Fit Cisl
|dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Trasporto pubblico locale
Settimana complessa per il TPL: a Napoli sciopero EAV di 24 ore con fasce di garanzia; a Bolzano fermo SASA nel pomeriggio; a Udine sospensioni serali differenziate tra urbano ed extraurbano. Possibili attese prolungate e corse ridotte.
|Napoli — 19 Gennaio 2026
|Confail Faisa
|24 ore con fasce di garanzia (divisione ferro – linee vesuviane)
|Udine — 19 Gennaio 2026
|Associazione Sindacale Indipendente
|Urbano 17.30–21.29; Extraurbano 17.15–21.14
|Bolzano — 19 Gennaio 2026
|Filt Cgil, Orsa Trasporti, Usb Lavoro Privato, Ugl
|16.00–20.00
SANITÀ
Sanità privata
Previsto uno sciopero a Potenza nel settore della sanità privata con fascia mattutina: possibili disservizi su alcune prestazioni non urgenti.
|Potenza — 19 Gennaio 2026
|Fials
|8.00–14.00
ALTRO
Istituti di vigilanza
A Torino annunciata un’astensione di intera giornata con effetti sui servizi di vigilanza presso clienti privati e pubblici.
|Torino — 19 Gennaio 2026
|Cisal Terziario
|Intera giornata
Ministeri
Settimana di mobilitazione in Campania: lunedì 19 a Napoli sciopero per l’intera giornata e giovedì 22 su base regionale con turno completo. Possibili rallentamenti nei servizi amministrativi.
|Napoli — 19 Gennaio 2026
|Fisascat Cisl, Uiltucs Uil
|Intera giornata
|Campania — 22 Gennaio 2026
|Ugl
|Intero turno di lavoro
Pulizie e multiservizi
Ad Agrigento lo sciopero coinvolge servizi di pulizia e multiservizi per l’intero turno: attenzione a possibili riduzioni nelle attività ausiliarie.
|Agrigento — 23 Gennaio 2026
|Filcams Cgil, Fisascat Cisl
|Intero turno di lavoro
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.